Von James O’Neill: Er ist ein in Australien lebender ehemaliger Rechtsanwalt, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Anfang des Jahres behauptete Russland, die Ukraine und die Vereinigten Staaten würden biologische Waffen entwickeln. Die Entwicklung dieser Waffen ist seit der Unterzeichnung eines Übereinkommens zu diesem Thema im Jahr 1971 verboten. Diese Berichte wurden von den westlichen Mainstream-Medien abgetan, die behaupteten, es handele sich um russische Desinformation. Zum Leidwesen der westlichen Medien wurden die russischen Behauptungen von den Vereinigten Staaten tatsächlich zugegeben, als Victoria Nuland eine Erklärung abgab, dass die Vereinigten Staaten und die Ukraine zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das Forschungsmaterial nicht in russische Hände fällt.

Seitdem ist es in den westlichen Medien still um das Thema geworden. Man könnte vermuten, dass es ihnen angesichts ihrer Beteuerungen, es handele sich bei den Anschuldigungen nur um russische Desinformation, zu peinlich ist, sich weiter zu äußern, wenn tatsächliche Beweise vorgelegt werden. Zu ihrem Pech sind die Beweise jedoch mehr als eindeutig. Der Leiter des russischen Untersuchungsausschusses, Alexander Bastrykin, erklärte, dass sein Ermittlerteam bei der strafrechtlichen Untersuchung des vom Pentagon finanzierten ukrainischen Biowaffenprogramms Fortschritte gemacht habe.

Bastrykin erklärte, die Vereinigten Staaten hätten seit 2005 mehr als 224 Millionen Dollar in der Ukraine ausgegeben, und das Geld sei für die Ausstattung und Modernisierung von rund 30 Forschungszentren verwendet worden, die den ukrainischen Ministern für Verteidigung, Gesundheit und Landwirtschaft unterstellt sind. Nulands Appell, das Material nicht in russische Hände fallen zu lassen, kam zu spät.

Die Russen haben eine formelle Beschwerde bei der internationalen Organisation eingereicht und die Angelegenheit im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zur Sprache gebracht. Die russischen Anschuldigungen sind für die Vereinigten Staaten verheerend, was einer der Hauptgründe für das Schweigen der westlichen Medien über die Beweise ist. Die russische Behauptung lautet, dass die Existenz der Labors eine weltweite Bedrohung darstellt. Die Anschuldigung wurde gemäß Artikel sechs des Übereinkommens erhoben.

Es wird unmöglich sein, das Verfahren geheim zu halten, trotz der Bereitschaft der westlichen Medien, zunächst die Fakten darüber zu leugnen, was die Russen entdeckt haben, und dann die Behauptung aufzustellen, es bestehe die Gefahr, dass Russland bei seiner Operation in der Ukraine chemische Waffen einsetzen könnte. Das ist die übliche Vorgehensweise der westlichen Medien: erst leugnen, dass es ein solches Programm gibt, und dann behaupten, dass das Ziel der Operation solche Waffen einsetzen würde, um den Krieg zu gewinnen, von dem sie weiterhin behaupten, dass die Ukraine ihn gewinnen wird.

Diese Behauptungen fallen in eine Zeit, in der die Russen den Wirtschaftskrieg, der seit der russischen Intervention im Februar im Donbass-Krieg gegen sie geführt wird, eindeutig gewinnen. Die Europäische Union, angeführt von der fanatischen Antirussin Ursula van der Lyen, hatte geglaubt, dass die von ihr gegen Russland verhängten Sanktionen nicht nur zu einer Niederlage im Krieg in der Ukraine, sondern auch zum Zusammenbruch der russischen Wirtschaft führen würden.

Was tatsächlich passiert ist, war ein herber Schock für sie und ihre Kollegen in der Europäischen Union. Russland hat die europäischen Sanktionen nicht nur überlebt, sondern ist sogar aufgeblüht. Die Inflation ist unter Kontrolle gebracht worden. Die ursprünglich hohe Inflationsrate wurde auf 16 % gesenkt, und die russische Regierung hat beschlossen, die Rentenzahlungen anzuheben, um den Lebensstandard der älteren Bürger zu sichern. Die Europäische Union musste von ihrem Plan, keine russischen Gas- und Öleinfuhren mehr zu tätigen, leise abrücken. Die zögerliche Anpassung an die wirtschaftliche Realität wurde zweifellos durch die offene Rebellion mehrerer europäischer Unionsstaaten erzwungen, für die der Verlust des Zugangs zu russischem Öl und Gas den Tod ihrer Wirtschaft bedeutet hätte.

Die Russen bestanden auch darauf, dass die europäischen Importe der Rohstoffe in Rubel bezahlt werden müssten. Dies löste eine anfängliche Panik aus, bis die Einzelheiten des Plans offenbarten, dass Zahlungen an die russische Bank in Euro geleistet werden konnten, die diese dann in Rubel umwandelte, um sie an den Gaslieferanten usw. zu zahlen. Der Zusammenbruch der europäischen Sanktionen hat dazu geführt, dass der Rubel den höchsten Stand seit mehreren Jahren erreicht hat. Die russische Wirtschaft ist in den letzten Monaten nicht zusammengebrochen, sondern wurde von Tag zu Tag stärker.

Es überrascht nicht, dass die Russen nicht mehr auf den guten Willen der Europäer vertrauen und zur Deckung ihres Energiebedarfs bedeutende Verträge mit Indien und China abgeschlossen haben. Dies ist Teil einer allgemeinen Diversifizierung der russischen Exporte nach Afrika, Südamerika und Asien, die sich mit wenigen Ausnahmen alle weigerten, sich den von den Vereinigten Staaten und Europa angeführten Beschränkungen für Russland anzuschließen. Dies deutet auf ein allgemeineres Prinzip hin. Die etwa 300 Jahre währende europäische Vorherrschaft im Welthandel geht zu Ende und wird durch ein nicht auf den Dollar angewiesenes System ersetzt.

Eine der zu erwartenden Erscheinungsformen dieser neuen Weltordnung wird eine Erweiterung der BRICS sein, die derzeit aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika bestehen. So nahmen beispielsweise Argentinien, Ägypten, Indonesien, Kasachstan, Nigeria, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Senegal und Thailand an einem BRICS-Außenministertreffen teil, das vor einer Woche stattfand. Auch Pakistan wird häufig als mögliches Mitglied gehandelt.

Die Position Indiens ist interessant. Es ist nicht nur Mitglied der BRICS und der SCO, der es im Juni 2017 beigetreten ist, sondern nahm auch an dem jüngsten Treffen der Vier-Nationen-Gruppe in Tokio teil, die aus Australien, Japan, den Vereinigten Staaten und Indien besteht und eindeutig als Anti-China-Bündnis angelegt ist. Die Mitgliedschaft in dieser Gruppe ist für Indien eindeutig unvereinbar mit der Mitgliedschaft in den BRICS und der SCO, und es wird interessant sein zu sehen, wie Indien mit diesem offensichtlichen Widerspruch in seiner Außenpolitik umgeht. Indien unterhält auch eine starke und kontinuierliche Beziehung zu Russland, und es ist interessant, dass Indien sich weigerte, dem enormen Druck der Vereinigten Staaten nachzugeben und Russland wegen der Ereignisse in der Ukraine zu verurteilen.

In Indien leben derzeit 1,380 Milliarden Menschen, das sind 17,7 % der Weltbevölkerung, und es ist das zweitgrößte Land nach China, das es voraussichtlich in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten an Bevölkerung überholen wird. Die wirtschaftliche und politische Macht des Landes steht noch nicht im Verhältnis zur Bevölkerungszahl, aber auch diese wird voraussichtlich wachsen. Die langjährige Freundschaft mit Russland ist ebenfalls eine wichtige geopolitische Stärke. Die Enthüllungen über die eindeutig illegale Beteiligung der Ukraine an der Entwicklung von Biowaffen durch die Vereinigten Staaten werden dieser Freundschaft keinen Abbruch tun.

Die Welt befindet sich eindeutig in einem tiefgreifenden Wandel ihrer geopolitischen Ausrichtungen. Russland spielt bei dieser Entwicklung eine zentrale Rolle, und seine Enthüllungen über die eindeutig illegalen Waffenentwicklungen der Vereinigten Staaten werden diese zentrale Rolle nur noch verstärken.