Jüngste Veröffentlichung über den „unerwarteten Anstieg“ von IgG4-Antikörpern ist ein weiterer Beweis dafür, dass die COVID-mRNA-Impfung ein Experiment an der gesamten Menschheit ist.

John Leake und Dr. Peter A. McCullough

Kürzlich wurde ich in einer Morgensendung in Palm Beach auf eine Arbeit von Pascal Irrgang et al. mit dem Titel Class switch towards non-inflammatory, spike-specific IgG4 antibodies after repeated SARS-CoV-2 mRNA vaccination angesprochen. Damals hatte ich nur die Zusammenfassung gelesen und zögerte, mich dazu zu äußern, abgesehen von der Feststellung, dass es sich um ein weiteres Dokument handelt, das die Wirksamkeit der COVID-19-mRNA-Gentransfer-Impfungen infrage stellt.

Es ist ja bereits sonnenklar, dass diese Produkte die Infektion und Übertragung des Virus NICHT verhindern. Deborah Birx und Rochelle Walensky haben dies im nationalen Fernsehen ausdrücklich erklärt.

Der bemerkenswerteste Satz in der Zusammenfassung von Irrgang ist für mich der folgende:

Hier berichten wir, dass mehrere Monate nach der zweiten Impfung die SARS-CoV-2-spezifischen Antikörper zunehmend aus nicht-entzündlichen IgG4 bestanden, die durch eine dritte mRNA-Impfung und/oder SARS-CoV-2-Varianten-Durchbruchsinfektionen weiter verstärkt wurden. Der Anteil der IgG4-Antikörper an allen spike-spezifischen IgG-Antikörpern stieg im Durchschnitt von 0,04 % kurz nach der zweiten Impfung auf 19,27 % spät nach der dritten Impfung.

Der Anstieg der IgG4-Antikörper „auf 19,27 % spät nach der dritten Impfung“ war völlig unerwartet und, wie die Autoren später in der Studie anmerken:

Die IgG4-Subklasse setzt sich nach wiederholter Impfung mit Tetanustoxoid oder respiratorischer Synzytialvirusinfektion nicht durch.

Ich überlasse es den Immunologen, über die Bedeutung dieses Ergebnisses zu debattieren, und beschränke meinen Kommentar auf einige grundlegende Beobachtungen.

1). Die Studie ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Entwickler der COVID-19 mRNA-Impfung NICHT genau wussten, wie sie die menschliche Immunantwort beeinflussen würde.

2). Die Entwickler dieser Produkte wussten nicht, wie sie die Immunreaktion nach drei Injektionen beeinflussen würden.

3). Die Entwickler dieser Produkte können nicht wissen, was im Falle der Verbreitung von lgG4-Antikörpern geschieht, weil sie dies noch nie beobachtet haben.

Obwohl die Autoren dies nicht ausdrücklich sagen, schließt der aufmerksame Leser logischerweise daraus, dass der dramatische Anstieg von lgG4-Antikörpern im Vergleich zu anderen spike-spezifischen lgG-Antikörpern die Immunreaktion auf SARS-CoV-2 beeinträchtigen könnte. Zwar versuchen die Autoren, diese Bedenken herunterzuspielen – wahrscheinlich, weil sie wissen, wie gefährlich es ist, die COVID-19-Impforthodoxie in Frage zu stellen -, aber ihre Ergebnisse sind dennoch von Natur aus besorgniserregend.

Das Irrgang-Papier erinnerte mich an die Akademie der Projektoren auf der Insel Legado in Swifts Gulliver’s Travelers, die sinnlose Experimente durchführen, die niemandem nützen.

Das COVID-19 mRNA-Gentransferprogramm ist ein Beispiel dafür, dass Wissenschaftler ihr Verständnis der Natur in grober und arroganter Weise überschätzen. Jetzt stellen die Immunologen fest: „Menschenskind, dieses Ergebnis haben wir nach drei Impfungen mit einem Impfstoff, der die Infektion und Übertragung nicht verhindert, nicht erwartet.“

Das ist so, als würde ein Hersteller von Autobremsen sagen: „Mensch, wir haben nicht erwartet, dass unsere Bremsen bei dieser Temperatur nachlassen, obwohl wir immer noch überzeugt sind, dass unsere Bremsen ein hervorragendes Produkt sind.“