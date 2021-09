Jurist schlägt Alarm: Zwangsimpfung ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Der amerikanische Präsident Joe Biden will Unternehmen mit 100 oder mehr Beschäftigten dazu verpflichten, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen oder einen wöchentlichen Coronavirus-Test durchzuführen. Zuvor kündigte er Pflichtimpfungen für Staatsbedienstete und Personen an, die in Gesundheitseinrichtungen und Krankenhäusern arbeiten, die eine staatliche Unterstützung von der Regierung erhalten.

Anwälte schlagen wegen dieser Maßnahmen Alarm. Rechtsanwalt Tom Renz hält die angekündigte Zwangsimpfung für „verfassungswidrig“. Er glaubt, dass dies ein Weg ist, die Aufmerksamkeit von anderen Dingen abzulenken, die derzeit in der Welt passieren, und nicht so sehr mit Corona zu tun hat.

Experiment

Renz sagte gegenüber One America News, dass zwischen 50 und 100 Millionen Amerikaner lieber kündigen würden, als eine Spritze zu bekommen. Dies werde große Auswirkungen auf die Wirtschaft haben.

Biden zwingt Menschen dazu, sich einem Experiment zu unterziehen, bei dem ihnen ein nicht getesteter Impfstoff injiziert wird. Ein Impfstoff, der nur für den Notfalleinsatz zugelassen ist. „Wenn man an Menschen ohne informierte Zustimmung experimentiert – und genau das geschieht hier – ist das buchstäblich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, sagte der Anwalt.

Wie Renz weiter ausführte, scheint der Impfstoff tatsächlich Corona zu verbreiten. „Wir sehen, dass geimpfte Menschen überall auf der Welt krank werden, nur nicht in den Vereinigten Staaten. Alle Länder der Welt lügen also bei den Zahlen, außer den USA, oder die USA manipulieren die Zahlen, um eine bestimmte Agenda durchzusetzen“, sagte der Anwalt.