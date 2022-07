Kabarettist (32) warnte vor den Nebenwirkungen der Injektionen, jetzt ist er tot!

Plötzlich und unerwartet: Der beliebte kanadische Komiker Nick Nemeroff ist nicht mehr am Leben. Seine Fans sind fassungslos; er war erst 32 Jahre alt. Bemerkenswertes Detail: Nemeroff hat sich letztes Jahr über die Nebenwirkungen des Impfstoffs geäußert.

Er sagte sogar, dass er seine experimentelle Gentherapie bedauere. Obwohl die offizielle Todesursache nicht bekannt gegeben wurde, befürchten viele, dass ein Zusammenhang besteht. Sein Manager sagte, er sei „im Schlaf gestorben“.

Ok, ich habe mich also impfen lassen und es gab eine Nebenwirkung… der Bereich, in den die Nadel eingestochen wurde (wenn ich es beschreiben müsste, würde ich sagen, im oberen Teil meines Oberarms. Wenn das Sinn ergibt?) tat danach ein bisschen weh. Jetzt ist alles wieder in Ordnung, aber ich würde die Impfung NICHT empfehlen und wünschte, ich könnte es rückgängig machen.

Ok so I got the vaccine and it did have a side effect…the area the needle went into (if I had to describe it I’d say like, on the top part of my upper arm. If that makes sense?) hurt a bit after. Seems ok now but honestly do NOT recommend getting it & wish I could take it back