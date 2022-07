Allgemeinmediziner attackiert Klaus Schwab: „Wenn Sie das sagen, müssten Sie verhaftet und eingesperrt werden“.

Klaus Schwab hat zu Beginn des letzten Jahres während der Davos Agenda, einem virtuellen Treffen als Alternative zum Weltwirtschaftsforum, einige bemerkenswerte Aussagen gemacht.

Während des Treffens sagte der geistige Vater von The Great Reset unter anderem: „Niemand wird sicher sein, solange nicht alle geimpft sind„. Später wiederholte er diese Aussage.

Der belgische Allgemeinmediziner Frank Peeters wetterte in den sozialen Medien gegen Schwab. „Wenn Sie das behaupten, dann sind Sie ein Verrückter und sollten verhaftet und eingesperrt werden“, sagt der Arzt.

"Nobody will be safe, if not everybody is vaccinated"

Klaus Schwab July 2022. pic.twitter.com/FsX9r7CWQI