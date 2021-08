Die russischsprachige SvobodnayaPressa (freie Presse) https://svpressa.ru/ wurde 2016 gegründet von Wadim Kumin, Duma Abgeordneter der Kommunistischen Partei der Russischen-Föderation.

Einerseits kam die Übernahme Kabuls durch die Taliban* am 16. August aufgrund der schnellen Niederlage des afghanischen Militärs überraschend, die 20 Jahre Washingtoner Kontrolle Afghanistans durch die Marionettenregierung beendete. Die Tatsache, dass Onkel Sam von den „Studenten“ ** geschlagen wurde, wurde in vielen Ländern mit unverhohlener Freude aufgenommen, obwohl die Yankees tatsächlich nicht kämpften.

Auf der anderen Seite erlitt Washington dennoch enorme Reputationsverluste, und zwar so stark, dass die Marionettenbehörden in anderen Ländern mit externer Kontrolle, wie der Ukraine, an der Richtigkeit der Wahl des Overlords zweifelten. „Jetzt hört niemand mehr auf die USA, sie sind für niemanden interessant, sie rechnen nicht mit ihnen. Kurz gesagt: „Auf Wiedersehen, Amerika!“ , – fasste die katarische „Al-Jazeera“ zusammen.

Trotzdem tat das Weiße Haus so, als sei nichts Kritisches passiert. Und das klang nicht nach einem guten Gesicht bei einem schlechten Spiel. Im Gegenteil, Präsident Biden erklärt regelmäßig, dass alles richtig gemacht wurde. Kurz gesagt, es war notwendig!

Nachfolgende Schritte deuten darauf hin, dass Washington die Taliban trotz der Versuche der „Studenten“, dem Westen zu gefallen, nicht als legitime Autorität anerkennt. Zunächst gab das US-Justizministerium am 17. August bekannt, dass die Vermögenswerte der afghanischen Regierung eingefroren seien, bis in Kabul eine aus Sicht der USA eine legale Regierung auftauchte. Und am 20. August hat das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) die Bereitstellung humanitärer Hilfe für Afghanistan „wegen der Unsicherheit“ ausgesetzt . Dies teilte die Vertretung Russlands bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) mit. Dies geschah trotz der Aufforderung der Taliban an die FAO am Vortag.

US-Präsident Biden kündigte außerdem an, dass die USA nach dem endgültigen Abzug der US-Truppen, der für den 31. August geplant ist, die Militäroperationen in Afghanistan fortsetzen werden. Ihm zufolge wird das Pentagon einen „Drohnenkrieg“ beginnen, während die Taliban-Führer, die sich als Macht positionieren, gezwungen sind, öffentlich zu sein und ein leichtes Ziel für Attentäter-Drohnen sein werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Yankees es nicht so weit kommen lassen werden.

In diesem Zusammenhang bietet sich eine Version an, dass das Weiße Haus im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des afghanischen Sicherheitssystems den möglichen Reputationsschaden berechnet hat, dennoch aus sehr gewichtigen Gründen darauf verzichtete. Kaum zu glauben, dass die CIA die Stimmung der Soldaten und Offiziere der afghanischen Regierungsarmee nicht kannte.

Bemerkenswert ist, dass der US-Abzug aus Afghanistan mit einem weiteren internationalen Skandal zusammenfiel, der noch tragischere Folgen haben mag als das sogenannte Saigon 2.0 – so wurden die Ereignisse in Kabul am 16. August mit leichter Hand von Journalisten benannt. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) informierte die Mitgliedsstaaten, dass der Iran Uran mit zwei Zentrifugenkaskaden in seiner Anlage in Natanz auf 60 % angereichert hat.

Vor ein paar Monaten, die „Free Press“ angenommen nur eine solche Entwicklung der Ereignisse, wenn die sechzig Jahre alten ultra-konservativen Kleriker Ibrahim Raisi , der als Richter im Westen bekannt wurde, und für Tausende von Todesstrafen an Oppositionellen verantwortlich gemacht wurde, und dann die 13. Präsidentschaftswahlen in der Islamischen Republik Iran (IRI) gewann.

Denken Sie daran, dass US-Außenminister Anthony Blinken eine reflexartige Erklärung abgegeben hat, in der er erklärte, dass er sich dem destabilisierenden Verhalten des Iran und seines Raketenprogramms energisch widersetzen werde. Gleichzeitig hat Washington zugesagt, mit Teheran weiter am Atomabkommen von 2015 zu arbeiten, das Trump auseinanderbrechen ließ.

Irans oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei begrüßte Raisis Sieg und sagte in einer Rede im Staatsfernsehen: „Die Urananreicherungsrate des Iran wird nicht auf 20 % begrenzt. Wir werden es auf das Niveau erhöhen, das das Land braucht <…> Wir können es auf 60% erhöhen ” . Das Weiße Haus wiederum nannte es eine „rote Linie“ mit allen daraus folgenden Konsequenzen.

Und so: Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Khatibzadeh, nannte die Urananreicherung auf das erklärte Niveau als „Kompensationsmaßnahmen“, die als Reaktion auf „weit verbreitete Verstöße“ durch die Vereinigten Staaten und andere Parteien des als Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) bekannten Nuklearpaktes ergriffen wurden.

Damit ist der Iran dem Besitz von waffenfähigem Uran tatsächlich sehr nahe und nur wenige Schritte von der Atombombe entfernt. Tatsache ist, dass Teheran traditionell seine Errungenschaften herabsetzt, um der Reaktion der westlichen Länder etwas voraus zu sein. Daher ist es möglich, dass die Perser bereits ihre erste Atombombe zusammenbauen.

Indirekt kann dies durch die Aussage von Kulturschaffenden des Iran angedeutet werden, dass die im Land eingeleiteten politischen Reformen Mobilisierungscharakter haben. Ibrahim Raisi soll mit dem Aufbau der „Sowjetunion der Stalinzeit“ begonnen haben, also mit dieser Kriegsvorbereitung. Wir stellen auch fest, dass die technischen Mittel der IAEA zur Kontrolle des Atomabkommens nicht wirklich funktionieren und internationale Inspektoren kein wirkliches Mandat haben, die Zentrifugenkaskaden in Natanz zu besuchen.

Es wird angenommen, dass Khamenei zustimmt, unter der Bedingung der vollständigen Aufhebung der US-Sanktionen und mit einem Minimum an Kontrolle zum Atomabkommen zurückzukehren, nur weil die Perser bereits ein Arsenal an Atombomben erworben haben. Wenn ja, dann hat Washington heute wirklich keine Zeit für die Afghanen und die Taliban. Wenn wir der Aussage von Ibrahim Raisi glauben, dass Teheran in etwa einem Monat Videokameras in seinen Nuklearanlagen demontieren wird (und dies wird höchstwahrscheinlich passieren), dann ist der Punkt, an dem es keine Rückkehr zum JCPOA gibt, und dies ist überschritten.

Selbst Präsident Putin hat die neue iranische Regierung aufgefordert, sich energisch für die Umsetzung des Atomabkommens einzusetzen, wie er bei Merkels „Abschieds“-Besuch in Moskau sagte . „Bei der Erörterung der Situation rund um das iranische Atomprogramm haben wir Kanzler die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass nach der Bildung einer neuen Regierung im Iran die energischen Bemühungen um die Erhaltung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans fortgesetzt werden“, – sagte das Bundesinnenministerium BIP.

Gut möglich, dass nicht die Ukraine des Schaustellers Selenskyj , sondern der Iran von Präsident Raisi, der Stalins Lorbeeren beanspruchte , das Hauptthema hinter den Kulissen der Verhandlungen zwischen der Russischen Föderation und der Bundesrepublik Deutschland war. Darüber hinaus spielte Merkel höchstwahrscheinlich die Rolle einer Vermittlerin zwischen Moskau und Washington, damit Russland den Iran in einem möglichen Krieg zwischen dem Westen und Persien nicht unterstützt.

Und noch etwas: Die USA werden dem Iran kein Ultimatum mehr stellen, sondern plötzlich zuschlagen, um die Perser daran zu hindern, sich auf Vergeltung vorzubereiten. Dies ist höchstwahrscheinlich der wahre Grund für den Abgang der Amerikaner aus Afgan. Die Yankees können es sich nicht leisten, an zwei Fronten zu kämpfen – der Feind ist vor ihnen zu ernst.

* Die Taliban-Bewegung wurde durch die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Russischen Föderation vom 14. Februar 2003 als terroristische Organisation anerkannt, ihre Aktivitäten auf dem Territorium der Russischen Föderation sind verboten.

** „Taliban“ in Paschtu – Studenten.