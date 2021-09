Kabul ist nicht Saigon. Afghanistan: Drogenhandel und die neue Seidenstraße

Von Peter König: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Co-Autor des Buches von Cynthia McKinney „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

In den USA sind alle Flaggen auf Halbmast gesetzt. Der Grund sind die 13 amerikanischen Soldaten, die am Donnerstag, dem 26. August, bei diesem riesigen Selbstmordanschlag vor dem internationalen Flughafen Hamid Karzai in Kabul getötet wurden.

Nach derzeitigem Stand wurden nach Angaben des afghanischen Gesundheitsministeriums mindestens 150 Menschen – Afghanen, darunter mindestens 30 Taliban – sowie 13 amerikanische Militärs getötet und mindestens 1.300 verletzt.

Der Islamische Staat (ISIS) hat sich über Amaq Media, die offizielle Nachrichtenagentur des Islamischen Staates (ISIS), zu dem Bombenanschlag bekannt. Bei den Tätern handelte es sich der Meldung zufolge um Mitglieder der ISIS-Khorasan oder ISIS-K.

Wie RT berichtet, wussten die US-Militärs „Stunden im Voraus“, dass auf dem Flughafen von Kabul ein „Ereignis mit vielen Opfern“ geplant war. Aus Berichten von Soldaten, die sich in Gefahr befanden, geht jedoch hervor, dass nichts getan wurde, um sie oder den Flughafen zu schützen. Siehe dies.

RT berichtet weiter: „Der Bombenanschlag provozierte die USA zu zwei Drohnenangriffen, von denen einer auf einen mutmaßlichen „Planer“ und „Vermittler“ der verantwortlichen Gruppe abzielte, während der andere angeblich „mehrere“ potenzielle Selbstmordattentäter ausschaltete, dabei aber Berichten zufolge auch eine Familie und Kinder auslöschte.

Warum wurde nichts unternommen, um diesen blutigen, grausamen Anschlag zu verhindern? Erst gestern gab das Pentagon bekannt, dass ein weiterer massiver Anschlag wahrscheinlich sei, was bedeutet, dass es Informationen gibt, dass ein weiterer Massenmord stattfinden könnte?

In der Zwischenzeit bestätigte das US-Zentralkommando (CENTCOM), dass die letzten drei US-Militärtransportflugzeuge den Hamid-Karsai-Flughafen kurz vor dem Stichtag 31. August 2021 verlassen haben und damit der amerikanische Abzug aus Afghanistan offiziell beendet ist.

„Der Krieg ist vorbei. Amerikas letzte Truppen haben gerade den Flughafen von Kabul verlassen“, twitterte Murad Gazdiev von RT aus Kabul und fügte hinzu, dass der Krieg „19 Jahre, 10 Monate und 25 Tage“ gedauert habe.

Was er nicht sagte, war, dass die Kosten des Krieges mindestens 3 Billionen Dollar betrugen und dass seit 2001 etwa 241.000 Menschen im Kriegsgebiet Afghanistan und Pakistan getötet worden sind. Mehr als 71.000 dieser Toten waren Zivilisten. Diese Zahlen umfassen (bis April 2021) 2.448 amerikanische Soldaten, 3.846 US-Vertragsarbeiter und etwa 66.000 afghanische Soldaten und Polizisten. Siehe dies.

Zwanzig Jahre Krieg – und nur zehn Tage, um das US-Militär zu besiegen.

Wirklich? Ist dies wirklich das Ende des US-Engagements in Afghanistan? Zu viele seltsame Ereignisse und Begebenheiten deuten in eine andere Richtung.

Schauen wir uns das genauer an. Der Islamische Staat – ISIS übernimmt die Verantwortung. Wie wir inzwischen wissen, ist ISIS eine Schöpfung der CIA. Die Raffinesse des Angriffs und die Nichteinmischung des Pentagons trotz dessen Vorwissen könnten, ja müssen darauf hindeuten, dass es sich bei diesem Angriff um eine gut koordinierte Aktion unter falscher Flagge“ gehandelt haben könnte.

Wer profitiert davon? Cui bono?

Am 19. August 2021 berichtet die Washington Post unter Bezugnahme auf das Friedensabkommen von Präsident Trump mit den Taliban in Doha, Katar, im Februar 2020

Als die Regierung von Präsident Donald Trump im Februar 2020 ein Friedensabkommen mit den Taliban unterzeichnete, verkündete er optimistisch, dass „wir glauben, dass wir am Ende erfolgreich sein werden.“ Sein Außenminister Mike Pompeo versicherte, dass die Regierung „die beste Gelegenheit für Frieden seit einer Generation ergreift.

Achtzehn Monate später verweist Präsident Joe Biden auf das in Doha, Katar, unterzeichnete Abkommen und versucht, die Schuld für die blitzartige Überrumpelung Afghanistans durch die Taliban von sich zu weisen. Er sagt, es habe ihn dazu verpflichtet, die US-Truppen abzuziehen, und damit die Voraussetzungen für das Chaos geschaffen, das das Land verschlingt.

Aber Biden kann nur so weit gehen, zu behaupten, das Abkommen habe ihn in die Enge getrieben. Es gab eine Ausweichklausel: Die USA hätten sich aus dem Abkommen zurückziehen können, wenn die afghanischen Friedensgespräche gescheitert wären. Das taten sie, aber Biden entschied sich dafür, dabei zu bleiben, obwohl er den vollständigen Rückzug von Mai bis September hinauszögerte.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Wer profitiert also von einem solch grausamen tödlichen Anschlag wie dem vom 26. August auf dem Flughafen von Kabul?

Präsident Biden kann, wenn auch ungerechtfertigt, Präsident Trump für das Chaos verantwortlich machen, das er durch die Aushandlung dieses „unverantwortlichen“ Friedensabkommens hinterlassen hat. Warum „unverantwortlich“? War es nicht an der Zeit, nach 20 Jahren ohne offensichtlichen „Erfolg“ – was auch immer das bedeutet oder irgendwann einmal bedeutet haben mag – dieses sinnlose Blutvergießen und die Zerstörung einer souveränen afghanischen Gesellschaft zu beenden – ganz zu schweigen von der Tötung von Hunderttausenden von Menschen, die meisten von ihnen Zivilisten?

Es scheint, dass Herr Trump das Richtige getan hat. Der Frieden sollte immer über den Krieg siegen, sowohl vor Ort als auch in den Köpfen der Menschen und vor allem der Politiker. Es gibt jedoch mehrere Gründe, warum Frieden nicht willkommen ist. Und Chaos, Zerstörung und Tod, wie das Selbstmordattentat vom 26. August gezeigt hat, und wer weiß, vielleicht noch weitere folgen werden, könnten die Rückkehr der US-Truppen rechtfertigen.

Es gibt noch einige andere Eisen im Feuer, über die kaum jemand spricht und über die die gekauften Anti-Trump- und Pro-Biden-Mainstreammedien schweigen.

Der Heroinhandel

Für die USA und die US-amerikanische und europäische Pharmaindustrie steht ein milliardenschwerer, vielleicht bis zu einer Billion Dollar schwerer Heroinhandel auf dem Spiel – der riesige und tödliche Opioidmarkt.

Wie von Michel Chossudovsky am 21. August 2021 berichtet,

Eines der wichtigsten strategischen Ziele des Krieges gegen Afghanistan im Jahr 2001 war die Wiederaufnahme des Opiumhandels, nachdem die Taliban-Regierung in den Jahren 2000 und 2001 ein erfolgreiches Drogenbekämpfungsprogramm durchgeführt hatte, das zu einem Einbruch der Opiumproduktion um 94 % führte. Dieses Programm wurde von den Vereinten Nationen unterstützt. (Siehe Grafik unten)

In den letzten 19 Jahren nach der US-NATO-Invasion im Oktober 2001 ist die Opiumproduktion in Afghanistan stark angestiegen. Im Gegenzug ist die Zahl der Heroinsüchtigen in den USA drastisch gestiegen. Besteht da ein Zusammenhang?

Im Jahr 2001, vor der US-NATO-Invasion in Afghanistan, gab es in den USA 189 000 Heroinkonsumenten.

Bis 2016 stieg diese Zahl auf 4.500.000 (2,5 Millionen Heroinabhängige und 2 Millionen Gelegenheitskonsumenten).

Im Jahr 2020, auf dem Höhepunkt der Covid-Krise, hat sich die Zahl der Todesfälle durch Opioide und Drogenabhängigkeit verdreifacht.

Das ist das große Geld für Big Pharma.“

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Die chinesische neue Seidenstraßen

Sowohl China als auch Russland haben bereits angedeutet, dass sie dem neuen Taliban-Regime helfen würden, Stabilität zu erlangen – und sich zu einem neuen unabhängigen, souveränen Staat zu entwickeln. Die Grenze Afghanistans zu China ist zwar nur etwa 70 km breit, aber sie bildet eine wichtige Verbindung zu Chinas westlichster Provinz, der autonomen Region Xinjiang Uygur. Es ist ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für Chinas „Belt and Road“ oder „One Belt One Road“ – OBOR – auch Neue Seidenstraße genannt.

Während die Transitrouten bereits durch Pakistan zum Indischen Ozean führen, würde ein OBOR-Schienen- und Straßentransit durch Afghanistan China direkt mit dem Iran verbinden und unter anderem den Transport von Kohlenwasserstoffen vom Iran nach China erleichtern. OBOR wäre auch ein wirksames Entwicklungsinstrument für das vom Krieg zerstörte Afghanistan – ein Plan für den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Entwicklung Afghanistans könnte das Land wieder zu einem respektierten Nationalstaat machen – sogar über die Taliban hinweg.

Darüber hinaus könnte Afghanistan darauf vorbereitet werden, ein aktives Mitglied der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) zu werden, einer der wichtigsten politischen, wirtschaftlichen und strategischen Verteidigungsorganisationen der Welt. Neben China und Russland und den zentralasiatischen ehemaligen Sowjetrepubliken sind Indien und Pakistan bereits Vollmitglieder, während der Iran, Malaysia und die Mongolei bisher nur Beobachter- und Assoziierungsstatus haben.

Die SCO umfasst fast die Hälfte der Weltbevölkerung und kontrolliert etwa 30 % des weltweiten BIP. Afghanistan würde sich als SOZ-Mitglied in einem soliden und führenden Verband befinden. Die sozioökonomische Entwicklung Afghanistans und die Verbesserung des Lebensstandards der vom Krieg geschädigten Bevölkerung könnten davon enorm profitieren.

Washington lehnt OBOR jedoch vehement ab. Sie sehen es als chinesischen Expansionismus und Wettbewerb. In Wirklichkeit ist es weder das eine noch das andere. China hat in seiner jahrtausendealten Geschichte nie expansionistische Tendenzen oder Ambitionen gehabt und immer die Souveränität anderer Länder respektiert. OBOR, eine geniale Idee von Präsident Xi Jinping, ist der alten Seidenstraße nachempfunden, einer Handelsroute, die vor 2100 Jahren Asien mit Europa und dem Nahen Osten verband.

OBOR ist ein Instrument, das zur Entwicklung und Vernetzung der Welt beiträgt und gleichzeitig die Unabhängigkeit und Souveränität der einzelnen Nationalstaaten respektiert.

*

Der äußerst profitable Heroinhandel und die weitere Entwicklung von Chinas OBOR – und insbesondere die Anbindung Afghanistans an den Osten durch die Assoziierung mit der SCO – würden Amerikas milliardenschwerem Heroinhandel einen Strich durch die Rechnung machen, und ein weiteres Land im Nahen Osten würde sich nach Osten orientieren – und weg von den Fängen des immer schwächer werdenden und bröckelnden anglo-amerikanischen Imperiums.

Der Befehl an die von den USA gegründete ISIS, Chaos und Tod in Afghanistan zu säen und die Taliban dafür verantwortlich zu machen, könnte daher ein guter Grund für Biden sein, die US-Truppen zurückzuholen, um einen neuartigen Krieg zu führen – im Kampf für den weiterhin hochprofitablen Heroinhandel und gleichzeitig im Kampf gegen OBOR. Darüber hinaus würde es dem Image Bidens und seiner globalistischen Agenda guttun – und dem Ansehen in einer völlig falsch informierten Welt.