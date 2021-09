Kabul: Jürgen Todenhöfer will sich mit den Taliban treffen

Der Publizist tritt zur Bundestagswahl mit einer eigenen Partei an und will Kanzler werden. Sein Besuch bei den Taliban habe damit angeblich nichts zu tun.

Kabul – Kurz vor der Bundestagswahl hat der Publizist und Ex-Bundestagsabgeordnete Jürgen Todenhöfer die afghanische Hauptstadt Kabul besucht. „Ich treffe auch die Taliban-Führung“, sagte der 80-Jährige am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Kabul. Außerdem stünden unter anderem der Besuch eines von ihm gegründeten Waisenhauses sowie Gespräche mit Frauen- und Menschenrechtlern auf seinem Programm. Die militant-islamistischen Taliban hatten Mitte vergangenen Monats wieder die Macht in Kabul übernommen. Wen aus der Führung der militanten Islamisten er sprechen werde, wollte Todenhöfer auf Nachfrage nicht preisgeben.