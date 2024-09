Kalter Krieg II: US-Kongress verabschiedet 25 Gesetze gegen China in einer Woche und finanziert Propagandakampagne

Ben Norton

Das US-Repräsentantenhaus verabschiedete im September innerhalb einer einzigen Woche 25 Gesetze gegen China: ein klares Zeichen dafür, dass sich der neue Kalte Krieg in Washington rasch verschärft.

In der sogenannten „China-Woche" hat das US-Repräsentantenhaus innerhalb weniger Tage in parteiübergreifenden Abstimmungen 25 antichinesische Gesetze verabschiedet. In Washington erreicht die Aufregung des Zweiten Kalten Krieges ihren Höhepunkt.

Der Sonderausschuss des Repräsentantenhauses zur Kommunistischen Partei Chinas bezeichnete diese Tage stolz als „China-Woche und prahlte, dass ein Großteil der Gesetzesentwürfe auf „überwältigende, überparteiliche“ Unterstützung stoßen.

NBC News stellte fest, dass „viele der Maßnahmen mit überparteilicher Unterstützung verabschiedet wurden, zu einer Zeit, in der die Betrachtung [Chinas] in erster Linie als geopolitischer Rivale eines der wenigen Themen ist, über die sich sowohl Republikaner als auch Demokraten einig sind “.

In den USA erreicht die Aufregung um den Zweiten Kalten Krieg ihren Höhepunkt. CIA-Direktor William Burns bezeichnete China als die „größte langfristige Bedrohung“ . Die letzten beiden US-Außenminister, der Demokrat Antony Blinken und der Republikaner Mike Pompeo , hielten Reden, die speziell der Dämonisierung Chinas gewidmet waren .

In einem Artikel in der Financial Times aus dem Jahr 2023 erinnerte der zentristische britische Kolumnist Gideon Rachman daran: „Als ich letzte Woche Washington besuchte, fiel mir auf, wie alltäglich das Gerede vom Krieg zwischen den USA und China geworden ist.“

„Viele einflussreiche Leute scheinen zu glauben, dass ein Krieg zwischen den USA und China nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich ist“, schrieb Rachman und fügte hinzu, dass „US-Beamte den Kalten Krieg derzeit nicht als Warnung, sondern als potenzielles Modell betrachten“.

Zu den Gesetzentwürfen, die während der „China Week“ im September 2024 verabschiedet wurden, gehörte der „ Countering the PRC Malign Influence Fund Authorization Act “, der dem Außenministerium und der USAID über einen Zeitraum von fünf Jahren 1,63 Milliarden Dollar (325 Millionen Dollar jedes Jahr von 2023 bis 2027) zur Verfügung stellen würde, um Organisationen zu finanzieren, die weltweit antichinesische Propaganda verbreiten.

Der antiinterventionistische Think Tank Quincy Institute for Responsible Statecraft stellte fest, dass diese massive Finanzierung der antichinesischen Propaganda etwa das Doppelte der jährlichen Betriebskosten von CNN betragen würde .

Zu den weiteren in der „China Week“ verabschiedeten Gesetzentwürfen zählen Drohungen gegen das Wirtschafts- und Handelsministerium Hongkongs , Angriffe auf chinesische Beamte und ihre Familienangehörigen wegen Taiwans, die Stärkung des US-Einflusses im Pazifikraum , die Vertiefung der Beziehungen zu Japan und Südkorea , die Ausweitung schwarzer Listen chinesischer Unternehmen und die Hoffnung auf eine Schwächung des Renminbi .

Viele der Gesetzesentwürfe würden die Verhängung weiterer einseitiger US-Sanktionen nicht nur gegen chinesische, sondern auch gegen russische, iranische, nordkoreanische, kubanische und venezolanische Unternehmen erleichtern . (Die Vereinigten Staaten haben bereits Sanktionen gegen ein Drittel aller Länder der Erde verhängt , darunter 60 Prozent der armen Länder.)

Der sogenannte „ End Chinese Dominance of Electric Vehicles in America Act “ stellt chinesische Elektrofahrzeuge als vermeintliche Bedrohung dar und soll sie einschränken. Dabei wird jedoch nicht erwähnt, dass, wie es die New York Times ausdrückte, „ nur wenige chinesische Elektroautos in den USA verkauft werden “. Ein Bericht der US-amerikanischen International Trade Commission vom April 2024 stellte fest, dass chinesische Fahrzeuge von 2018 bis 2023 lediglich 2 % der Elektrofahrzeugimporte in die USA ausmachten . Trotzdem kündigte Präsident Joe Biden nur einen Monat später 100-prozentige Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge an .

Weitere während der „China-Woche“ verabschiedete Gesetzesentwürfe zielen auf chinesische Drohnen , Batterien , Biotechnologie , Router und Modems , Telekommunikationsinfrastruktur und Medienunternehmen ab .

Die verabschiedete Gesetzesvorlage würde zudem die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit China blockieren und den Verkauf amerikanischen Ackerlandes an Staatsbürger aus China, Russland, dem Iran und der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) verbieten.

Ein besonders überflüssiger Gesetzentwurf, der vom Repräsentantenhaus verabschiedet wurde, würde US-Universitäten, die Konfuzius-Institute beherbergen – Organisationen, die ausländischen Studenten chinesische Sprachen und Kultur beibringen – die Finanzierung verweigern. Diese Maßnahme wurde trotz der Tatsache verabschiedet, dass, wie das US Government Accountability Office (GAO) im Jahr 2023 berichtete, „der Kongress 2018 die Bundesfinanzierung für Schulen mit Instituten beschränkte; fast alle Institute wurden inzwischen geschlossen “.

Alle diese während der „China-Woche“ verabschiedeten Gesetze müssen anschließend vom Senat gebilligt und vom Präsidenten unterzeichnet werden, bevor sie offiziell in Kraft treten.