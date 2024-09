UN-Gipfel der Zukunft ebnet den Weg für einen globalen digitalen Gulag

Die ungewählten Globalisten haben bereits entschieden, dass ihre Visionen, ihre Politik und ihre dogmatischen Überzeugungen die einzigen sind, die auf der Weltbühne akzeptiert werden: Perspektive

Der UN-Gipfel der Zukunft endet mit der Unterzeichnung des Paktes für die Zukunft und ebnet den Weg für einen digitalen Gulag, in dem jeder mit dem Internet verbunden ist und eine digitale ID zugewiesen bekommt, während diejenigen, die die UN-Erzählungen in Frage stellen, wegen Hassreden und Desinformation zerschlagen werden sollen.

Am 21. September veranstaltete die UNO im Vorfeld des Gipfeltreffens der Zukunft ihren Aktionstag 2 „Eine digitale Zukunft für alle“.

Der Aktionstag diente als eine Art Aufmunterung für die Vision der nicht gewählten Globalisten von unserer digitalen Zukunft, aber um dieses Ziel bis 2030 zu erreichen, hoben die Redner einige wichtige Schritte hervor, die unternommen werden müssten.

Zugang zu Elektrizität : Ohne Strom können Menschen nicht auf das Internet zugreifen oder Geräte nutzen, und KI-Rechenzentren benötigen enorme Mengen an Energie, um zu funktionieren.

: Ohne Strom können Menschen nicht auf das Internet zugreifen oder Geräte nutzen, und KI-Rechenzentren benötigen enorme Mengen an Energie, um zu funktionieren. Internetverbindung für alle : Ohne Internetverbindung für alle ist der Aufbau eines digitalen Kontrollnetzes nicht möglich

: Ohne Internetverbindung für alle ist der Aufbau eines digitalen Kontrollnetzes nicht möglich Installation einer digitalen öffentlichen Infrastruktur (DPI) : Sobald alle Menschen über einen Strom- und Internetanschluss verfügen, kann das digitale Kontrollnetz mithilfe von DPI (digitale ID, schnelle Zahlungssysteme wie programmierbare digitale Währungen und massiver Datenaustausch) aufgebaut werden

: Sobald alle Menschen über einen Strom- und Internetanschluss verfügen, kann das digitale Kontrollnetz mithilfe von DPI (digitale ID, schnelle Zahlungssysteme wie programmierbare digitale Währungen und massiver Datenaustausch) aufgebaut werden Durchgreifen bei abweichenden Meinungen: Alles, was gegen die UN-Erzählungen verstößt, als Desinformation und Hassrede einstufen

Brad Smith, stellvertretender Vorsitzender und Präsident von Microsoft, begann mit dem Thema Elektrizität und sagte, dass eine der größten technologischen Tragödien der Geschichte die große Stromlücke zwischen dem globalen Süden und dem Rest der Welt sei.

„Es gibt immer noch 700 Millionen Menschen – 43 % der Menschen, die in Afrika leben – die keinen Zugang zu Elektrizität haben.“ Microsoft-Präsident Brad Smith, UN-Gipfel zum Future Action Day 2, 2. September 2024

Laut Smith „sieht man, dass jedes Mal, wenn die Elektrizität zunahm und die Menschen Zugang dazu hatten, die wirtschaftliche Entwicklung folgte.“

Der Microsoft-Präsident fügte hinzu, dass Elektrizität überall benötigt werde, um künstliche Intelligenz überall nutzen zu können.

„Die wirtschaftliche Infrastruktur der künstlichen Intelligenz ähnelt der Elektrizität sehr.“ Microsoft-Präsident Brad Smith, UN-Gipfel des Future Action Day 2, September 2024

Smith verglich die wirtschaftliche Infrastruktur der KI mit der der Elektrizität und sagte: „Auf der Infrastrukturebene sind Rechenzentren groß, teuer und kosten Milliarden von Dollar, selbst wenn die Erstellung einer KI-Anwendung sehr kostengünstig ist.“

„Wir müssen das tun, was in den ersten 50 Jahren nach der Erfindung der Elektrizität noch nie getan wurde – die Kraft des Kapitals nutzen und es der Welt und nicht nur Teilen davon zugänglich machen“, fügte er hinzu.

Während für den Betrieb von KI-Rechenzentren enorme Mengen an Strom benötigt werden, ist dieser auch erforderlich, um Menschen mit dem Internet zu verbinden.

Laut dem Global Digital Compact der Vereinten Nationen haben etwa 2,6 Milliarden Menschen keinen Zugang zum Internet und sind daher nicht an den digitalen Gulag angeschlossen.

„2,6 Milliarden Menschen […] haben keinen Zugang zum Internet und nutzen hauptsächlich das mobile Internet […] Das größte Hindernis ist die Erschwinglichkeit der Endgeräte“ GSMA-Generaldirektor Mats Granryd, UN-Gipfel zum Future Action Day 2, 2. September 2024

Für Mats Granryd, Generaldirektor der Global System for Mobile Communications Agency (GSMA), ist die Anbindung der verbleibenden 2,6 Milliarden Menschen an das Internet eine Frage der Erschwinglichkeit von Endgeräten.

„Diese 2,6 Milliarden Menschen, die überwiegende Mehrheit – über 95 Prozent – leben unterhalb einer mobilen Breitbandabdeckung“, sagte Granryd.

„Wir brauchen nicht mehr Geräte, wir brauchen nicht mehr Basisstationen, wir brauchen auch nichts am Himmel – es ist nur da, um genutzt zu werden, aber sie können es nicht nutzen.“

Granryds Lösung besteht darin, Mobiltelefone erschwinglicher zu machen, wobei etwa 20 US-Dollar der „Sweet Spot“ sind.

Mit einem 20-Dollar-Telefon und Mobilfunkabdeckung können 2,6 Milliarden Menschen an der „digitalen Wirtschaft“ oder dem digitalen Kontrollnetz teilnehmen, je nachdem, wie man es betrachtet.

Und laut dem nächsten Redner ist es kein Luxus, vernetzt zu sein, sondern eine Notwendigkeit!

„Die Pandemie hat uns daran erinnert, dass Konnektivität kein Luxus ist, sondern eine Notwendigkeit, und die bevorstehende KI-Revolution wird die Kluft für diejenigen, die keinen Internetzugang haben, nur noch vertiefen.“ Alan Davidson, US-NTIA-Administrator, UN-Gipfel zum Tag der Zukunft 2, 2. September 2024

Laut Alan Davidson, stellvertretender Handelsminister für Kommunikation und Information und Administrator bei der National Telecommunications and Information Administration (NTIA), ist „Konnektivität kein Luxus“.

„Dies ist unsere Chance, alle Menschen auf der Welt mit den Werkzeugen auszustatten, die sie benötigen, um in der modernen, digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein“, fügte er hinzu.

Nach der Elektrizität und der Internetverbindung für alle ist das, was benötigt wird, um in dieser modernen, digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein, eine digitale öffentliche Infrastruktur, die ein weiteres wichtiges Thema am Aktionstag 2 war.

„Die digitale öffentliche Infrastruktur stellt die Straßen und Schienen unseres neuen digitalen Zeitalters dar.“ Achim Steiner, UNDP-Administrator, UN-Gipfel zum Zukunftstag 2, September 2024

Der Administrator des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP), Achim Steiner, erläuterte die Rolle des UNDP bei der Ausweitung der digitalen öffentlichen Infrastruktur auf alle Menschen überall.

„Wir unterstützen die Entwicklung digitaler Richtlinien und Strategien, die den digitalen Wandel auf Länderebene leiten„, sagte Steiner.

„Wir ermöglichen die Planung und Entwicklung digitaler Grundlagen, die integrativen digitalen Wandel unterstützen – insbesondere die digitale öffentliche Infrastruktur, die sozusagen die Straßen und Schienen unseres neuen digitalen Zeitalters darstellt“, fügte er hinzu.

Die erste Schlüsselkomponente der digitalen öffentlichen Infrastruktur ist die digitale Identität.

Laut Steiner ermöglicht die digitale Identität den Zugang zu Dienstleistungen, die zuvor unerreichbar waren. Laut dem Weltwirtschaftsforum bestimmt die digitale Identität jedoch nicht nur, „auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können“, sondern auch, „was uns verwehrt wird“.

„Denken Sie an die digitale öffentliche Infrastruktur. Jeder Mensch hat heute eine sichere digitale Identität – Sie stellen sich das Jahr 2030 vor. Dadurch wurden Dienstleistungen zugänglich, die zuvor für so viele unerreichbar waren.“ UNDP-Administrator Achim Steiner, UN-Gipfel zum Zukunftstag 2, September 2024

Steiner stellte sich eine DPI-Zukunft im Jahr 2030 vor und fantasierte: „Als die Initiative für digitale Identitäten eine junge Mutter erreichte, verschaffte ihr dies nicht nur zum ersten Mal Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung, sondern sie sagte auch: ‚Ich fühle mich gesehen‘.

Und genau darum geht es bei digitalen Identitätskonzepten – sie sollen ein Leben ohne sie nahezu unmöglich machen.

Und da so viele Dienste, Berechtigungsnachweise und Dokumente zentralisiert und in einem interoperablen System miteinander verbunden sind, wird die digitale Identität zu einem Instrument, das die vollständige Kontrolle über eine Person ermöglicht, indem es Anreize schafft, Zwang ausübt oder das menschliche Verhalten anderweitig manipuliert.

Das ist unser „digitales Schicksal“.

„Dies ist ein Moment, um unser digitales Schicksal neu zu definieren […]. Ein Teil des Versprechens der Vereinten Nationen […] beinhaltet die Förderung des Fortschritts bei der digitalen öffentlichen Infrastruktur […]. Die Mittel zum Zweck“ UNDP-Administrator Achim Steiner, UN-Gipfel zum Zukunftstag 2, September 2024

Der UN-Gipfel des Future Action Day 2 fand am 21. September statt.

Der Gipfel wurde dann am 22. September offiziell mit der Unterzeichnung des Paktes für die Zukunft, einschließlich der Anhänge, des Global Digital Compact und der Erklärung über zukünftige Generationen, eröffnet.

Am 22. September fand eine Nebenveranstaltung mit dem Titel „Die Zukunft der Informationsintegrität und die SDGs“ statt, die sich gegen alle richtete, die mit der UN-Agenda 2030 und den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) nicht einverstanden waren.

Die UN-Untergeneralsekretärin für globale Kommunikation, Melissa Fleming, die zwei Jahre zuvor erklärt hatte: „Wir beherrschen die Wissenschaft“, während sie zugab, mit Google zusammenzuarbeiten, um Suchergebnisse zu COVID- und Klimanarrativen zu manipulieren, sagte, dass die UN erschöpft sei, wenn es darum gehe, gegen Desinformation und Hassrede vorzugehen.

„Wir haben im Laufe der Zeit festgestellt, dass UN-Inhalte auf genau den Plattformen herabgestuft wurden, von denen wir dachten, dass sie eine große Chance darstellen, Menschen weit und breit zu erreichen.“ Melissa Fleming, Kommunikationsdirektorin der Vereinten Nationen, „Die Zukunft der Informationsintegrität und die SDGs“, September 2024

„Wir müssen jetzt auf eine Weise kommunizieren, die nicht nur den Lärm durchbricht, sondern auch durch die Desinformation und den Hass navigiert.“ Melissa Fleming, Kommunikationsdirektorin der Vereinten Nationen, Die Zukunft der Informationsintegrität und die SDGs, September 2024

Fleming wirkte frustriert und ehrlich überrascht, dass die Menschen nicht auf ungewählte globalistische Erzählungen vertrauten.

„Desinformation und Hassreden hat es schon immer gegeben“, sagte Fleming und fügte hinzu: “Aber ich war noch nie in der Situation, in einem so vergifteten Umfeld kommunizieren zu müssen, das aktiv gegen die Kräfte des Guten arbeitet.

„Wir als UN hatten keine andere Wahl, als Maßnahmen zu ergreifen.“

Sie sagte, es sei ihre Verantwortung, „die Welt über den Zustand der Welt zu informieren“, beispielsweise über „die Daten zum Klimawandel“.

Fleming beklagte, dass die Menschen ihr nicht glaubten, und zwar so sehr, dass große Technologieplattformen die UN-Narrative herabstufen würden, was sie auf Desinformation und Hassreden zurückführte.

„Irgendwie sind wir einfach so erschöpft davon. Warum tun wir das? Wir haben sogar festgestellt, dass UN-Inhalte auf genau den Plattformen, von denen wir dachten, dass sie eine große Chance bieten, Menschen weit und breit zu erreichen, herabgestuft wurden“, fügte sie hinzu.

Für Fleming gilt: Wer nicht mit der UNO übereinstimmt, beteiligt sich an Desinformation und Hassreden – ein Thema, das sich durch die gesamte Sitzung zog.

Unterdessen zeigte sich die CEO des New America Think Tank, Ann-Marie Slaughter, sehr besorgt darüber, dass im Internet ‚jeder alles sagen kann‘.

„Diese Art von extremer Rede, gewalttätiger Rede, empörender Rede […] Wenn Menschen diese Dinge sagen und nicht aufgehalten werden […] Es herrscht das Gefühl, dass alles erlaubt ist […] Jeder kann alles sagen.“ Ann-Marie Slaughter, CEO von New America, The Future of INformation Integrity and the SDGs, September 2024

Slaughter behauptete, dass es ohne Rechenschaftspflicht und Rechtsstaatlichkeit keine Demokratie geben könne, und griff gleichzeitig die Redefreiheit an, die die grundlegende Freiheit von konstitutionellen Republiken wie den Vereinigten Staaten von Amerika ist.

Während derselben Sitzung nahm Imran Ahmed, CEO des Center for Countering Digital Hate (CCDH), diejenigen ins Visier, die sogenannte Desinformation und Hassreden verbreiten (z. B. alles, womit das Establishment nicht einverstanden ist), indem er behauptete, sie seien für Tausende von Toten verantwortlich.

„Sie haben Millionen von Menschen davon überzeugt, dass ein Impfstoff, der ihr Leben retten könnte, ihnen stattdessen schaden würde. Hunderttausende dieser Menschen sind auf Intensivstationen erstickt […]. Es war zu spät, um einen Impfstoff zu erbitten, den sie einst so sehr gefürchtet hatten.“ Imran Ahmed, CEO von CCDH, „Die Zukunft der Informationsintegrität und die SDGs“, September 2024

Ahmed machte die unersättliche Gier der Oligarchen aus dem Silicon Valley dafür verantwortlich, dass sie in den Völkermord in Myanmar verwickelt sind, dass kleine Mädchen angewidert auf ihre Körper schauen, dass einige Menschen glauben, der Klimawandel sei ein Schwindel, und dass sie Hunderttausende Menschen davon überzeugen, den COVID-„Impfstoff“ nicht zu nehmen, und sie deshalb töten.

„Wenn Ihnen das Klima am Herzen liegt, dann machen Sie sich Sorgen über eine Flutwelle von Klimadesinformationen, die darauf abzielen, den wissenschaftlichen Konsens zu untergraben, auf dem unser Ökosystem der Analyse und Lösungen basiert.“ Imran Ahmed, CEO von CCDH, The Future of Information Integrity and the SDGs, September 2024

„Die langsame Anhäufung von Hass, Lügen und Desinformation in unserem Informationsökosystem, die uns in die Augen tropft und unsere Wahrnehmung und unser Denken vergiftet, hat zu einer epistemischen Krise geführt, mit der wir heute konfrontiert sind.“ Imran Ahmed, CEO von CCDH, The Future of Information Integrity and the SDGs, September 2024

Ahmed behauptete: „Es spielt keine Rolle, welches politische Thema für Ihre Zukunftssorgen von zentraler Bedeutung ist; die Behebung der Störung in unserem Informationsökosystem ist zu einem integralen Bestandteil der Lösung geworden.“

Zum Beispiel: “Wenn Ihnen das Klima am Herzen liegt, dann machen Sie sich Sorgen über eine Flutwelle von Klimadesinformationen, die darauf abzielen, den wissenschaftlichen Konsens zu untergraben, auf dem unser Ökosystem der Analysen und Lösungen basiert.“

Die ungewählten Globalisten haben sich bereits entschieden, dass ihre Visionen, ihre Politik und ihre dogmatischen Überzeugungen die einzigen sind, die auf der Weltbühne akzeptiert werden.

Alles, was dem widerspricht, muss als Desinformation oder Hassrede betrachtet werden, und sie lieben es, beides miteinander zu vermischen, damit sie willkürlich in einen Topf geworfen werden können und sich so leichter auf einen Schlag angreifen lassen.

Wie der Gipfel der Zukunft gezeigt hat, ist unsere digitale Zukunft eine, in der sie zuerst dafür sorgen müssen, dass alle Menschen Zugang zu Elektrizität haben, um alle mit dem Internet zu verbinden.

Sobald alle verbunden sind, kann der digitale Gulag der digitalen öffentlichen Infrastruktur beginnen, der aus digitalen Ausweisen, programmierbaren digitalen Währungen und einem massiven, grenzüberschreitenden Datenaustausch besteht.

Von da an geht es um Massenzensur, De-Plattformierung, Entmonetarisierung und Herabstufung für alle, die sich nicht den UN-Erzählungen unterordnen, insbesondere in Bezug auf die Agenda 2030 und die SDGs.