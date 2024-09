James Corbett: „Essen Sie Insekten-Agenda?“ Der Pandemievertrag und all die verschiedenen Wege zu einer Weltregierung

Von Michael Welch und James Corbett

Transkript der Folge vom 21. September der Global Research News Hour

„Überall auf der Welt werden die nationalen Parlamente verdächtig ähnlich aussehende Gesetzesvorlagen zur Pandemievorsorge vorlegen, die all diese Kontrollinstrumente enthalten werden.“ – James Corbett, aus dem Interview dieser Woche

Vom Pandemievertrag über den Gipfel der Zukunft bis hin zur Agenda 2030 fügen sich mehrere Teile eines Puzzles zu einem Bild einer Welt zusammen, die größtenteils von einer Technokratie regiert wird, mit einer zentralisierten Kontrolle in den Händen einiger weniger nicht gewählter Persönlichkeiten von oben.

James Corbett begann, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, als er erkannte, dass das Loch in unserem gemeinsamen Wissen ein Kaninchenbau ist, der ihn immer tiefer hineinzieht. Aber er behält auch eine positive Einstellung bei, selbst wenn Beobachter verzweifelt den traurigen Anzeichen lauschen, die er am Horizont sieht. Er ist dieses Mal bei uns, um uns von der neuen Generation der „Replicon“-Impfstoffe, den Vorbereitungen auf eine Pandemie, die mehrere nationale Gesetzgebungen durchlaufen, „Affenpocken“ als nächste Pandemie und mehr zu erzählen. James sprach am 17. September mit Global Research in einem faszinierenden und beunruhigenden Gespräch.

James Corbett startete 2007 die Website „The Corbett Report“ als Plattform für unabhängige kritische Analysen von Politik, Gesellschaft, Geschichte und Wirtschaft. Der preisgekrönte Enthüllungsjournalist hat Vorlesungen über Geopolitik an der Universität Groningen im Studium Generale gehalten und Vorträge über Open-Source-Journalismus auf der fOSSa-Konferenz des französischen Instituts für Forschung in Informatik und Automatisierung, bei TedXGroningen und an der Ritsumeikan-Universität in Kyoto gehalten.

***

Global Research: Soweit ich weiß, gab es in Genf eine große Demonstration von Kritikern, einen Genfer Konvoi, der sich gegen den WHO-Pandemievertrag und den Pandemievertrag richtete, der nicht verabschiedet wurde, zumindest nicht in einer Form, die wir alle kannten oder erwartet hatten. Also zumindest ein gewisser Teilsieg. Könnten Sie uns darüber informieren, was im vergangenen Mai passiert ist? Und Ihrer Meinung nach, hat die WHO den Pandemievertrag einfach auf später verschoben oder haben die Menschen der WHO erfolgreich in die Rippen getreten?

James Corbett: Ich denke, es kommt darauf an, wie man es betrachtet.

Aber ich ruhe mich ganz sicher nicht auf meinen Lorbeeren aus oder klopfe mir selbst auf die Schulter oder sage, oh, hier ist alles erledigt. Nein, leider ist dies ein Zermürbungskrieg. Und nur weil das Schlimmste im Mai in Genf nicht passiert ist, heißt das nicht, dass es sich nicht um einen andauernden Prozess handelt.

Im Gegenteil. Wir sprechen davon, dass der Pandemievertrag nicht verabschiedet wurde, aber das liegt nur daran, dass sie nicht in der Lage waren, alles rechtzeitig für diese Weltgesundheitsversammlung fertigzustellen und zu regeln. Aber sie haben das Thema, wie Sie sagen, auf später in diesem Jahr verschoben, möglicherweise.

Sie haben darüber gesprochen, dass sie später in diesem Jahr möglicherweise eine Sonderversammlung der Weltgesundheitsversammlung abhalten könnten, um alles abzusegnen, was sie sich ausdenken. Oder zumindest werden sie nächstes Jahr, bei der nächsten Weltgesundheitsversammlung, einen Pandemievertrag parat haben. Leider wissen sie, wie sie all diese Dynamik, dieses Interesse und diesen Enthusiasmus der Freiheitsgemeinschaft, der Gemeinschaft, die die Freiheit unterstützt, der freien Menschheit, nutzen können, um diese Energie einfach umzuleiten oder abzukühlen oder den Menschen ein Gefühl des Sieges zu vermitteln, damit sie sich auf ihren Lorbeeren ausruhen.

Und das ist eigentlich interessant. Sie haben zum Beispiel den Genfer Konvoi erwähnt, der stattfand. Aber aus meiner Perspektive hier in Japan war es erstaunlich zu sehen, wie der Widerstand gegen die Biosicherheitsagenda, der in Japan stattfindet und gerade in diesem Jahr wirklich an Fahrt gewinnt.

Wir hatten eine Reihe bemerkenswerter Ereignisse, über die ich gerade geschrieben habe, im Zusammenhang mit dem Replikon-Impfstoff, dem selbstverstärkenden mRNA-Impfstoff, der, je nachdem, wie man es betrachtet, eine Art Upgrade oder Downgrade der mRNA-Impfstoffplattform darstellt, die im Wesentlichen alle die schlimmsten Teile des mRNA-Impfstoffs enthält, aber noch schlimmer ist, weil sie auch ein Replikase-Protein enthält, das dann für mehr mRNA in Ihrem eigenen Körper kodiert, die dann die Proteine wie das Spike-Protein oder was auch immer Big Pharma sonst noch in Ihrem System zirkulieren lassen will, kodiert. Wenn Sie also Bedenken hinsichtlich der mRNA-Impfstoffe und ihrer Auswirkungen auf die Weltbevölkerung haben, sollten Sie sich große Sorgen über die Aussicht auf selbstverstärkende mRNA-Impfstoffe und das Potenzial machen, auch wenn wir nicht wirklich alle potenziellen Auswirkungen kennen, da es sich natürlich nicht um eine gründlich erforschte Technologie handelt. Es handelt sich um eine brandneue experimentelle medizinische Technologie, die hier in Japan bereits zugelassen ist und in den nächsten Wochen eingeführt werden soll, wenn das Herbst-Impfprogramm gegen COVID-19 hier in Japan beginnt.

Sie bereiten sich angeblich darauf vor, mit der Verwendung der selbstverstärkenden mRNA-Impfstoffe zu beginnen. Das ist sehr besorgniserregend, und glücklicherweise beginnen die Japaner, massenhaft aufzuwachen. Anfang Januar fand hier in Japan eine Impfstoff-Studiengruppe einiger prominenter Ärzte statt, die eine wirklich bemerkenswerte Pressekonferenz abhielten, in der sie über die Probleme der mRNA-Impfstoffe und die vielen, vielen Auswirkungen, die sie auf die Bevölkerung haben, sprachen.

Im April gab es eine große Kundgebung gegen die WHO, die dann zu einer Anti-WHO-Gruppe hier führte, die sich für den Schutz der japanischen Bevölkerung vor der globalen Biosicherheitsagenda einsetzt und die sogenannte dritte Atombombe stoppen will, die sich selbst verstärkenden mRNA-Impfstoffe, von denen sie sagen, dass die Regierung jetzt Vorbereitungen trifft, sie auf ihre eigenen Bürger abzuwerfen. Im Mai fand in Tokio eine weitere Kundgebung statt. Zehntausende Menschen nahmen daran teil, und ein ehemaliger japanischer Minister, ein Kabinettsmitglied, das immer noch im Parlament sitzt, hielt eine Rede, in der er über seine eigenen Erfahrungen mit der Entwicklung von Krebs nach der Impfung sprach und diese beiden Dinge miteinander in Verbindung brachte. Er entschuldigte sich sogar bei der Öffentlichkeit und sagte, dass diese Impfstoffe besser hätten getestet werden müssen, dass sie unangemessen eingeführt wurden und dass sie schreckliche Auswirkungen haben. Er entschuldigte sich tatsächlich bei der japanischen Öffentlichkeit dafür.

Erschreckende Dinge. Erst letzten Monat …

GR: Werden diese Dinge auch von den japanischen Medien verbreitet?

JC: Nun, erst letzten Monat hat NHK, der nationale japanische Sender, das Äquivalent zur CBC, in seiner beliebten Morgensendung einen ganzen Abschnitt über die Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen und über Dinge, die Menschen widerfahren sind, über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Impfstoffen ausgestrahlt, weil wir, wie sie es in ihrer eigenen Sendung ausdrückten, Tausende von Anfragen von Zuschauern da draußen erhalten haben. Vielen Dank.

Hier ist also unsere Präsentation. Sie haben also eine ganze Präsentation über die mRNA-Impfstoffe erstellt und mit Menschen gesprochen, die unter Nebenwirkungen litten. Nur zwei Tage später sagte der derzeitige Gesundheitsminister der japanischen Regierung auf einem ziemlich bedeutenden Abstecher von der sicheren und wirksamen Linie, die wir im Grunde von jedem Gesundheitsministerium der Welt gehört haben, dass wir … Ich kann mich nicht mehr an die genaue Formulierung erinnern, also zitieren Sie mich nicht, aber es war so etwas wie: Wir können die Sicherheit nicht garantieren.

Zur Sicherheit dieser Impfstoffe können wir nichts sagen. So etwas in der Art. Jedenfalls war es ein bemerkenswerter Schritt zurück von der Position, die wir eigentlich hätten halten sollen.

Und nächste Woche findet ein internationaler COVID-Gipfel statt, zu dem nicht nur Menschen aus der ganzen Welt einfliegen werden, um Vorträge zu halten und mit prominenten japanischen Ärzten über dieses Thema zu diskutieren, sondern sie werden auch im Rahmen einer Pressekonferenz eine parlamentarische Präsentation im japanischen Parlament halten. Und am kommenden Samstag, dem 28., wird es in Tokio eine weitere große Kundgebung geben. Es ist also viel los hier, wie man es in einem Land erwarten würde, das mit dem konfrontiert ist, was sie die dritte Atombombe nennen.

GR: Es klingt, als würde die japanische Bevölkerung viel mehr aufwachen als … Anscheinend die kanadische Bevölkerung … Ich meine, abgesehen davon, dass sich einige Leute zu Wort gemeldet haben, wird das von den Mainstream-Medien aber ziemlich unterdrückt. Ich denke, Sie könnten vielleicht ein wenig darüber sprechen, COVID-19 im Rückblick zu betrachten, wenn sich der Staub gelegt hat, sozusagen.

Die nächste Pandemie, über die sie gesprochen haben, könnte schon vor der Tür stehen. Vor einem Monat kündigte der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, einen Anstieg von MPOX in der Demokratischen Republik Kongo und in einer wachsenden Zahl afrikanischer Länder an, die sagten, dass … die WHO erklärte, dies stelle eine gesundheitliche Notlage von internationaler Bedeutung dar. Ich denke, der MVABN-Impfstoff, der gerade auf die Präqualifikationsliste gesetzt wurde, ist notwendig für einen zeitnahen und verstärkten Zugang zu Gemeinden, die dringend Hilfe benötigen.

Und wie bei COVID-19 wurden keine Beweise für die Existenz des Virus vorgelegt. Wissen Sie, es verlässt sich zu sehr auf den RT-PCR-Test, um es nachzuweisen, was für die Diagnose wirklich nicht gut ist, wie der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Erfinder der RT-PCR ankündigte.

Ich meine, er ist 2019 gestorben. Aber mit diesem Gerät kann man einen Angstfaktor um das Virus herum erzeugen, sodass ich denke, dass es sich um COVID-19, die Fortsetzung, okay, MPOX, handeln könnte. Aus vielen Berichten, die ich in der Sendung gemacht habe, und aus denen, die Sie in Ihrer Sendung über die Pandemie gemacht haben, geht hervor, dass sie eine Rolle bei der Heilung von Menschen gespielt hat.

Es schien ein Versuch zu sein, einen neuen Impfstoff zu testen, nicht für die Gesundheit, sondern zur Kontrolle und um zu sehen, wie weit man demokratische Prinzipien aushebeln kann und so weiter. Ich meine, die ganze Welt in den Lockdown zu zwingen, all das Zeug. Ich frage mich also, welche Rolle dieses MPOX-Virus Ihrer Meinung nach spielen wird. Ist das eine Fortsetzung von COVID-19? Ist es vielleicht eine Nebenerscheinung? Denn ich meine, was ist Ihrer Meinung nach ähnlich und was ist anders an dieser neuesten Pandemie-Angst?

JC: Nun, ich denke, die Ähnlichkeiten liegen auf der Hand, wie Sie bereits mehrfach angemerkt haben.

Und wir sehen im Wesentlichen bei COVID-19, sogar schon vor COVID-19, die Vorlage dafür, wie diese Art von Pandemie-Panik vermutlich weiter funktionieren wird, bis die Öffentlichkeit nicht mehr darauf hereinfällt, d. h. PCR-Tests, die den Anschein oder den Glauben an ein weit verbreitetes Phänomen erwecken, das die öffentliche Gesundheit beeinträchtigt. Und aus diesem Grund können sie, wie wir bereits gesehen haben, Sie in Ihrem Zuhause einsperren, Sie in Quarantäne zwingen, Sie zwingen, digitale Apps zu verwenden, um Ihren Standort zu scannen, sie können die Kontaktverfolgung nutzen usw. usw. Der Präzedenzfall ist geschaffen.

Jetzt geht es nur noch darum, den richtigen Auslöser zu finden, der die Öffentlichkeit ausreichend verängstigt. Und ob es nun die Affenpocken sind oder nicht, und ich werde sie weiterhin so nennen, weil ich mich daran erinnere, dass sie vor einem Jahr so genannt wurden, aber ich weiß nicht, ob das wirklich die Fortsetzung der Skandemie sein wird, aber sie ist sicherlich ein Kandidat, wie viele andere auch. Tatsächlich fand ich es immer recht amüsant, dass die WHO vor einer Pandemie X, was auch immer, gewarnt hat.

Sie sagen buchstäblich: „Ist das eine Art hypothetische Sache?“ Es könnte alles Mögliche sein, wir wissen es nicht. Aber in der Zukunft wird es eine Art Pandemie X geben, und diese X-Sache wird diese Eigenschaften haben und wie viele Millionen Menschen auch immer töten. Und es ist buchstäblich etwas, das sie sich einfach ausgedacht haben.

Sie sagen buchstäblich, es sei eine hypothetische Sache, die wir uns nur ausdenken, aber wir sollten darauf vorbereitet sein. Das ist also schon mal lächerlich. Aber ich denke, es zeigt die tatsächliche Verbindung zwischen so vielen dieser verschiedenen Themen, über die wir sprechen.

Nicht nur die Biosicherheitsagenda, so detailliert sie auch sein mag, sondern auch die umfassendere Agenda, die sich gerade abzeichnet, und wie sie mit dem Streben nach einer Weltregierung zusammenhängt, worum es meiner Meinung nach letztendlich bei all dem wirklich geht. Und das können wir zum Beispiel am UN-Zukunftspakt, dem Gipfel für die Zukunft, der in New York stattfindet oder stattfinden wird, sehen, wo sie über alles entscheiden werden, was sie in Bezug auf eine Notfall-Aktionsplattform entscheiden werden, die dem Generalsekretär der Vereinten Nationen besondere Notfallbefugnisse verleihen wird, und was auch immer für autoritären Unsinn sie sich sonst noch ausdenken, ist nur ein Teil dieser Agenda. Ein weiterer Teil ist die Nutzung der Angst vor Biosicherheit, um Änderungen, beispielsweise bei der Lebensmittelversorgung, durchzusetzen.

Und wenn das nach einem seltsamen Sprung klingt, dann los geht’s. Wie sieht es derzeit in Kanada aus? Bill C-293, das ist Bill C-293, befindet sich derzeit auf dem Weg durch den kanadischen Senat. Es handelt sich um ein Gesetz zur Pandemieprävention und -vorsorge, bei dem es natürlich vermutlich darum geht, wie wir die nächste Pandemie, die Affenpocken oder was auch immer verhindern können.

Und dies wurde offenbar von einem Hinterbänkler der Liberalen Partei eingebracht. Es wurde bereits im Repräsentantenhaus verabschiedet und befindet sich nun auf dem Weg durch den Senat. Und anscheinend bedeutet dies, wenn man sich den Wortlaut ansieht, und ich würde vorschlagen, dass die Leute sich den Kontext von Bill C-293 durchlesen, damit sie es selbst sehen können, aber es geht darum, kommerzielle Aktivitäten zu regulieren, um insbesondere alle Aktivitäten zu verbieten, die in Zukunft möglicherweise zu einer Art Pandemie führen könnten, einschließlich der industriellen Tierhaltung.

Und dann wird der Landwirtschaftsminister angewiesen, kommerzielle Aktivitäten zu fördern, die dazu beitragen können, das Pandemierisiko zu verringern, einschließlich der Produktion alternativer Proteine. Und dieser Satz mag für Menschen auf der ersten Ebene nichts bedeuten. Was bedeutet das, Förderung alternativer Proteine? Nun, wenn Sie die Eat-Ze-Bugs-Agenda verfolgt haben, dann wollen sie, dass Sie Insekten essen.

Das wird Ihr neues Hauptnahrungsmittel in dieser neuen Normalität sein, die sie auf der neo-feudalen Plantage einführen wollen. Sie werden Insekten essen. Und ein Teil davon nennen sie alternative Proteine.

Es handelt sich um ein Protein, das beispielsweise aus Grillenpulver und anderen derartigen Dingen gewonnen wird, die jetzt zum ersten Mal in der Geschichte für den menschlichen Verzehr zugelassen werden. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat beispielsweise gerade den Verkauf von Grillenprotein für den menschlichen Verzehr usw. genehmigt. Dies wird als alternative Proteine bezeichnet.

Und jetzt wird dies in den Gesetzentwurf C-293 des kanadischen Parlaments eingebettet, in dem es um die Pandemievorsorge geht. Müssen wir jetzt also anfangen, Insekten zu essen? Ich meine, so beginnt jeder Aspekt dieser globalen Agenda ineinanderzugreifen. Und bis zu einem gewissen Grad ist es fast so, ich will nicht sagen, dass es die Lüge straft, aber es zeigt, dass der WHO-Pandemievertrag und all das bis zu einem gewissen Grad Augenwischerei ist.

Denn letztendlich wird dies in der nationalen Gesetzgebung jedes Nationalstaates umgesetzt werden. Und es wird beispielsweise als Gesetzentwurf C-293 in Kanada und als Senatsentwurf oder als was auch immer in den Vereinigten Staaten usw. verabschiedet werden. Überall auf der Welt werden die nationalen Parlamente verdächtig ähnlich aussehende Gesetzentwürfe zur Pandemievorsorge vorlegen, die all diese Kontrollinstrumente enthalten werden.

Ein weiterer Punkt, der in Bill C-293 enthalten ist, ist natürlich die Kontaktverfolgung, denn die Regierung muss über die Kommunikationstechnologien und -einrichtungen verfügen, um jederzeit über alle Personen, mit denen Sie interagieren, informiert zu sein. So können sie im Falle einer Erkrankung alle Personen, mit denen Sie Kontakt hatten, nachverfolgen. Und diese Macht würde von keiner Regierung missbraucht werden, ganz sicher nicht.

Man sieht also wieder einmal, wie unter dem Deckmantel und dem Vorwand einer ausreichend aufgebauschten Angst, die die Öffentlichkeit so sehr in Aufruhr versetzt, dass sie ihre grundlegenden Rechte aufgibt, die Rechte, die durch die Kanadische Charta der Rechte und Freiheiten garantiert sind, oder? Solange man verängstigt genug ist, um bereitwillig auf diese Rechte zu verzichten, wird die Regierung kommen und sie gerne übernehmen. Und leider ist dies wiederum nicht nur ein kanadisches Problem. Dies ist ein globales Problem.

Es passiert in einem Land nach dem anderen auf der ganzen Welt. Es passiert gerade jetzt. Und bis wir aufhören, unsere Grundrechte im Falle einer vermeintlichen Bedrohung aufzugeben, und die meisten dieser Bedrohungen sind völliger Unsinn, aber selbst wenn es eine echte Bedrohung gäbe, gibt das der Regierung noch lange nicht das Recht, hereinzukommen und meine Aktivitäten vollständig zu kontrollieren und mir zu sagen, ich solle die Käfer essen und all diesen anderen offensichtlichen Unsinn.

GR: James, zum Thema Bill C-292 und anderer Gesetzgebungen, die in Ländern auf der ganzen Welt eingeführt werden, gibt es etwas Negatives in Bezug auf Menschen, die Dinge wie, ich weiß nicht, Ivermectin oder etwas anderes vorbringen, das als Alternative zur WHO-Behandlung propagiert wird? Gibt es einen unvorstellbaren Mechanismus, der diese Alternativen noch stärker an den Rand drängen wird?

JC: Ja, aber die eigentliche Frage ist: Behandlung wofür? Denn wie Sie sagen, ist dieser PCR-Test wirklich nicht dazu geeignet, bei irgendjemandem irgendetwas zu diagnostizieren. Er ist ein Instrument, das dazu benutzt werden kann, den Eindruck einer Art Pandemie zu erwecken. Aber gab es wirklich eine Pandemie? Und natürlich haben Forscher wie Denis Rancourt in Kanada über die Statistiken rund um das Auftreten oder Nichtauftreten einer tatsächlichen Pandemie-Bedrohung, die 2020, 2021 stattgefunden hat oder nicht, gesprochen und sich eingehend damit befasst.

Und er kam zu dem Schluss, dass es keine Pandemie gab, die allein auf der Grundlage der Statistiken stattgefunden hat. Und er hat dazu eine Menge wichtiger Forschung betrieben. Die Frage, über die wir also wirklich nachdenken sollten, ist, ob die hysterische, das Gefüge unserer Gesellschaft zerstörende Reaktion, die wir in den Jahren 2020 und 2021 gesehen haben, wirklich proportional zu dem ist, was wir in unserem tatsächlichen Leben erlebt haben? Und wenn nicht, was ist dann wirklich passiert? Und warum passiert es? Und ich denke, das kommt der Sache wahrscheinlich näher.

Ich meine, ja, natürlich haben die Leute über Ivermectin und andere Möglichkeiten zur Bekämpfung dieser sich ausbreitenden Krankheitserreger usw. gesprochen. Und ich bin sicherlich nicht hier, um das zu beurteilen. Ich bin kein Arzt.

Ich spiele im Fernsehen keinen Arzt. Die persönliche Gesundheit der Menschen und die Entscheidungen, die sie treffen. Großartig.

Schön für Sie. Ich bin sicher, dass Sie das besser können als ich. Aber abgesehen davon denke ich, dass das Offensichtliche, der 10.000-Pfund-Elefant im Raum, der nicht diskutiert werden kann, darin besteht, dass es bei Gesundheit im Wesentlichen um Vorsorge geht, nicht um Vorsorge, um die Vorbeugung von Krankheiten.

Und zur Vorbeugung von Krankheiten gehört, gesund zu sein, sich gesund zu ernähren, einen gesunden Lebensstil zu führen, sich vom leuchtenden Bildschirm zu lösen, nach draußen ins Sonnenlicht zu gehen, die Füße auf die Erde zu stellen, Zeit mit körperlicher Aktivität zu verbringen – all diese Dinge, mit denen man in der Regel kein Geld für große Unternehmen und die Pharmaindustrie verdient, usw., und genau deshalb wird die Präventionsseite all dessen völlig und absolut vernachlässigt. Und das Mantra der etablierten Botschaft der letzten Jahre lautet: Man muss sich eine Nadel in den Arm stechen. Das ist Gesundheit.

Und wenn man erst einmal eine Nadel im Arm hat, dann ist man vor nichts mehr sicher. Und der Inbegriff dieses speziellen Unsinns war die kostenlose Verteilung von Krispy-Kreme-Donuts. Wenn man sich impfen lässt, kann man ein paar Donuts bekommen.

Man ist dann doppelt gesund. Man hat die experimentelle Medizintechnik im Arm und man hat ein paar Donuts, die die Arterien verstopfen. Es ist lächerlich.

Es ist absurd. Es ist absolut dumm. Aber ich habe das Gefühl, dass ich derjenige bin, der verrückte Pillen nimmt, denn bin ich der Einzige, der das sieht?

GR: Nun, ich kann mir eine interessante Interpretation dessen vorstellen, was Sie sagen, und zwar im Hinblick auf das, was gerade im Gazastreifen passiert, wo völkermordähnliche Aktionen stattfinden, die von Israel begangen werden, und die Menschen Bombenangriffen ausgesetzt sind.

Sie leiden auch unter Lebensmittelknappheit. Die Wasserversorgung, die Hälfte der Wasserversorgung vor Ort, wurde zerstört. Medizinische Hilfsgüter können nicht hineingelangen, und im Grunde ist die israelische Regierung noch so hilfsbereit, dass sie medizinischem Personal die Einreise gestattet, um eine Polioimpfung zu verabreichen, nachdem festgestellt wurde, dass Polio wieder in der Region auftritt.

Ich meine, nach all der Gleichgültigkeit, die die israelischen Streitkräfte in den letzten 11 1/2 Monaten gegenüber palästinensischen Frauen und Kindern gezeigt haben, glaube ich nicht, dass es wirklich sinnvoll ist, sie vor Polio zu schützen. Ich meine, was dahintersteckt, ist der Impfstoff. Ich meine, trotz all der Waffen, die auf Gaza gerichtet sind, ist dieser Impfstoff da eine Ausnahme von dieser Regel? Ich meine, geht es wirklich darum, Leben zu retten, oder worum geht es?

JC: Nun, ich denke, Sie haben Ihre Frage selbst beantwortet, denn es geht eindeutig und offensichtlich nicht darum, Leben zu retten.

Ich werde das hier nicht einmal mit dem Wort „Kriegsgebiet“ würdigen. Es ist ein Schlachtfeld, auf dem unschuldige Männer, Frauen und Kinder jeden Tag in Stücke gebombt werden, aber wir werden das zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten unterbrechen, damit sich alle versammeln können, um sich impfen zu lassen, damit sie kein Polio bekommen. Auf den ersten Blick ist das einfach nur lächerlicher Unsinn auf allen Ebenen.

Jeder Teil dieser Geschichte ist dumm. Aber was bedeutet das? Warum dann? Was steckt wirklich dahinter? Die grundlegendste Ebene, die wir immer als einen Grund für diese Ereignisse anführen können, ist ganz klar, dass die Unternehmen, die Unternehmensherrschaft, die so viele unserer nationalen Regierungen steuert, ein starkes Interesse an dieser unglaublichen Propagandamöglichkeit hat. Schaut mal, Leute, seht mal, wie wichtig es ist, dass ihr eure Impfstoffe bekommt.

Wir werden dieses willkürliche, mutwillige Abschlachten buchstäblich stoppen, damit die Menschen sicherstellen können, dass sie ihre Impfstoffe bekommen, weil wir sie lieben und es gut für sie ist. Und diese Idee wird im öffentlichen Bewusstsein verankert, wenn sie eine solche Geschichte einfach akzeptieren, ohne sie zu hinterfragen. Also, ja, unterm Strich, Profite, sicher.

Das ist sicherlich ein Teil davon. Aber es scheint doch eine tiefere Agenda dahinter zu stecken, oder nicht? Denn ich glaube nicht, dass sich alles, was wir in den letzten Jahren erlebt haben und was wir gerade erleben, einfach mit Geld erklären lässt. Ich denke, das hat mit dem zu tun, worauf ich immer wieder hinweise, nämlich dass es im Wesentlichen bei jedem Aspekt meiner Arbeit in den letzten 17 Jahren und vermutlich auch in den nächsten 17 Jahren darum geht, dass wir weiterhin betonen werden, dass es um eine viel größere Agenda geht, die im Laufe der Jahre von vielen Menschen auf vielfältige Weise identifiziert wurde.

Sie wird als Agenda der Neuen Weltordnung bezeichnet oder hat viele andere Namen. Aber der Kern der Idee ist ein globales Regierungssystem, das von einer zentralen, nicht gewählten und nicht rechenschaftspflichtigen Körperschaft regiert wird, die den Bürgern der Welt Vorschriften und Mandate erteilt. Und das kann viele verschiedene Formen annehmen.

Wir könnten die Infrastruktur der Nationalstaaten beibehalten, aber sie als ein System wie das jetzige haben, in dem die WHO diesen Pandemievertrag ausarbeitet, der vielleicht nie verabschiedet wird, aber jeder einzelne nationale Gesetzgeber diese verschiedenen Gesetzesvorlagen zur Pandemievorsorge weiterleitet, die im Wesentlichen all das innerhalb dieser nationalen Gesetzgebungen regeln. Das ist also die Vision dessen, was wir gerade vor uns sehen. All dies geschieht im Kontext eines Oligopols, einer Oligarchie und eines Oligopols, das versucht, eine Position zu festigen und zu zentralisieren, von der aus es der Weltbevölkerung Mandate zur Kontrolle der Ressourcen der Welt diktieren kann, einschließlich natürlich ihrer natürlichen Ressourcen und auch ihrer menschlichen Bevölkerung.

Und solange wir uns dieser dunklen Realität nicht direkt stellen, weil das mein ganzes Leben lang als verrückte Verschwörungstheorie verspottet wurde, solange wir diese abschreckende Herabwürdigung der Verschwörungstheorie nicht vollständig und vollständig ablegen und uns dieser Realität stellen können, wie sie sich abzeichnet, solange wir das nicht können, glaube ich nicht, dass wir eine Chance haben, das Blatt gegen diese Agenda zu wenden.

GR: Okay, ich habe noch etwa 30 Sekunden Zeit, aber gibt es noch etwas, das Sie unseren Zuhörern zu den anstehenden Themen sagen möchten, bevor wir unser Gespräch beenden?

JC: Auf jeden Fall. Nun, wie immer ist das Wichtigste, was wir dagegen tun können.

Das Wichtigste ist derzeit die oberste politische Priorität. Wir müssen uns vollständig aus der UNO zurückziehen. Ohne Wenn und Aber.

Wir müssen uns aus den Vereinten Nationen zurückziehen. Das ist der Sitz, von dem aus sie derzeit versuchen, diese Macht auszuüben. Und solange dies nicht zu einer politischen Richtlinie wird und die Menschen nicht auf der Straße dagegen protestieren, haben wir meiner Meinung nach keine Chance, uns dagegen zu wehren.