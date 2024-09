Der Grüne Industriekomplex: Der CEO des WWF wird mit bis zu einer Million Dollar dafür bezahlt, die „Natur“ zu retten

Von Jo Nova

Es braucht viel Geld, um einen grünen Retter aus dem Bett zu bekommen …

Wenn diese grünen Gruppen wirklich nur kleine Wohltätigkeitsvereine wären, die von Spendern wie Mama und Papa unterstützt werden, wäre die Empörung groß, dass so viele Gelder von Wäldern und flauschigen Tieren abgezweigt werden, um die Taschen der Mitarbeiter zu füllen. Aber anscheinend ist es den größten Spendern dieser Gruppen auch egal, denn das Geld fließt weiter.

Laut E&E News erhält der CEO des World Wildlife Fund, Carter Roberts, jedes Jahr eine stattliche Vergütung von 1,2 Millionen US-Dollar. Ähnlich verhält es sich mit dem Präsidenten des Environmental Defense Fund (EDF), der jedes Jahr fast eine Million US-Dollar erhält, und dem Leiter des Nature Conservancy, der eine Dreiviertelmillion bekommt. Es braucht eine halbe Million Dollar, um den Chef der „Rainforest Alliance“ zur Arbeit zu bewegen, und 415.000 Dollar, um das Konto des Präsidenten der Wilderness Society zu füllen. Die beiden Co-Direktoren von Greenpeace USA erhalten jeweils etwa 330.000 Dollar pro Jahr. „Gute Arbeit, wenn man sie bekommt“ …

Die Leiter einflussreicher Gruppen wie dem World Wildlife Fund, dem Environmental Defense Fund und Nature Conservancy gehören zu den bestbezahlten Führungskräften in der Umweltbewegung, wie eine Analyse von E&E News der jüngsten Steuererklärungen von 29 Gruppen zeigt.

1. Carter Roberts, Präsident und CEO des World Wildlife Fund

Roberts, der die riesige internationale Naturschutzorganisation seit 2005 leitet, gehört nach wie vor zu den bestbezahlten Führungskräften im Umweltbereich. Sein Grundgehalt im Jahr 2022 betrug laut den Steuerunterlagen des World Wildlife Fund 904.841 US-Dollar. Roberts’ gemeldete Gesamtvergütung in diesem Jahr belief sich auf 1.204.775 US-Dollar.

Der WWF erzielt jedes Jahr Einnahmen in Höhe von etwa 470 Millionen US-Dollar, von denen „staatliche Zuschüsse“ im vergangenen Jahr stolze 74 Millionen US-Dollar ausmachten (haben Sie dafür gestimmt?). Der WWF wird kaum die Hand beißen, die ihn füttert, daher ist es kein Wunder, dass der WWF nicht eingreift, wenn die Politik der großen Regierung Wale ausrottet oder Koalas tötet.

Im vergangenen Jahr gab der WWF 145 Millionen US-Dollar für Dinge aus, die als „öffentliche Bildung“ eingestuft wurden, was auch immer das bedeuten mag. In den Händen eines politischen Aktivisten könnte es wie ein getarnter Wahlkampfspendenfonds aussehen. Oder in den Händen eines Branchenakteurs könnte es wie Werbung aussehen. Apropos, wussten Sie, dass der WWF sich zwar um den Klimawandel sorgt, aber gleichzeitig aktiv gegen Atomkraft ist?

Ihre Homepage (siehe unten) sieht aus wie eine Anzeige für die Branche der erneuerbaren Energien.

Kann hier irgendjemand eine schützenswerte Tierwelt erkennen?

Der WWF scheint zu versuchen, die Solarindustrie zu retten …

Rein hypothetisch betrachtet, verpasst Präsident Xi eine Gelegenheit, den Westen zu sabotieren, wenn er dem WWF kein Geld zukommen lässt. Und wenn er den WWF über große philanthropische Stiftungen finanzieren würde, wer würde das schon erfahren?

Der WWF ist tief in der Maschinerie verwurzelt

Um zu verstehen, wie tief der WWF in den Mächten verwurzelt ist, muss man bedenken, dass er seit Jahren von Milliardären und Bankern finanziert wird. Zu den ursprünglichen Gründern im Jahr 1961 gehörte Godfrey Rockefeller. Einer der größten Spender war die Moore Foundation, die vom Intel-Gründer Gordon Moore gegründet wurde. Kürzlich spendete Jeff Bezoz dem WWF mindestens 100 Millionen Dollar, während Banker wie HSBC „mehrere Millionen“ zugesagt haben.

Ein ehemaliger Präsident des WWF war William K. Reilly, der auch einmal Direktor von DuPont, ConocoPhillips und Royal Caribbean war. Er war von 1989 bis 1993 Administrator der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA und leitete 1992 die US-Delegation in Rio, während er gleichzeitig Präsident des WWF war. Verstehen Sie, was ich meine? Es zeigt nur, dass der WWF nur ein weiterer Arm von Big Government und Big Business ist.

Was die Verwendung der 450 Millionen Dollar an Einnahmen pro Jahr betrifft, so wurden etwa 44 Millionen Dollar allein für die Mittelbeschaffung verwendet. Und laut InfluenceWatch beliefen sich die Gehaltskosten im Jahr 2020 auf 70 Millionen Dollar, plus weitere 4 Millionen Dollar für „Führungskräftevergütungen“ und 17 Millionen Dollar für „sonstige Leistungen für Mitarbeiter“. Das ist also ein Drittel des Budgets. Es ist eine Maschine, die sich selbst füttert.

Umwelt-Non-Profit-Organisationen sind Unternehmenskonglomerate und politische Lobbygruppen, die sich als Wohltätigkeitsorganisation tarnen.