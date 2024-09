Insiderin: Wie geheime Gesellschaften die selbstwussten Menschen entkernen und vermassen

Die Reporterin und Autorin Elizabeth Nickson beschäftigt sich mit den Methoden und Zielen der verborgenen Gesellschaften des Westens, wie sie in der Politik, Kultur und Wirtschaft Amerikas und darüber hinaus umgesetzt werden. Sie spekuliert nicht, sondern spricht aus einer reichen persönlichen Erfahrung. In einem privilegierten, vernetzten Elternhaus in Kanada aufgewachsen, kann sie die exklusive, zutiefst menschenfeindliche Denkweise dieser Menschen genau schildern. „Sie zerbrechen jede Familie, jedes Land“. Nachfolgend die wesentlichen Passagen eines Artikels von ihr und Anmerkungen zu anderen ergänzenden Quellen. Die Zwischen-Überschriften sind von mir eingefügt. (hl)



Elizabeth Nickson überschreibt ihren Artikel mit: „Sie zerbrechen jede Familie, jedes Land“. Sie beschreibt die geheimen Machenschaften, welche die ursprünglich individualistische Verantwortungs-Kultur der amerikanischen Siedler-Generationen immer mehr zerstören.

„Sie nennen sich selbst mit einer Vielzahl von Namen“, so beginnt Elisabeth Nickson ihren Bericht: „die Olympier, die Auserwählten, die Bilderberger, die