Facebook baute eine VIP-Zensur-Pipeline für das Weiße Haus

Falls Sie dachten, im Jahr 2021 ginge es nur um wechselnde “Expertenratschläge”, irren Sie sich. Dank America First Legal wissen wir jetzt, dass hinter den chaotischen Botschaften zur öffentlichen Gesundheit die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) und Facebook eine kleine Partie “Whack-a-mole” mit Ihrer Redefreiheit gespielt haben.

Heute wurden neue Onboarding-Dokumente ausgegraben, die zeigen, wie eng Facebook mit der CDC zusammenarbeitete. Der Social-Media-Riese hat nicht nur überwacht, was er für “Fehlinformationen” über COVID und Impfstoffe hielt, sondern war de facto der Vollzugsarm der Gedankenkontrollinitiative der US-Regierung. Die Biden-Harris-Regierung, die ihren “Kampf für die Wahrheit” verkündete, hatte Facebook im Wesentlichen damit beauftragt, in der chaotischen Welt des Online-Diskurses aufzuräumen. Und wer entscheidet, was chaotisch ist? Offenbar jeder mit einer E-Mail-Adresse bei der Regierung.

Von der “Fehlinformation” zur Zensur: Das schlüpfrige Gefälle

Spulen wir zurück ins Jahr 2021, dem Höhepunkt des Pandemiedramas. Die Öffentlichkeit hatte es mit einem sich wandelnden Narrativ darüber zu tun, was “die Wahrheit” ist.

Mit anderen Worten: Was in der einen Woche den Tatsachen entsprach, konnte in der nächsten Woche eine Fehlinformation sein, je nachdem, wen man fragte – oder besser gesagt, wer an der Macht war.

Damals wurde die Regierung immens dafür kritisiert, dass sie gegen Andersdenkende vorging. Social-Media-Plattformen wie Facebook übernahmen die noble Aufgabe, alles zu zensieren, was nicht mit den neuesten CDC-Reden übereinstimmte.

An einem Tag hieß es: “Tragen Sie keine Masken”, am nächsten: “Sie müssen zwei tragen”. Wenn Sie schnell genug waren, um die neueste Erklärung der CDC zu zitieren, herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Gnadenfrist vor der Online-Guillotine gewonnen. Aber der Himmel bewahre Sie davor, eine einen Monat alte Erklärung zu veröffentlichen – der Zensurhammer kam.

Der erste Verfassungszusatz? Ach ja, dieses lästige kleine Ding. Es fühlte sich an wie ein nachträglicher Einfall in dem unerbittlichen Bestreben der Regierung, die Pandemie in den Griff zu bekommen, oder besser gesagt, das Narrativ über die Pandemie zu steuern.

Facebooks VIP-Zensurspur

Und jetzt, dank dieser Dokumente, bekommen wir einen Blick hinter die Kulissen. Offenbar hat Facebook nicht nur die Gesundheitsrichtlinien der CDC befolgt, sondern einen ausgeklügelten “End-to-End-Workflow” entwickelt, der auf die Zensurbedürfnisse des Weißen Hauses zugeschnitten war.

Stellen Sie sich eine Überholspur für die Unterdrückung von Sprache vor, wobei Facebook die Rolle eines eifrigen Türstehers vor dem digitalen Club spielt, der dafür sorgt, dass keine “Fehlinformationen” durchschlüpfen.

Noch besser: Das System von Facebook verfügte über ein exklusives Portal – stellen Sie sich einen VIP-Eingang in einem Nachtclub vor, nur dass er nicht für Prominente, sondern für Regierungs- und Strafverfolgungsbeamte bestimmt war. Dies war der rote Teppich für jeden in der Biden-Regierung, der Kritiker zum Schweigen bringen und abweichende Meinungen unterdrücken wollte. Und natürlich stand Rob Flaherty, damals ein aufsteigender Stern im Biden-Lager und heute ein leitender Mitarbeiter der Harris-Kampagne, im Mittelpunkt der Bemühungen und gab Facebook den Befehl, die Leine enger zu ziehen.

Das Timing ist fast poetisch, nicht wahr? Genau die Leute, die damit beschäftigt waren, “alles wieder besser zu machen”, waren auch damit beschäftigt, eine Infrastruktur aufzubauen, um den öffentlichen Diskurs mundtot zu machen.

Das System kann bis zu zwanzig Zensuranfragen gleichzeitig bearbeiten. Wir sprechen hier von einer Turbounterdrückung von allem, was Onkel Bob diese Woche über Impfstoffe gepostet hat. Die Fähigkeit der Regierung, zu überwachen, mundtot zu machen und die “Einhaltung der Vorschriften” zu gewährleisten, war noch nie so einfach wie heute.

Das wirklich Bemerkenswerte (oder Erschreckende, je nach Sichtweise) ist die Tatsache, dass dieses System die herkömmliche E-Mail-Kommunikation umgangen hat. Sie wissen schon, die Dinge, die normalerweise der öffentlichen Aufsicht unterliegen. Was für eine Erleichterung – keine lästigen öffentlichen Aufzeichnungen mehr, die die Kontrollmaschinerie blockieren. Jede Zensuranfrage wurde mit einer glänzenden neuen Ticketnummer versehen, sodass die Regierung verfolgen konnte, ob Facebook sich an die Vorgaben hielt. Das nenne ich Verantwortlichkeit – nur nicht die Art, an die Sie vielleicht denken.

Digitaler Maulkorb: Ein “Fehlinformations”-Beitrag nach dem anderen entfernen

Die Dokumente enthüllen die pikanten Details: Facebook hat nicht einfach etwas zensiert. Die Plattform hielt sich an Inhalte, die die CDC als “gefährlich” einstufte. Und da keine Zensurmaßnahme ohne eine große Portion Ironie auskommt, geschah dies alles unter strikter Einhaltung der sogenannten “Gemeinschaftsstandards” von Facebook. Sie wissen schon, dieselben Standards, die vorgeben, die freie Meinungsäußerung zu schützen und den Dialog zu fördern. Oh, diese Widersprüche.

Das Timing dieser Enthüllungen passt hervorragend zu neuen Beweisen dafür, dass die Politik der britischen Regierung einen nicht ganz so subtilen Einfluss auf die Zensurpraxis der Regierung Biden-Harris hatte. Als ob das nicht schon genug wäre,hat Mark Zuckerberg – Facebooks regierender technischer Oberbefehlshaber – endlich zugegeben, dass die Zensurpraktiken der Plattform nicht nur ein altruistischer Akt des öffentlichen Dienstes waren. Nein, sie waren das direkte Ergebnis des Drucks aus dem Weißen Haus.

Wie in den Dokumenten dargelegt, begann der gesamte Prozess mit der Gewährung von Zugang für CDC-Mitarbeiter – ja, dieselben öffentlichen Bediensteten, denen Ihre Gesundheit anvertraut ist – unter Verwendung ihrer von der Regierung ausgegebenen E-Mail-Adressen. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Durch die Verwendung dieses speziellen Portals und nicht der E-Mail könnte die Regierung diese lästigen Bundesgesetze zur Aufbewahrung von Unterlagen umgehen. FOIA-Anfragen? Öffentliche Einsichtnahme? Vergessen Sie’s. Das neue System sorgte dafür, dass die Handlungen der Regierung ordentlich in der eigenen Software versteckt wurden.

Das Portal selbst war der Traum eines jeden Bürokraten. Autorisierte Benutzer der Regierung konnten mehrere Links in den Abgrund der Zensur werfen und sogar kleine Kommentare zu jeder Anfrage hinzufügen, um die Erfahrung wirklich zu personalisieren. Jedes Mal, wenn ein Link zur Löschung eingereicht wurde, bestätigte das System freundlicherweise den Empfang und übergab eine Referenznummer – denn wenn es etwas gibt, was die Zensur braucht, dann ist es Transparenz. Und mit Transparenz meine ich die Illusion, dass dieser ganze Prozess alles andere als schattenhaft war.

Gene Hamilton, Exekutivdirektor von America First Legal, erklärte: “Diese Dokumente zeigen eindeutig die Architektur hinter den Systemen, die politische Beamte und Regierungsbürokraten verwendet haben, um die freie Meinungsäußerung der Amerikaner online verfassungswidrig zu zensieren. Das Recht zu sprechen – sogar Autoritäten infrage zu stellen – ist so grundlegend für unsere nationale Identität, doch im Namen einer öffentlichen Gesundheitskrise arbeiteten Beamte der Biden-Regierung mit großen Unternehmen zusammen, um abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen. Das amerikanische Volk muss diese Dokumente einsehen und verstehen, wie weit unsere Führer in Washington gegangen sind, um den ersten Zusatzartikel unserer Verfassung zu verletzen.”

Durch die Aufdeckung der Mechanismen, die hinter dieser Zensur stehen, unterstreicht diese Veröffentlichung den Konflikt zwischen staatlicher Kontrolle und verfassungsmäßigen Freiheiten – ein Gleichgewicht, das ein Eckpfeiler der demokratischen Staatsführung bleibt.

Gene Hamilton, der geschäftsführende Direktor von America First Legal, nahm kein Blatt vor den Mund, als er das Ausmaß dieser Operation zusammenfasste. “Diese Dokumente zeigen eindeutig die Architektur hinter den Systemen, die politische Beamte und Regierungsbürokraten benutzt haben, um die freie Meinungsäußerung der Amerikaner online verfassungswidrig zu zensieren”, sagte er in einer Erklärung. Und Architektur ist das richtige Wort dafür. Es handelte sich um eine sorgfältig konstruierte Maschine, die dazu diente, die Meinungsäußerung zu unterdrücken und sicherzustellen, dass nur “genehmigte” Stimmen durch den Filter gelangen.

Hamilton unterstrich, was von Anfang an hätte klar sein müssen: “Das Recht, sich zu äußern – sogar die Autorität infrage zu stellen – ist so grundlegend für unsere nationale Identität.” Die Tatsache, dass dieses Recht im Namen der öffentlichen Gesundheit beiläufig über Bord geworfen wurde, sollte in jedem Winkel des Landes Alarm auslösen. Doch stattdessen arbeitet das Weiße Haus Hand in Hand mit großen Unternehmen wie Facebook, um Andersdenkende zum Schweigen zu bringen. Denken Sie mal kurz darüber nach: Die Regierung hat es unter dem Vorwand, uns vor einer Krise zu schützen, geschafft, Big Tech davon zu überzeugen, ihre schmutzige Arbeit zu machen – und damit genau die Menschen mundtot zu machen, denen sie eigentlich dienen soll.

Wie weit sind sie gegangen?

Ein erschreckender Gedanke – wie weit sind diese sogenannten Führer bereit zu gehen, wenn es darum geht, die Opposition zum Schweigen zu bringen? Laut Hamilton verdammt weit. “Das amerikanische Volk muss diese Dokumente einsehen und verstehen, wie weit unsere Führer in Washington gegangen sind, um den ersten Zusatzartikel unserer Verfassung zu verletzen.