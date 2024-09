Normale menschliche Zustände als Krankheiten verkauft: Praktiken zur Vermarktung von „Krankheiten“

Der Drogenpolitikforscher und Autor Alan Cassels beschreibt, wie die Pharmaindustrie einen “normalen menschlichen Zustand in eine Krankheit verwandelt” und verwendet das Antidepressivum Paxil (ein SSRI) als Beispiel.

Cassels, der Autor von vier Büchern, darunter “The ABCs of Disease Mongering: An Epidemic in 26 Letters”, erklärt Mark Bishofsky, wie der Pharmariese GlaxoSmithKline es schaffte, einen Milliardenmarkt für sein SSRI Paxil zu eröffnen, indem er die Menschen durch eine geniale Marketingkampagne davon überzeugte, dass ihre normalen Schüchternheitsgefühle plötzlich eine “Krankheit” seien.

„Die Hersteller von Paxil, GlaxoSmithKline, nahmen diesen Zustand [der Schüchternheit] und verwandelten ihn in eine Krankheit namens SAD, soziale Angststörung“, sagt Cassels. „Sie nutzten Werbeslogans wie ‚Was wäre, wenn Sie aufwachen und feststellen, dass Sie allergisch gegen Menschen sind?‘“

Cassels fügt hinzu: „Solche Anzeigen hatten enorme Auswirkungen.“

„Der Mann, der die Marketingkampagne leitete, war damals der Marketingdirektor von Glaxo“, sagt Cassels. „Er schuf eine derart bahnbrechende Kampagne, dass er Auszeichnungen von der Marketing- und PR-Branche in den USA erhielt, die seine Arbeit als brillant bezeichneten. Aber der Rest von uns stand fassungslos daneben und fragte sich: ‚Könnt ihr das glauben?‘“

Der Arzneimittelforscher und Autor Alan Cassels beschreibt am Beispiel des Antidepressivums Paxil (ein SSRI), wie die Pharmaindustrie einen "normalen menschlichen Zustand in eine Krankheit" verwandelt.



Cassels (@AKECassels), der Autor von vier Büchern, darunter The ABCs of Disease… pic.twitter.com/8AsPcZMmyG — Sense Receptor (@SenseReceptor) September 17, 2024

Ein Auszug aus dem Gespräch:

„Es gibt so viele andere Beispiele, bei denen es gelingt, eine normale menschliche Verfassung in eine Krankheit zu verwandeln… Es gab also ein Medikament, das unter dem Markennamen Paxil, Paroxetin, ein Antidepressivum, das wahrscheinlich in den frühen 2000er Jahren oder vielleicht Ende der 90er Jahre auf den Markt kam. Der Markt für Antidepressiva war ziemlich überfüllt. Es gab Lilly mit Prozac und andere Unternehmen mit ihren eigenen Antidepressiva. Um also eine Nische für ihr neues Antidepressivum zu finden, testeten sie dieses Medikament an einer Gruppe von Menschen, die man als sozialphobisch bezeichnen könnte. Sie waren schüchtern, wollten nicht in der Öffentlichkeit sprechen und hatten Schwierigkeiten, Menschen zu treffen. Einige sagten, es sei belastend, wenn man in einer Gesellschaft wie der amerikanischen lebt, die aufgeschnittene, extrovertierte Menschen belohnt. Wenn man schüchtern und zurückgezogen ist, könnte man also andere Probleme haben.

„Die Hersteller von Paxil, GlaxoSmithKline, nahmen diesen Zustand und verwandelten ihn in eine Krankheit namens SAD, soziale Angststörung. Und sie schafften es, über Nacht einen Milliardenmarkt für soziale Angststörungen zu schaffen. Sie nutzten Anzeigen wie: ‚Was wäre, wenn Sie aufwachen und feststellen, dass Sie allergisch gegen Menschen sind?‘ Diese Art von Werbung hatte enorme Auswirkungen.

„Die Leute gingen zu ihren Ärzten, und zuerst wurde nicht einmal das Medikament beworben. Es wurde nur die Krankheit beworben. ‚Könnten Sie das haben?‘ und sie stellten Fragen wie: Haben Sie manchmal Schwierigkeiten, in der Öffentlichkeit zu sprechen? Werden Sie in sozialen Situationen schüchtern? Haben Sie Schwierigkeiten, Menschen kennenzulernen? Fragen, bei denen die meisten normalen Menschen bei einigen davon ja sagen würden. Und wenn Sie genug von dieser Checkliste abhaken konnten, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen, weil Sie vielleicht eine soziale Angststörung haben. Natürlich geht man dann zum Arzt, und was weiß der Arzt über diesen neuen Zustand? Nun, er weiß schon einiges, weil er von den Herstellern umfassend informiert wurde. Der Arzt hatte bereits viele kostenlose Proben zur Hand.

„Und so schufen wir – wenn ich sage ‚wir‘, dann meine ich den Mann, der die Marketingkampagne leitete, er war damals der Marketingdirektor für Glaxo, und seine Aufgabe war es, den Markt für soziale Angststörungen für Paxil zu schaffen. Er schuf eine so erfolgreiche Marketingkampagne, dass er Auszeichnungen von der Marketingbranche und den PR-Leuten in den USA erhielt, die seine Arbeit als brillant bezeichneten. Aber der Rest von uns stand fassungslos daneben und fragte sich: ‚Könnt ihr das glauben?‘ Sie schafften es, einen normalen Aspekt des menschlichen Lebens, nämlich schüchtern zu sein, in eine Krankheit zu verwandeln, die den Markt für dieses Medikament darstellte.

„Und das Brillante daran war, dass das Unternehmen – ihr Medikament war fast nicht von allen anderen SSRIs zu unterscheiden. Aber was sie bekamen, war, dass sie das erste Unternehmen waren, das die Zulassung erhielt. Sie überzeugten die FDA auf welche Weise auch immer, ihr Medikament zur Behandlung von sozialer Angststörung zuzulassen, und das schuf einen Milliardenmarkt.“

Alan Cassels – Arzneimittelbetrug – Verkauf von Krankheiten