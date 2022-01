Kanada: Beeindruckende Bilder vom Freiheitskonvoi, der in Ottawa ankommt – Trudeau versteckt sich, und wiedermal wird Putin beschuldigt, hinter all dem die Fäden zu ziehen

Bilder vom Samstag zeigen, wie die ersten Lastwagenfahrer in Ottawa eintreffen.

Trudeau heeft de stad verlaten en is naar een geheime plek. Strikt genomen einde oefening voor hem. pic.twitter.com/n849M72btO — Sietske Bergsma (@SBergsma) January 29, 2022

This might be one of the best Canadian Anthem videos ever created!! 🇨🇦❤️🇨🇦❤️🇨🇦❤️🇨🇦❤️#TruckersForFreedom2022 pic.twitter.com/hVcKrw69HF — Regulator22 (@Regulator221) January 29, 2022

Die kanadische Regierung hat die Polizei und die nationalen Sicherheitskräfte mobilisiert, um die Polizeipräsenz in Ottawa zu verstärken, während der „Freiheitskonvoi“ von Lastwagenfahrern, die gegen die Impfpflicht protestieren, in die Hauptstadt einfährt. Man geht davon aus, dass rund 50.000 Trucker zu der Gruppe gehören, die am Wochenende Demonstrationen veranstalten wird.

Der Minister für öffentliche Sicherheit, Marco Mendicino, erklärte am Freitag gegenüber CBC News, dass verschiedene Strafverfolgungsbehörden und Mitglieder der „Intelligence Community“ auf mögliche „Bedrohungen“ vorbereitet seien.

Er sagte dem öffentlich-rechtlichen Sender, dass „Grenzen“ zwischen freier Meinungsäußerung und Risiken für die öffentliche Sicherheit gezogen würden und fügte hinzu, dass es bei dem Konvoi „nicht um Freiheit“ und „sicherlich nicht um Trucker“ gehe. Zu den Anzeichen von Extremismus, auf die Mendicino hinwies, gehörten Demonstranten, die angeblich Impfvorschriften mit der Politik der Nazis gleichsetzten, US-Konföderiertenflaggen zeigten und zum gewaltsamen Umsturz der Regierung aufriefen.

Canada’s trucker convoy has arrived near Parliament Hill, Ottawa.



Go Canada 🇨🇦 👊🏻 pic.twitter.com/LfORNupsCT — Char 🌸🩸🇬🇧🇺🇸💄💋 (@Birdybabe07) January 29, 2022

Canada’s trucker convoy has begun arriving near Parliament Hill in Ottawa, blaring their honrs in protest of the government’s Covid restrictions and vaccine mandates.#CanadaTruckers #FreedomConvoy2022 pic.twitter.com/rR01d3nEqG — TheBigDave (@LiVe2DaNceATL) January 29, 2022

Zwischenzeitlich berichten die gesteuerten und Staats-freundlichen Medien, dass wiedermal Putin hinter allem stecken könnte.

Während dies in einer normalen Welt jenseits von Satire und Spott wäre, ist es vielleicht überhaupt nicht überraschend, dass die Schuld für die Anstiftung des „Freiheitskonvois“ bereits sogenannten „russischen Akteuren“ zugeschoben wird…

„…angesichts der Unterstützung Kanadas für die Ukraine… Ich weiß nicht, ob es weit hergeholt ist zu fragen, aber es besteht die Sorge, dass russische Akteure die Dinge weiter anheizen könnten, während dieser Protest wächst…“

A lot of strange coverage by the media on this thing but this one wins the prize.pic.twitter.com/bLauTjI9NG — Jim Burnett (@jamesfburnett) January 29, 2022

Wie Brian Lilley in der Toronto Sun schreibt, „agieren die Medien in dieser Angelegenheit nicht als neutrale Beobachter und Übermittler von Nachrichten, die meisten haben entschieden, dass der Trucker-Konvoi der Feind ist und behandeln ihn als solchen. Schauen Sie sich einen der Nachrichtensender an oder, was noch wichtiger ist, lesen Sie die Twitter-Accounts von angeblich objektiven Journalisten oder hören Sie die Verachtung in ihren Stimmen, wenn sie Fragen stellen, um zu sehen, dass sie eindeutig Partei ergriffen haben.“

Offenbar glauben die Journalisten auf dem Parlamentshügel heutzutage, dass es ihre Aufgabe ist, die Opposition und nicht die Regierung zur Rechenschaft zu ziehen. Es scheint auch ihre Aufgabe zu sein, einige Protestbewegungen zu unterstützen und andere anzugreifen, je nach den persönlichen Vorlieben der Journalisten.

Die Propaganda scheint bei einigen angekommen zu sein, bei anderen aber nicht…

Während sich Trudeau in der Isolation versteckt, fordert der Premierminister von Saskatchewan, einer kanadischen Provinz an der Grenze zu den USA, ein Ende des grenzüberschreitenden Verbots für ungeimpfte Lkw-Fahrer.

Eine der Schlüsselfiguren des Konvois, Tamara Lich, hat Berichten zufolge in Facebook-Videos erklärt, dass die Demonstranten Ottawa nicht verlassen werden, bis ihre Forderungen erfüllt sind. Sie rief die Demonstranten und Unterstützer jedoch auch dazu auf, sich an die Gesetze zu halten und keinen Ärger zu machen.

Das Hauptziel des Freiheitskonvois war es, die Regierung Trudeau unter Druck zu setzen, damit sie die Vorschriften aufhebt, nach denen Lkw-Fahrer geimpft werden müssen, um eine 14-tägige Quarantäne nach dem Grenzübertritt aus den USA zu vermeiden. Der Protest hat sich inzwischen offenbar auch auf andere gesundheitspolitische Maßnahmen ausgeweitet.