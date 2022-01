US-Daten zeigen nun bei den 5 bis 17-Jährigen fast 35.000 COVID-Impfstoff-Schädigungen und weitere steigende Zahlen

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 1.071.856 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen, die nach den COVID-Impfungen gemeldet aufgezeichnet wurden, darunter 22.607 Todesfälle und 178.994 schwere Impfschäden die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 21. Januar 2022 stattgefunden haben.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 21. Januar 2022 insgesamt 1.071.856 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 22.607 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 414 gegenüber der Vorwoche – und 178.994 Meldungen von schweren Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 4.130 gegenüber der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 21. Januar 2022 740.000 unerwünschte Ereignisse, darunter 10.316 Todesfälle und 67.496 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes und nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführtes Ereignis beschreibt, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 21. Januar gemeldeten 10.316 Todesfällen in den USA traten 19 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 24 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 61 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 21. Januar 532,4 Millionen COVID-Impfstoffdosen verabreicht worden, davon 312 Millionen Dosen von Pfizer, 202 Millionen Dosen von Moderna und 19 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein Kausalzusammenhang bestätigt werden kann. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 21. Januar 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

7.052 unerwünschte Ereignisse, darunter 152, die als schwerwiegend eingestuft wurden, und 3 gemeldete Todesfälle.

Der jüngste Todesfall betrifft ein 7-jähriges Mädchen (VAERS I.D. 1975356) aus Minnesota, das 11 Tage nach der ersten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer starb, als es von seiner Mutter nicht mehr ansprechbar war. Eine Autopsie ist noch nicht abgeschlossen.

14 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung).

24 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 21. Januar 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

27.772 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.588 als schwerwiegend eingestufte und 37 gemeldete Todesfälle.

Bei den jüngsten Todesfällen handelt es sich um einen 13-jährigen Jungen (VAERS-Identifikationsnummer 2042005) aus einem nicht näher bezeichneten Bundesstaat, der sieben Monate nach Verabreichung seiner zweiten Dosis Moderna an einem plötzlichen Herzinfarkt starb, und um eine 17-jährige Frau aus einem nicht näher bezeichneten Bundesstaat (VAERS-Identifikationsnummer 2039111), die nach Verabreichung ihrer ersten Dosis Moderna starb. Die medizinischen Informationen waren begrenzt und es ist nicht bekannt, ob in beiden Fällen eine Autopsie durchgeführt wurde.

68 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

609 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, von denen 597 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

154 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

Das zeigen die VAERS-Daten aus den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 21. Januar 2022 für alle Altersgruppen zusammen:

21 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 41 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,7 Jahren.

Bis zum 21. Januar meldeten 4.925 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1.575 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.474 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 41 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

850 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom (GBS), wobei 41 % der Fälle auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.281 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

12.704 Berichte über Blutgerinnungsstörungen in den USA. Davon wurden 5.646 Berichte Pfizer, 4.521 Berichte Moderna und 2.490 Berichte J&J zugeschrieben.

1.542 Berichte über Myokardinfarkte.

3.817 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 2.348 Fälle Pfizer, 1.293 Fälle Moderna und 164 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J zugeschrieben wurden.

Ungeimpfter Mann wird die Herztransplantation im Bostoner Krankenhaus verweigert

DJ Ferguson, 31, wurde von der Spitze einer Herztransplantation im Bostoner Brigham and Women’s Hospital gestrichen, weil er nicht gegen COVID geimpft war.

Ferguson erhielt am Dienstag eine mechanische Herzpumpe – ein so genanntes linksventrikuläres Unterstützungsgerät -, das ihn bis zu fünf Jahre am Leben erhalten soll, aber er wird nicht viel vom Leben haben, sagte sein Vater.

Nach Angaben von ABC News wollte Ferguson, Vater von drei Kindern, den Impfstoff nicht, weil er befürchtete, dass er seinen Herzzustand verschlimmern würde. Er sagte auch, dass eine Impfung gegen seine Grundprinzipien verstoßen würde.

„Die Organe sind knapp, wir werden sie nicht an jemanden verteilen, der schlechte Überlebenschancen hat, wenn andere, die geimpft sind, nach der Operation bessere Überlebenschancen haben“, sagte Dr. Arthur Caplan, der an der NYU Grossman School of Medicine für medizinische Ethik zuständig ist, gegenüber MassLive.

Trotz der Operation am offenen Herzen benötigt Ferguson aufgrund seines sich schnell verschlechternden Zustands eine Transplantation, sagten Fergusons Eltern am Mittwoch gegenüber „Tucker Carlson Tonight“.

COVID-Impfung für Kinder unter 4 Jahren wird laut Fauci 3 Dosen umfassen

Der leitende medizinische Berater des Weißen Hauses, Dr. Anthony Fauci, sagte am Mittwoch, dass der COVID-Impfstoff für Kinder unter 4 Jahren wahrscheinlich drei Dosen umfassen wird, wenn er zugelassen wird, da zwei Impfungen bei den 2- bis 4-Jährigen in den klinischen Studien von Pfizer keine ausreichende Immunreaktion hervorgerufen haben.

„Dosis und Schema für Kinder von 6 Monaten bis 24 Monaten haben gut funktioniert, aber es hat sich herausgestellt, dass die andere Gruppe von 24 Monaten bis 4 Jahren noch nicht das Niveau der Nicht-Unterlegenheit erreicht hat, so dass die Studien fortgesetzt werden“, sagte Fauci und bezog sich auf den Wirksamkeitsstandardvergleich mit Erwachsenen.

Fauci sagte, er hoffe, dass die U.S. Food and Drug Administration den COVID-Impfstoff von Pfizer und BioNTech für Kinder unter 5 Jahren im nächsten Monat genehmigen wird, obwohl er nicht mit Sicherheit sagen kann, wann die Behörde ihre Entscheidung treffen wird.

Schweden entscheidet sich gegen COVID-Impfstoffe für Kinder von 5 bis 11 Jahren

Schweden wird die COVID-Impfung für Kinder unter 12 Jahren nicht empfehlen, weil der Nutzen die Risiken nicht überwiegt, wird aber die Situation „ständig“ neu bewerten, berichtet Reuters.

Die schwedische Gesundheitsbehörde erklärte am Donnerstag in einer Pressemitteilung, dass der medizinische Nutzen für ein Kind im Alter von 5-11 Jahren, das gegen COVID geimpft wurde, „derzeit gering ist“.

Britta Bjorkholm, eine schwedische Gesundheitsbeamtin, sagte auf einer Pressekonferenz: „Mit dem Wissen, das wir heute haben, mit einem geringen Risiko für eine ernsthafte Erkrankung für Kinder, sehen wir keinen klaren Nutzen in der Impfung.“

Karin Tegmark Wisell, Generaldirektorin der schwedischen Gesundheitsbehörde, sagte, dass vor dem Herbstsemester aktualisierte Leitlinien vorgelegt würden.

COVID-Impfstoffe verursachen Fehlgeburten, Krebs und neurologische Störungen beim Militär

In einer Anhörung, die diese Woche von Senator Ron Johnson (R-Wis.) organisiert wurde, erklärte der Anwalt Thomas Renz vor einem Expertengremium, dass die Daten, die ihm von drei Whistleblowern zur Verfügung gestellt wurden, zeigen, dass COVID-Impfstoffe katastrophale Schäden bei Mitgliedern des US-Militärs verursachen, obwohl sie nicht verhindern, dass sie das Virus bekommen.

Renz fasste Daten aus der Defense Medical Epidemiology Database zusammen, der langjährigen epidemiologischen Datenbank des Militärs für Angehörige der Streitkräfte.

Die Daten zeigen, dass Fehlgeburten und Krebs im Jahr 2021 im Vergleich zum vorherigen Fünfjahresdurchschnitt um 300 % gestiegen sind. Neurologische Erkrankungen nahmen 2021 im Vergleich zum vorherigen Fünfjahresdurchschnitt um 1000 % zu und stiegen innerhalb eines Jahres von 82.000 auf 863.000.

„An unseren Soldaten wird experimentiert, sie werden verletzt und manchmal sogar getötet“, sagte Renz.

Im Anschluss an den Vortrag von Renz berichtete die Anwältin Leigh Dundas über Beweise dafür, dass das Verteidigungsministerium Daten in DMED manipuliert hat, um Fälle von Myokarditis bei Soldaten, die gegen COVID geimpft wurden, zu verbergen.

OSHA zieht COVID-Impfpflicht zurück

Das US-Arbeitsministerium gab diese Woche bekannt, dass es das COVID-Impf- oder Testmandat der Regierung Biden für große Arbeitgeber zurückzieht.

Mit der Rücknahme der Vorschrift erklärte das Ministerium, es habe erkannt, dass der vorläufige Notfallstandard nicht wiederbelebt werden könne, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA ihn Anfang des Monats blockiert hatte, und werde stattdessen einen dauerhaften Standard für das Impfmandat festlegen, heißt es in einer Mitteilung der Occupational Safety and Health Administration (OSHA) an das Gericht.

Die Entscheidung des Arbeitsministeriums, die Regel zurückzuziehen, bedeutet, dass anhängige Gerichtsverfahren im 6. Bezirk eingestellt werden.

Die OSHA könnte eine Version der „Impfen oder Testen“-Regel im Rahmen ihres Regelsetzungsverfahrens einführen, würde aber wahrscheinlich immer noch mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert werden.