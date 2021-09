Kanada: Die Bewohner eines Pflegeheims starben an Durst und Unterernährung, so die Untersuchung des Gerichtsmediziners von Quebec und nicht an Covid

Die Bewohner des Herron-Pflegeheims starben an Durst und Unterernährung, so die Untersuchung des Gerichtsmediziners von Quebec

COVID-19 wurde wiederholt als Todesursache im Pflegeheim Herron angegeben, um die Tatsache zu verschleiern, dass Dutzende von älteren Bewohnern an Durst, Unterernährung und Vernachlässigung starben, wie eine Untersuchung der Gerichtsmedizin von Quebec am Dienstag ergab.

In einer emotionalen Zeugenaussage erinnerte eine Hilfskrankenschwester daran, dass die Einrichtung auf der Westinsel von Montreal bereits vor der Krise schlecht geführt wurde, dass die meisten Mitarbeiter ihren Posten verließen, als das Coronavirus ausbrach, und dass die örtliche Gesundheitsbehörde dann eigenmächtig und ineffizient die Leitung übernahm.

Sie beschrieb die Diskussionen darüber, ob die Bewohner so eingeteilt werden sollten, dass die Sterbenden nicht ernährt werden konnten. Und sie erinnerte sich an erschütternde Szenen: die Leiche einer Frau, die unbeaufsichtigt in einem Zimmer zurückgelassen wurde, das sie mit ihrem Ehemann teilte, und Krankenschwestern, die sich vor trauernden Familienmitgliedern stritten.

Die Hilfskrankenschwester sagte bei der öffentlichen Anhörung des Gerichtsmediziners Géhane Kamel zu 47 Todesfällen in Herron aus, die Teil einer Untersuchung der hohen Zahl von Todesfällen in Quebecer Pflegeheimen während der ersten Welle der Pandemie war. Québec ist die einzige Provinz, die öffentliche Anhörungen zu COVID-19-Todesfällen in der Langzeitpflege durchführt und damit einen seltenen Einblick in eine Krise gewährt, die im Frühjahr 2020 zum Tod von mehr als 4.000 Pflegeheimbewohnern in der Provinz führte.

Ein immer wiederkehrendes Thema in den Aussagen der Hilfspflegerin war der Mangel an Menschlichkeit, der den sterbenden Bewohnern und ihren Angehörigen entgegengebracht wurde. Ein Bewohner schien zu verdursten, nachdem er in seinem Zimmer vergessen worden war. Eine andere Familie erhielt irreführende Informationen, selbst als ein älterer Bewohner im Sterben lag.

Der Name der Hilfspflegerin darf aufgrund eines Veröffentlichungsverbots nicht genannt werden.

Seit dem 13. März 2020 verbietet eine Regierungsverordnung Besuchern, einschließlich pflegenden Angehörigen, den Zutritt zu Pflegeheimen in Québec. Viele ältere Bewohner mit Alzheimer-Krankheit verfallen schnell, wenn sie allein gelassen werden. „Ich sah aus erster Hand, dass sie dehydriert waren, obwohl ich mich nach Kräften bemühte, sie hydriert zu halten. Ich sah, dass sie unterernährt waren“, sagte die Hilfspflegerin.

In ihrer Aussage und in einem 55-seitigen Bericht, den sie bei der Untersuchung vorlegte, sagte sie, dass viele Todesfälle in Herron fälschlicherweise als COVID-19-Verdachtsfälle bezeichnet wurden, obwohl die Todesfälle eine Folge der chaotischen Handhabung der Krise waren.

„Ich hatte den Eindruck, dass man dem Virus die Schuld gab, weil es einfacher war, dem Virus die Schuld zu geben, als die harte Wahrheit anzuerkennen, dass diese Menschen an Unterernährung und Dehydrierung litten. Ich hatte das Gefühl, dass man sich auf diese Weise der Schuld entziehen wollte“, sagte sie bei der Anhörung.

Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass Herron unterbesetzt war und sich zwei Monate vor der Pandemie an eine Vermittlungsagentur gewandt hatte. Die Pflegedirektorin war nicht ersetzt worden, nachdem sie Anfang 2020 ihren Posten verlassen hatte.

Athanasios Pappas, der erste Bewohner, der positiv auf das Virus getestet wurde, starb am 27. März 2020. Am nächsten Tag, so die Hilfspflegerin, kam ein Angestellter des Heims „in Panik“ auf ihre Etage und sagte, das Virus sei im Gebäude. „Ich war der Meinung, dass jeder, der hier arbeitet, ein Recht darauf hat, zu wissen, dass das Virus im Gebäude ist. Also rief ich alle in der Pflegestation an und ließ sie es wissen, und diese Gruppe von Pflegern verließ massenhaft das Haus“, sagte die Hilfskrankenschwester.

Sie habe erfolglos versucht, sie zum Gehen zu überreden, sagte sie. An diesem Nachmittag fuhr sie einen Pfleger nach Hause, der ihr sagte: „Ich glaube nicht, dass ich morgen wiederkomme“.

Als sie am 29. März zur Arbeit kam, fehlte der größte Teil des Personals. Die examinierten Krankenschwestern gingen früh. Einer sagte, er habe Fieber. Eine andere war von den Vorgesetzten angewiesen worden, sich testen zu lassen, weil sie einen Patienten gepflegt hatte, bei dem eine Infektion festgestellt worden war.

Die Hilfskrankenschwester sagte, dass sie und zwei Pfleger eine Etage mit 60 Bewohnern zu versorgen hatten. Während sie die Medikamente verteilte, musste sie auch den Pflegern helfen. „Ich half beim Füttern, beim Servieren von Tabletts und beim Waschen der Bewohner. Ich bin herumgelaufen wie eine Verrückte.“

Sie fand einen der ersten Todesfälle in Herron, Léon Barrette, dessen Körper bereits kalt war, als sie am Morgen des 29. März sein Zimmer besuchte. Da weder Ärzte noch Krankenschwestern anwesend waren, sagte ihr ein Verwalter von Herron, dass sie den Papierkram erledigen müsse, was sie zuvor noch nie getan hatte.

Als Todesursache wurde möglicherweise die neue Krankheit angegeben. „Jeder wurde als ‚COVID-19-verdächtig‘ eingestuft, unabhängig davon, welche Symptome er hatte“, sagte sie aus.

Herr Barrette war am 27. März eingeliefert worden und benötigte aufgrund von Atemproblemen Sauerstoff. Es gab jedoch keine Notizen in seiner Krankenakte aus der Zeit zwischen seiner Einlieferung und dem Zeitpunkt, als die Hilfskraft ihn tot auffand. Sie sagte aus, dass sie keine Sauerstoffflasche in seinem Zimmer gesehen hat. Seine Familienangehörigen glauben, dass das Personal von Herron ihn vergessen hatte.

Die Tagesschicht endete um 15.30 Uhr, und die Pfleger gingen, „wohl wissend, dass niemand für sie einspringen würde“, sagte die Hilfskrankenschwester. Sie hatte das Gefühl, dass sie bleiben musste, da außer einem anderen Pfleger niemand auf ihrer Etage arbeitete.

Das übrige Küchenpersonal lieferte das Essen aus, wollte aber aus Angst vor dem Virus nicht bei der Ausgabe der Tabletts helfen.

An diesem Abend hatte ein Bewohner zweimal Durchfall. „Wir konnten nicht schnell genug zu ihm kommen, er rutschte aus und fiel zweimal hin. Hier haben wir also einen 102-jährigen Mann, der ein Leben voller Stolz und Würde führte. Und er liegt in seinen eigenen Fäkalien“, sagte sie mit Tränen in den Augen. Sie ging um 8 Uhr morgens, nachdem sie 18 Stunden gearbeitet hatte.

Am Abend erfuhr die örtliche Gesundheitsbehörde, bekannt unter der Abkürzung CIUSSS ODIM, von der Krise und erklärte sich bereit, die Einrichtung von der Eigentümerin Samantha Chowieri zu übernehmen.

Die Hilfskrankenschwester sagte, dass sich die Dinge unter dem CIUSSS nicht verbessert hätten. Die Personalausstattung war uneinheitlich und es war nicht klar, wer die Verantwortung trug.

Sie und ihre Mutter standen zwei Bewohnern nahe, die am 6. April starben: Albert Arpin und Ruth Wayland.

Die Mutter der Hilfskrankenschwester hatte mit der Tochter von Ruth Wayland gesprochen, die sagte, dass eine Verwalterin, Tina Pettinicchi, ihr versichert hatte, dass es Ruth Wayland gut gehe und sie sich mit Boost, einem nahrhaften Getränk, ernähre. Wie die Untersuchung ergab, starb Frau Wayland in einem aufgewühlten Zustand, schrie und versuchte, ihre intravenöse Nadel herauszuziehen.

Auch Herrn Arpin ging es an diesem Wochenende immer schlechter. Die Hilfsschwester rief seine Töchter an, damit sie sich von ihm verabschieden konnten. Als sie dort ankamen, so die Hilfskrankenschwester, schrie jemand vom CIUSSS eine der Töchter an und sagte ihr, dass sie die Einrichtung nicht betreten dürfe und dass sie den Raum verunreinige.

Eine andere CIUSSS-Mitarbeiterin argumentierte dann mit ihrem Kollegen, dass die Töchter hineingehen dürften. „Im Aufzug … schaute mich Suzanne an, schüttelte den Kopf und meinte, es sei ein Zoo“, sagte die Hilfskrankenschwester und meinte damit die Tochter, die angeschrien worden war.

Die Sauerstoffflaschen waren knapp, und die Hilfskrankenschwester sagte, sie habe „mit Händen und Füßen“ darum kämpfen müssen, dass Frau Wayland und Herr Arpin Sauerstoff und Morphium erhielten, um ihre letzten Momente zu erleichtern.

Sie sagte, sie sei oft mit einer CIUSSS-Pflegekraft aneinandergeraten, als sie versuchte, die Leichen der verstorbenen Bewohner aufzuräumen und zu reinigen. In einem Fall, so sagte sie, habe der Vorgesetzte sie angeschnauzt, weil sie gemeldet hatte, dass ein toter Bewohner im Erbrochenen gelegen hatte. „Man braucht fünf Minuten, um jemanden zu reinigen und Respekt zu zeigen“, sagte die Hilfskrankenschwester.

In einem anderen Fall, in einem Zimmer, das von einem Ehepaar geteilt wurde, starb die Ehefrau und wurde einen Tag lang in ihrem Bett liegen gelassen. Der Ehemann war an Alzheimer erkrankt. Alle paar Stunden schaute er nach seiner Ehefrau und stellte fest, dass sie gestorben war. „Das war extrem gefühllos“, sagte die Hilfskrankenschwester.

Sie sagte, dass so wenig Personal übrig war, dass sie und Frau Chowieri, die Eigentümerin, einmal darüber diskutierten, ob man nur die gesünderen Bewohner füttern und den Rest mit Flüssigkeit versorgen sollte. „Mit einer solchen Notbesetzung … wurden einige von ihnen nicht gefüttert. Zu diesem Zeitpunkt befürchtete ich, dass wir das ganze Gebäude verlieren würden, wenn wir keine Triage vornehmen würden.

Frau Chowieri sagte, sie würde mit dem Küchenpersonal sprechen, verfolgte die Idee aber letztlich nicht weiter, wie die Hilfskrankenschwester aussagte.