Nach Israel nun Singapur: Ausbruch verschlimmert sich, obwohl 80% geimpft sind

Singapur hat gerade eine Durchimpfungsrate erreicht, um die es viele andere Industrieländer beneiden würden: 80 % der erwachsenen Bevölkerung sind geimpft. Dennoch kämpft das Land weiterhin mit einem der bisher schlimmsten Ausbrüche. Am Sonntag meldete das Land mit 5,7 Millionen Einwohnern 555 neue lokale COVID-19-Fälle, die meisten seit August 2020. Einen Tag zuvor hatte Singapur den 58. COVID-Todesfall zu verzeichnen, einen teilweise geimpften 80-jährigen Mann mit einer Vorgeschichte von Diabetes, Bluthochdruck und Herzproblemen.

Anstatt die Beschränkungen zu lockern, verbot das Gesundheitsministerium von Singapur in der vergangenen Woche gesellige Zusammenkünfte am Arbeitsplatz, angeblich, weil eine Gruppe von Arbeitnehmern, die am Wasserspender tratschen, zu einem Ausbruch der Krankheit führte.

Obwohl Singapur eines der am stärksten geimpften Länder der Welt ist, hat sich durch die COVID-Pandemie nicht viel am Leben geändert. Alex Cook, ein Experte für die Modellierung von Infektionskrankheiten an der Nationalen Universität Singapur, räumte ein, dass sich das Leben nicht „so sehr verbessert hat, wie wir gehofft hatten“, obwohl Singapur eines der am stärksten geimpften Länder der Welt ist.

Seit Singapur die 80 %-Marke erreicht hat, ist etwas Merkwürdiges passiert, erinnert uns Cook: „Die Zahl der Fälle in der Bevölkerung ist seit dem Erreichen der 80-prozentigen Durchimpfungsrate gestiegen, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass wir mehr gesellschaftliche Veranstaltungen für die Geimpften zulassen und, so wage ich zu behaupten, dass die Kontrollmaßnahmen mühsamer geworden sind“, so Cook gegenüber der ABC.

Und die Aussichten sind nicht gerade positiv: Gan Kim Yong, der Ko-Vorsitzende der ministeriumsübergreifenden Task Force, sagte, die „besorgniserregende“ Spitze der Infektionen werde „wahrscheinlich auf 2.000 neue Fälle pro Tag ansteigen“ und bezeichnete die nächsten zwei bis vier Wochen als „entscheidend“.

Eine der wichtigsten Lehren aus ganz Südostasien ist, dass es unglaublich schwierig ist, die Ausbreitung von Delta zu verhindern, und wie Singapur zeigt, helfen selbst hohe Impfraten nicht viel“, fügte Cook hinzu.

Obwohl die meisten von ihnen symptomatisch sind, werden in Singapur immer noch viele Durchbruchsinfektionen unter den Geimpften festgestellt. Dies ist nur der jüngste Beweis dafür, dass selbst die revidierte offizielle Wirksamkeitsrate der Pfizer-Impfung nicht realistisch ist, wenn wir uns die Fallzahlen ansehen.

Ein anderer Wissenschaftler sagte, die anhaltende Ausbreitung sei lediglich ein Zeichen dafür, dass eine Impfquote von 80 % immer noch „zu niedrig für Delta“ ist. Leong Hoe Nam, ein Experte für Infektionskrankheiten von der Rophi-Klinik in Singapur, sagte, dass der Delta-Stamm die Zielpfosten verschoben habe, was den Grad der notwendigen Impfung der Bevölkerung angeht.

Wenn man sich die jüngsten COVID-Infektionswellen in den USA, Europa und Asien anschaut, sieht es so aus, als ob sich das Virus einfach so schnell anpasst, dass Impfstoffe einfach nicht wirksam genug sind. Vielleicht ist die natürliche Immunität doch die bessere Methode.