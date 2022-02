Kanada, Ontario und weiter, werden alle Covid-Maßnahmen abschaffen: „Offenbar funktioniert es, zu demonstrieren“

In einem Monat werden alle Corona-Maßnahmen in der kanadischen Provinz Ontario abgeschafft, schreibt die Toronto Sun. Premierminister Doug Ford und sein Kabinett traffen sich am Montag, um zu besprechen, wie und wann die Maßnahmen aufgehoben werden sollen. Zu diesen Maßnahmen gehören Impfpässe und die Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes.

Ontarios Gesundheitschef Kieran Moore sagte letzte Woche, er dränge auf eine vorsichtige Rückkehr zur Normalität. Es wird erwartet, dass er bis zum 31. März die Aufhebung aller Beschränkungen empfehlen wird.

Die Trucker, die in Ottawa und an der Grenze zwischen den USA und Kanada protestieren, haben erklärt, dass sie nicht eher abreisen werden, bis alle Maßnahmen, einschließlich der Impfpflicht, vom Tisch sind und Justin Trudeau zurückgetreten ist.

Nächsten Monat werden also die Covid-Maßnahmen auslaufen. Bemerkenswert ist, dass die Gesundheitsministerin von Ontario, Christine Elliott, erst vor wenigen Tagen meinte, dass „wir keine Pläne haben, den Impfpass oder das Tragen von Mundschutz abzuschaffen“.

Trudeau zunehmend auf sich allein gestellt

Die Zahl der positiven Tests pro 100.000 Menschen in Ontario liegt bei 139, sinkt aber schnell. Die Demonstranten werden den Sieg für sich beanspruchen, berichtet die Toronto Sun.

„Offensichtlich funktioniert das mit der Demonstration. Trudeau ist zunehmend auf sich allein gestellt“, antwortet der Autor und Redner Hans van Tellingen.

Ende dieses Monats wird die kanadische Provinz Saskatchewan alle Covid-Vorschriften abschaffen. Der Premierminister von Alberta hat außerdem angekündigt, dass in einigen Wochen „praktisch alle“ verbleibenden Maßnahmen aufgehoben werden sollen.