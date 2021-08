Kanada: Trudeau ruft pünktlich zu den Wahlen am 20. September auf

armstrongeconomics.com: Man hört, dass diejenigen, die diese ganze Pandemie organisiert haben, um einen politischen Wandel herbeizuführen, nervös werden angesichts der Größe des Widerstands, der sich abzeichnet. Sie sind der Meinung, dass es jetzt an der Zeit ist, einen Sieg zu erringen, BEVOR die Menschen begreifen, dass COVID nicht besiegt werden kann und eine 100%ige Impfung nicht verhindern wird, dass diese Pandemie zu einer EPIDEMIE wird. Diese Laborratte mutiert schneller, als man je erwartet hätte. Es handelt sich um ein CORONAVIRUS, das in keinem Forum jemals geheilt werden konnte, da es sich um ein Atemwegsvirus handelt, das auch Tiere infizieren kann. Daher werden wir NIEMALS eine Herdenimmunität erreichen, und die neuesten Varianten in Südamerika sind bereits impfstoffresistent. Wenn wir das Jahr 2022 erleben, könnte dieses von Menschenhand geschaffene Virus zu der Krankheit werden, die unser Computer in den letzten Jahren vorausgesagt hat.

Im September warnten wir vor dem Beginn einer dunklen Periode. Es standen wichtige Wahlen an, und nun hat Trudeau Kanada zu einer plötzlichen Wahl am 20. September verpflichtet. Trudeau liegt in den Umfragen vorn und hofft auf eine Beteiligung von 33 %, was in der gleichen Größenordnung liegt wie die Zahl, die für Hitler genannt wurde. In einem parlamentarischen System mit mehreren Parteien kann jemand mit nur 31 % das Land regieren. Im Fall von Hitler führten diese 31 % zum Zweiten Weltkrieg. Hier werden wir also KANADA zu dem Wahlalptraum des 20. Septembers hinzufügen. Doch wie Sie sehen können, ist die Liberale Partei Kanadas seit 72 Jahren auf dem absteigenden Ast. Das Jahr 2021 ist in der Tat ein wichtiges Jahr für Kanada.

Die bevorstehenden Wahlen

KANADA 20. September 2021

Deutschland 26. September 2021

Island 25. September 2021

Norwegen 13. September 2021

Russland 19. September 2021

Hongkong 19. Dezember 2021

Irak 18. Oktober 2021

Australien 2022

Frankreich Juni 2022

Ungarn April 2022

Lettland 22. Oktober

Malta Juni 2022

Philippinen 9. Mai 2022

Serbien 2022

Slowenien Juni 2022

Schweden 11. September 2022

USA 8. November 2022