Kanada unterstützt WHO-Vorstoß für globale „Klimasperren“

Kanada hat sich rundum hinter die Machtübernahme der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestellt, die mit ihrem neuen „Globalen Pandemievertrag“ die Kontrolle über souveräne Staaten anstrebt.

Die Regierung des liberalen Premierministers Justin Trudeau setzt sich nun dafür ein, dass auch andere Länder Änderungen am WHO-Vertrag unterstützen, um die Definition einer Pandemie auf den „Klimawandel“ auszuweiten.

Damit würde die WHO weitreichende globale Vollmachten erhalten, um nationale Gesetze außer Kraft zu setzen und „Klimasperren“, Reisebeschränkungen, Verbote des Besitzes und der Nutzung von Privatfahrzeugen sowie Einschränkungen des Fleisch- und Milchkonsums zu verhängen.

Die Lobbyarbeit von Trudeaus Kabinett wurde von der konservativen Abgeordneten Leslyn Lewis aufgedeckt.

Am Montag veröffentlichte Lewis eine Nachricht in den sozialen Medien, die einen Teil einer Antwort von Trudeaus Liberalen auf ihre Anfrage über deren Aktivitäten und Beiträge bei der WHO zeigte.

„Während sich die Länder darauf vorbereiten, die WHO-Vereinbarung über Pandemien im Mai abzuschließen, haben sich die Liberalen bei der WHO dafür eingesetzt, dass der Klimawandel in die Definition eines pandemischen Notfalls aufgenommen wird“, erklärte sie auf X.

Die Bundesregierung antwortete Lewis, dass „das neue Instrument umfassend sein sollte und durch einen All-Gefahren-Ansatz in Übereinstimmung mit den [Internationalen Gesundheitsvorschriften] definiert werden sollte“.

In der Antwort heißt es weiter: „Es gibt andere globale Gesundheitsbedrohungen, die sich derzeit entwickeln und/oder zu einem globalen Gesundheitsnotfall führen könnten (z. B. die Auswirkungen des Klimawandels) … die von einem zu eng gefassten Instrument ausgeschlossen werden könnten.

Mit anderen Worten, die Bundesbehörden haben bestätigt, dass sie eine Erweiterung des Geltungsbereichs der Pandemievereinbarung unterstützen, sodass die Länder nicht nur auf den Ausbruch von Infektionskrankheiten, sondern auch auf die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels reagieren können.

In eine ähnliche Richtung geht ein Mandat der Regierung Trudeau an Lewis vom Oktober 2023.

Darin erklärte die kanadische Regierung, dass „andere globale Gesundheitsbedrohungen wie der Klimawandel Auswirkungen auf Pandemien haben können und wir diese umfassenderen Überlegungen in unsere nationalen Pandemie-, Planungs-, Bereitschafts- und Reaktionsaktivitäten einbeziehen“.

Der „Pandemievertrag“ der WHO soll im Mai fertig gestellt werden.

Es wird erwartet, dass alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen den Vertrag unterzeichnen werden.

Lewis äußerte sich besorgt darüber, dass der Vertrag die Länder rechtlich an den Willen einer nicht gewählten globalistischen Organisation binden würde.

In den Vereinigten Staaten haben der demokratische Präsident Joe Biden und sein sogenannter „Klimazar“ John Kerry bereits ihre feste Absicht bekundet, den Vertrag im Namen des amerikanischen Volkes zu unterzeichnen.

Wie Slay News berichtete, bestätigte die Biden-Administration im vergangenen Jahr, dass der Präsident beabsichtige, den „Global Pandemic Treaty“ im Jahr 2024 zu unterzeichnen.

Nach der Unterzeichnung werden souveräne Länder ihre Befugnisse im Falle einer Pandemie oder eines anderen internationalen „Notfalls“ wie einer „globalen Epidemie“ an die WHO abtreten.

Nach dem Vertrag ist die WHO befugt, einen globalen „Notfall“ auszurufen und Maßnahmen zu dessen Bekämpfung zu ergreifen.

Wenn die WHO zum Beispiel einen „Klimanotstand“ ausruft, hätte die ungewählte bürokratische globalistische Organisation die Macht, Abriegelungen zu verhängen und Amerikaner zu zwingen, in ihren Häusern zu bleiben, um angeblich „die globale Erwärmung zu bekämpfen“.

Biden plant nicht nur, das Abkommen ohne Zustimmung des Kongresses zu unterzeichnen, der demokratische Präsident forderte die WHO auch auf, 2022 mit der Vorbereitung des „Pandemievertrags“ zu beginnen.

„Und jetzt ist eine Zeit, in der sich die Dinge ändern“, sagte Biden über sein Engagement für den WHO-Vertrag am 21. März 2022.

„Wir werden – es wird eine neue Weltordnung da draußen geben, und wir müssen sie anführen.

„Und wir müssen den Rest der freien Welt dabei vereinen.“

Die Idee der „Klimasperren“ ist nicht neu, denn das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat den Plan seit Beginn der Covidien-Pandemie gefördert.

Mitglieder des WEF haben die Komplementarität der öffentlichen Meinung bemerkt, als die Covid-Blockaden durchgesetzt wurden, und argumentierten, dass die gleiche Taktik auch für andere Ziele verwendet werden könnte.

Wie Slay News berichtete, erklärte das WEF im Jahr 2022, dass die Abriegelungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie bewiesen hätten, dass „Milliarden von Bürgern auf der ganzen Welt“ globale Einschränkungen ihrer Freiheiten zum Wohle des „Klimawandels“ akzeptieren würden.

Laut der Tochter des WEF-Gründers Klaus Schwab war Covid jedoch nur ein Vorläufer der kommenden „Klimaverriegelungen“.

Laut Nicole Schwab war Covid eine „großartige Gelegenheit“, um zu testen, wie die Öffentlichkeit auf autoritäre Maßnahmen reagieren würde, die die „Great Reset“-Agenda des WEF einleiten würden.

Die vom WEF geförderte Darstellung der „Klimakrise“ zielt darauf ab, „einen Wandel herbeizuführen, der nicht graduell ist… um die Natur ins Zentrum der Wirtschaft zu stellen“, so Schwab.

Nicole Schwab äußerte sich in einem kürzlich aufgetauchten Video, das während einer WEF-Podiumsdiskussion im Jahr 2020 aufgenommen wurde.