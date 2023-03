Kanadas Krieg gegen den Whistleblower-Arzt, der die Schäden des Covid-Impfstoffs und die Geldmacherei des Staates aufdeckt (Video)

Dr. Charles Hoffe, ein im Süden von British Columbia ansässiger Notarzt und Hausarzt, war einer der ersten Ärzte, der sich öffentlich zu Wort meldete und auf die unerwünschten Reaktionen auf die COVID-Impfung hinwies, die er bei seinen Patienten beobachtet hatte. Doch leider hat er einen hohen Preis für seine Bereitschaft gezahlt, angesichts der enormen Zensur und des Drucks der medizinischen Gemeinschaft die Wahrheit zu sagen.

In diesem exklusiven Interview für die RAIR Foundation USA erklärt Dr. Hoffe den Zuhörern, wie er ein früher Whistleblower über die gefährlichen Nebenwirkungen der mRNA-Impfungen wurde.

„Uns wurde gesagt, dass dies auf Sicherheit getestet sei. Normalerweise dauert es fünf bis zehn Jahre, bis man sagen kann, ob eine neue Behandlung sicher ist. Und wenn es sich um eine völlig neue Technologie handelt, benötigt man noch länger. Da es sich um eine völlig neue Technologie handelte, gab die Tatsache, dass sie so schnell auf den Markt gebracht wurde, vielen Leuten Anlass zur Sorge“, erinnert sich Dr. Hoffe. „Man versicherte uns, dass das Gerät alle üblichen Sicherheitstests durchlaufen hatte, was natürlich nicht stimmte. Man hat uns buchstäblich eine falsche Sicherheit und Wirksamkeit zugesichert. Und weil die Menschen den Medien und der Regierung vertrauen wollen, haben sie es geglaubt. Aber ich hatte meine Zweifel, und deshalb war ich sehr wachsam.

Nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub in Südafrika stellte Dr. Hoffe sechs Wochen nach der ersten Impfung erste Nebenwirkungen bei seinen Patienten fest, von denen fast 70 Prozent First Nations sind. „Ich sah sofort aus erster Hand, zunächst neurologische Probleme. Diese Patienten waren bei anderen Ärzten in der Praxis gewesen, die dort arbeiteten, während ich weg war. Und diese Ärzte hatten dies einfach in ihren Akten vermerkt und waren weitergezogen“, erinnert sich Dr. Hoffe. „Ich war sehr beunruhigt darüber, dass diese Menschen schwerwiegende neurologische Nebenwirkungen hatten, die nicht abgeklungen waren, und dass es keine Anzeichen für eine Besserung gab. Und ich war zutiefst besorgt darüber, dass diese Spritzen eindeutig nicht so sicher waren, wie man uns gesagt hatte, und dass andere Ärzte dies nicht einmal meldeten.“

Die ersten Anzeichen dafür, dass etwas im Gange war, waren Symptome wie Schwindel, Ohrensausen, Licht- und Geräuschempfindlichkeit, Schwäche in verschiedenen Körperteilen, am häufigsten in den oberen Gliedmaßen – beiden Armen – und bei einigen Menschen elektrische Empfindungen, die wie Stromschläge in die Glieder schossen. Bei anderen Menschen waren es anhaltende Schmerzen und verschiedene Nervenlähmungen.

„Ich habe noch nie so viele schwerwiegende Nebenwirkungen bei einer Behandlung gesehen, schon gar nicht bei einem Impfstoff“, sagte Dr. Hoffe. „Impfstoffe sind eine Behandlung, die gesunden Menschen verabreicht wird, um sie gesund zu halten. Bei der Verursachung von Schäden sollte es null Toleranz geben.“ Dr. Hoffe wusste, dass 900 seiner Patienten die Impfung erhalten hatten. Innerhalb einer Woche nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub erfuhr er von sechs Patienten mit schweren neurologischen Nebenwirkungen, bei denen es keine Anzeichen für eine Besserung gab. Also beschloss er, Maßnahmen zu ergreifen.

Er schrieb eine private E-Mail an 18 ärztliche Kollegen in der Gegend, die die Spritzen verabreichten. Daraufhin wurde ihm von den örtlichen Gesundheitsbehörden eine Nachrichtensperre auferlegt, die ihm verbot, etwas Negatives über die Impfungen zu sagen. Außerdem wurde ihm eine Untersuchung durch das College of Physicians and Surgeons angedroht, und ihm wurde gesagt, dass er sich bei Fragen nicht an meine Kollegen, sondern an den für die Einführung der Impfstoffe in der Region zuständigen Gesundheitsbeamten wenden solle. Das hat er dann auch getan.

„Ich schickte zwei Briefe an diese Person, um sie zu fragen, was ich wegen dieser Impfschäden tun sollte. Ich fragte: ‚Bitte, können Sie mir sagen, was falsch läuft? Warum passiert das bei meinen Patienten? Und wie sollte ich das behandeln?'“. Er erhielt keine Antwort. Daraufhin beschloss er, sich an die Gesundheitsbeauftragte der Provinz B.C., Dr. Bonnie Henry, zu wenden, wobei er viele der gleichen Bedenken äußerte und ihr erzählte, was er bei seinen Patienten beobachtete. Er wies auch darauf hin, dass er einen Patienten hatte, der 24 Tage nach der Impfung plötzlich gestorben war, wofür es keine andere Erklärung gab. „Ich wurde gewarnt, dass unser Gesundheitsbeauftragter der Provinz nicht auf Briefe antwortet“, sagte Dr. Hoffe. „Meine Kollegen haben mir gesagt, dass es ignoriert werden würde. Sie sollten also besser einen offenen Brief schreiben.“ Das tat er dann auch und versuchte verzweifelt, Alarm zu schlagen, da es ein ernstes Sicherheitssignal gab, das völlig ignoriert wurde.

Etwa einen Monat nach Dr. Hoffes offenem Brief vom April 2021 wurde ein Kommuniqué an die Ärzte verschickt, das ihnen verbot, über ihre eigenen klinischen Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse zu sprechen. Sie durften nichts sagen, was der Position der Regierung zu den mRNA-Impfstoffen widersprechen könnte. „Ich glaube, mein offener Brief hat einige verärgert, weil ich auf dieses Sicherheitssignal aufmerksam gemacht habe. Sie betrachteten es als Fehlinformation, weil ich auch Berichte über Impfschäden bei meinen Patienten eingesandt hatte. Nach 14 solcher Berichte wurde Dr. Hoffe mitgeteilt, dass es sich nicht um Impfschäden, sondern lediglich um Zufälle handelte. „Mir wurde gesagt, dass diese Leute einfach die nächste Impfung bekommen müssen. Es spielte keine Rolle, wie schwer sie verletzt waren; sie mussten einfach die nächste Impfung bekommen.“ In diesem Moment erkannte Dr. Hoffe das große Ganze.

„Mir wurde klar, dass hier offensichtlich eine große Vertuschung stattfand. Es war absolut verblüffend, dass es Ärzten nicht mehr erlaubt war, ihr wissenschaftliches Wissen oder ihren medizinischen Scharfsinn einzusetzen, um zu beurteilen, was bei ihren eigenen Patienten vor sich ging. Das ist keine Medizin. Das ist keine Wissenschaft. Das ist medizinische Tyrannei.“

Als sich der offene Brief von Dr. Hoffe weithin verbreitete, erhielt er Interviewanfragen aus der ganzen Welt. Das College of Physicians and Surgeons war darüber sichtlich verärgert und fand prompt einen Grund, ihn von seinen Aufgaben in der Notaufnahme zu suspendieren, was zu einer sofortigen Halbierung seines Einkommens führte. Bis heute darf er nicht in einem staatlichen Krankenhaus arbeiten, weil er einem Patienten mit natürlicher Immunität von einer zweiten Impfung abgeraten hat.

Kurz nach seiner Suspendierung begann Dr. Hoffe, bei seinen eigenen Patienten Nachforschungen anzustellen und vermutete, dass die Spritzen Mikrogerinnsel verursachten. Eine kleine Stichprobe bestätigte seinen Verdacht, den er in einem Interview äußerte. Nur zehn Tage später wurde seine Stadt – Lytton – durch ein Feuer zerstört, wobei seine Arztpraxis und alle seine Forschungsunterlagen, einschließlich des Labors, in dem die Blutanalyse durchgeführt wurde, die ihn zu seinen Schlussfolgerungen geführt hatte, die inzwischen weltweit bestätigt wurden, mitgenommen wurden.

Das College of Physicians and Surgeons verfolgte Dr. Hoffe weiterhin. Eine geplante Disziplinaranhörung wurde jedoch am 10. Februar auf unbestimmte Zeit verschoben.

Dr. Hoffe, der unter anderem der Verbreitung von Fehlinformationen beschuldigt wird, sagt: „In Kanada werden mehr als 50 Prozent der Mittel für Health Canada von der Pharmaindustrie bereitgestellt. Health Canada dient also der pharmazeutischen Industrie und nicht der Öffentlichkeit, denn von ihr wird es bezahlt. Fehlinformationen sind also alles, was den Interessen der Pharmaindustrie schadet. Dies ist natürlich ein massiver Interessenkonflikt. Ich denke, wenn man das einmal verstanden hat, wird man auch verstehen, wie sie entscheiden, was Fehlinformationen sind. Wiederum ist es alles, was den Profiten der Pharmaindustrie schadet.“

Ein klares Beispiel dafür, wie das System funktioniert, sind Trudeaus Zuwendungen in Höhe von einer Milliarde Dollar an alle kanadischen Provinzen, die die Impf-Mandate durchsetzen wollen. „Diese Dinge sind finanzgetrieben, und diese Milliarden Dollar pro Provinz waren nicht für den Kauf von Impfstoffen gedacht“, sagt Dr. Hoffe. „Das waren Almosen, um die Räder zu schmieren. Es handelt sich eindeutig um ein Programm, das darauf abzielt, jeden zu impfen.

Wie sieht die Zukunft aus? Nun, die sieht nicht sehr rosig aus, sagt Dr. Hoffe. Moderna hat viele weitere mRNA-Behandlungen in der Entwicklung. „Die Erfolgsbilanz in Bezug auf die Sicherheit dieser (RNA) ist erschreckend. Diese Spritzen haben inzwischen mehr Menschen getötet und verstümmelt als jeder andere medizinische Eingriff in der Geschichte.“ Ein kurzer Blick in die Open VAERS-Datenbank bestätigt dies: 34.450 Todesfälle und 63.600 Menschen mit dauerhaften Behinderungen. „Alle Pandemie-Maßnahmen wurden unter dem Vorwand ergriffen, die Menschen zu schützen: die Masken, die soziale Distanzierung, die Abriegelungen, die Reisebeschränkungen, und so weiter. Es geht nur darum, uns zu schützen“, sagt Dr. Hoffe. „Und doch haben wir die unsicherste medizinische Behandlung der Geschichte. Und trotzdem leugnen sie es weiterhin und ignorieren es. Und sie versuchen, es so gut wie möglich zu vertuschen. Das verheißt nichts Gutes für die Zukunft.“