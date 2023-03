Tunesiens Präsident: „Migration ist ein Komplott, um unsere Demografie zu verändern“, jeder, der Illegalen Unterschlupf gewährt oder sie beschäftigt, wird verhaftet (Video)

Die Worte und Taten von Präsident Kais Saied zeigen Wirkung: Scharen von Afrikanern aus Ländern südlich der Sahara verlassen Tunesien.

Der tunesische Präsident Kais Saied behauptet, die Migration aus Subsahara-Afrika sei ein „kriminelles“ Komplott mit dem Ziel, die demografische Zusammensetzung seines Landes zu verändern. Er äußerte sich während einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates am Dienstag, nachdem in diesem Monat Dutzende Migrant bei einer Razzia festgenommen worden waren.

Saied forderte seinen nationalen Sicherheitsrat am Dienstag auf, „dringende Maßnahmen“ zu ergreifen, um gegen die illegale Einwanderung von Afrikanern aus Ländern südlich der Sahara vorzugehen, da ihre Anwesenheit eine Quelle von „Gewalt und Verbrechen“ sei.

Irregulären Migranten muss schnell ein Ende gesetzt werden

Während des Treffens sprach Kais Saied offen über die Ankunft von „Horden illegaler Migranten“, deren Anwesenheit in Tunesien seiner Meinung nach eine Quelle von „Gewalt, Verbrechen und inakzeptablen Handlungen“ sei, und betonte, dass „dieser illegalen Einwanderung schnell ein Ende gesetzt werden muss“.

Diese illegale Einwanderung sei Teil eines „kriminellen Unternehmens, das zu Beginn dieses Jahrhunderts ausgeheckt wurde, um die demographische Zusammensetzung Tunesiens zu verändern“.

„Das unerklärte Ziel der aufeinanderfolgenden Wellen illegaler Einwanderung ist es, Tunesien in ein „rein afrikanisches“ Land zu verwandeln, das keine Zugehörigkeit zu arabischen und islamischen Nationen hat“, sagte er. Saied fügte hinzu, dass der Zustrom irregulärer Migranten schnell beendet werden müsse.

Der Präsident erklärte ferner, dass ungenannte Parteien in den vergangenen zehn Jahren afrikanische Migranten gegen Geld in Tunesien angesiedelt hätten. Er vertrat die Auffassung, dass „diejenigen, die hinter diesem Phänomen stehen, Menschenhändler sind, die gleichzeitig behaupten, die Menschenrechte zu verteidigen“.

Tunesien ist eine wichtige Durchgangsstation für Migranten und Flüchtlinge, die versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen, darunter eine wachsende Zahl von Tunesiern und Menschen aus anderen afrikanischen Ländern.

Die Äußerungen Saieds wurden vom ehemaligen französischen Präsidentschaftskandidaten Eric Zemmour gelobt. Die Äußerungen von Präsident Saied spiegeln die Äußerungen von Zemmour wider, der sich auf die vom französischen Schriftsteller Renaud Camus geprägte Theorie des großen Austauschs beruft, die einen zielgerichteten schnellen demografischen Wandel beschreibt.

Gegenreaktion

Tunesische Gruppen, die sich für offene Grenzen einsetzen, haben Saied der Hassrede beschuldigt. Der Präsident sagte jedoch, dass diejenigen, die ihn des Rassismus beschuldigen, „Spaltung und Zwietracht wollen und versuchen, unsere Beziehungen zu unseren Brüdern zu beschädigen“. Saied sagte, er sei kein Rassist und Migranten, die legal in Tunesien leben, hätten nichts zu befürchten.

Die Afrikanische Union (AU) hat Tunesien daraufhin kritisiert und aufgefordert, sogenannte „rassistische Hassreden“ zu vermeiden. Außerdem erinnerte sie Tunesien an seine Verpflichtung innerhalb des 55 Mitglieder zählenden Blocks.

Der Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union, S. E. Moussa Faki Mahamat, sagte, die AU-Mitgliedsstaaten seien verpflichtet, „alle Migranten mit Würde zu behandeln, wo auch immer sie herkommen, rassistische Hassreden zu unterlassen, die Menschen Schaden zufügen könnten, und ihrer Sicherheit und ihren Menschenrechten Priorität einzuräumen.“

The Chairperson of the African Union Commission @AUC_MoussaFaki strongly condemns the racial statements on fellow Africans in #Tunisia.https://t.co/9joF5kzhaY pic.twitter.com/7DQPkEYLkg