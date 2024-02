Immer mehr Patienten, die ärztliche Sterbehilfe in Anspruch nehmen, bitten um eine Organspende für eine Transplantation. Dies geht aus einer internationalen Studie hervor, die zeigt, dass Kanada von den vier untersuchten Ländern, die diese Praxis anbieten, die meisten Organtransplantationen bei MAID-Patienten durchführt, berichtet CTV News.

Der Bericht ist die erste Studie über die weltweit zunehmende Anwendung dieser neuen Praxis. Die Untersuchung wurde 2021 durchgeführt und die Ergebnisse wurden im Dezember 2022 offiziell veröffentlicht.

„Wir haben gesehen, dass jeder in eine andere Richtung arbeitet. OK, lasst uns eine internationale [Diskussion] mit allen beteiligten Ländern beginnen“, sagte Dr. Johannes Mulder, Arzt und MAID-Anbieter in Zwolle, Niederlande, in einem Interview mit CTV News.

Die für den Artikel gesammelten Daten zeigen, dass in Kanada, Belgien, den Niederlanden und Spanien bis 2021 insgesamt 286 Sterbehilfeempfänger 837 Patienten lebensrettende Organe für Transplantationen zur Verfügung stellen werden.

Ärzte in Kanada, wo die ärztliche Sterbehilfe 2016 entkriminalisiert wurde, haben in diesem Zeitraum fast die Hälfte der weltweiten Organtransplantationen nach Sterbehilfe durchgeführt (136), so die Veröffentlichung.

Daten des kanadischen Instituts für Gesundheitsinformationen bestätigen, dass diese neue Quelle für Transplantationsorgane bis 2021 sechs Prozent aller Transplantationen von verstorbenen Spendern in Kanada ausmachen wird. Einige Transplantationen, wie die von Nieren und Lebern, können auch bei lebenden Patienten durchgeführt werden.

„Ich bin sehr stolz darauf, dass Kanada bei der Organspende von MAID-Patienten so gut abgeschnitten hat“, sagte Arthur Schafer, Direktor des Zentrums für professionelle und angewandte Ethik an der Universität von Manitoba, in einem Interview mit CTV News.

Angesichts von mehr als 4.000 Kanadiern, die auf eine Organtransplantation warten und von denen einige im Sterben liegen, zeigen die kanadischen Zahlen seiner Meinung nach eine starke Bewegung, die den Tod zu einer Win-Win-Situation macht.

„Also sage ich: ‚Gut gemacht. Es ist eine wunderbare Gelegenheit für jemanden, der dem Tod ins Auge blickt, etwas Sinnvolles aus dem Ende seines Lebens zu machen“, sagt Schafer.

PATIENTENGETRIEBENER TREND

Patienten mit irreversiblen degenerativen Erkrankungen wie Amyotropher Lateralsklerose (ALS) und Parkinson-Krankheit waren die treibende Kraft hinter dieser neuen Praxis.

„Wenn dieser Körper mich im Stich gelassen hat, kann ich etwas Gutes tun“, sagt Mulder über die Patienten, die diese Entscheidung getroffen haben.

Die kanadische ALS-Patientin Sharron Demchuk spendete ihre Nieren und Lungen nach ihrem ärztlich assistierten Tod im September 2021. Ihre Familie sagt, sie selbst habe ihre Ärzte gedrängt, nach ihrem Tod darüber nachzudenken, wie sie anderen Menschen helfen könne, und sie sei die erste in New Brunswick gewesen, die dies getan habe.

„Sie machte immer wieder Nachuntersuchungen, bestand darauf, und obwohl sie nicht mehr sprechen konnte, machte sie Notizen für meinen Vater. Ich möchte, dass du sie das fragst. Ich möchte, dass du das sagst'“, sagte Tochter Darlene Demchuk letztes Jahr zu CTV News.

Eines der Ziele des internationalen Berichts, so Mulder, sei es gewesen, offen darüber zu informieren, wie die Länder mit dieser umstrittenen und sich entwickelnden neuen Praxis umgehen, einschließlich der heiklen ethischen und logistischen Fragen, die mit der Einwilligung gefährdeter Patienten verbunden sind.

„Was soll man tun und was nicht? Und wie kann man das Ganze auf freiwilliger Basis durchführen?“, erläutert Trudo einige der Bedenken und betont, dass Patienten niemals unter Druck gesetzt werden sollten, sich für MAID zu entscheiden, um die Verfügbarkeit von Spenderorganen zu erhöhen.

Diese Bedenken werden auch von Trudo Lemmens, Professor für Gesundheitsrecht und -politik an der Universität von Toronto, geteilt.

Er verweist auf Statistiken, die zeigen, dass laut einem Bericht von Health Canada mehr als 35 Prozent der Kanadier, die 2021 an MAID gestorben sind, das Gefühl hatten, „eine Belastung für Familie, Freunde oder Pfleger“ gewesen zu sein.

„Ich bin besorgt, dass Menschen, die mit einem Mangel an Selbstachtung und Selbstwertgefühl zu kämpfen haben, gezwungen sein könnten, dies als eine Gelegenheit zu sehen, etwas zu bedeuten“, sagte Lemmens in einem Kommentar per E-Mail an CTV News.

…

Sott kommentierte: „Kanadas jüngstes Euthanasieprogramm erweist sich in der Tat als sehr profitabel für die Pathokraten in der Regierung; nicht nur, dass sie diejenigen, die sie für ’nutzlose Esser‘ der Gesellschaft halten, schnell begraben und sich von der Verantwortung befreien, Lösungen für ihre Pflege zu finden, jetzt gibt es auch noch die Organentnahme.

Ein Großteil des Westens steht kurz davor, die Euthanasie zu legalisieren und zu liberalisieren, eine Praxis, die bisher als sehr komplexes und heikles Thema galt, das mit strengen rechtlichen Einschränkungen und sozialer Stigmatisierung verbunden war.

Auch in der Ukraine, die von der vom Westen unterstützten jüdischen Kiewer Junta regiert wird, haben Organentnahme und Organhandel einen Aufschwung erlebt.

Man hatte gehofft, dass Kanada als schockierende Warnung vor dem möglichen Missbrauch dieser Praxis dienen würde, aber es scheint wahrscheinlich, dass das Establishment eher dafür sorgen wird, dass es als Vorbild dient: