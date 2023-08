Kanadische Bombe: mRNA-Impfstoffe können Masseninfektionen mit COVID kaum aufhalten – Infektion führt zu 75% Immunität

Gemäß einer kürzlich im Canadian Medical Association Journal (CMAJ) veröffentlichten gründlichen, von Experten überprüften Untersuchung der landesweiten Schätzungen zur Seroprävalenz zeigt sich, dass bis März 2023, nach einer 16-monatigen Verbreitung der vorherrschenden Omikron-Varianten, etwa 75 % der kanadischen Bevölkerung aufgrund einer durchgemachten Infektion gegen das SARS-CoV-2-Virus, welches COVID-19 verursacht, immun sein werden. Die neuesten Resultate wurden von der COVID-19 Immunity Task Force (CITF) veröffentlicht.

Die CITF hat in Zusammenarbeit mit sieben Wissenschaftlerteams aggregierte Daten ausgewertet, um Tendenzen in Bezug auf die infektions- und impfinduzierte SARS-CoV-2-Seroprävalenz in ganz Kanada zu ermitteln.

Das CITF, das von der kanadischen Gesundheitsbehörde finanziert wird, hat 120 Forschungsstudien mit Schwerpunkt auf der Immunität gegen SARS-CoV-2 finanziert, von denen viele unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen und Menschen in Langzeitpflegeheimen einbezogen haben. Diese Daten trugen ebenfalls zu den breiteren Erkenntnissen bei.

Die Analyse verwendete das Vorhandensein von Antikörpern gegen das Nukleokapsidprotein als Hinweis auf eine frühere Infektion und das Vorhandensein von Anti-Spike-Antikörpern, um die allgemeine Seroprävalenz darzustellen, die sowohl durch Impfung als auch durch Infektion erworbene Antikörper umfasst.

Welche Zeiträume sind in dieser Studie enthalten?

Diese Studie umfasst drei Zeiträume für die Analyse:

März bis 20. November

Dezember 20 bis November 2021 (Einführung des Impfstoffs)

Dezember 2021 bis März 2023 (Omikron-Wellen)

Wie kam das Studienteam an die Daten?

Aus Blutproben, die im Rahmen von CITF-geförderten Studien an der Allgemeinbevölkerung gesammelt wurden, mit Daten zu mehreren Zeitpunkten.

Erstes wichtiges Ergebnis: Niedrige Infektionshäufigkeit vor Omikron

Interessanterweise wiesen während der ersten beiden Phasen der Pandemie nur wenige Menschen in Kanada Anzeichen einer früheren SARS-CoV-2-Infektion in ihrem Blut auf, im Gegensatz zur Belastung der kanadischen Gesellschaft und des Gesundheitssystems: weniger als 0,3 % bis Mai 2020 und nur 9 % bis November 2021. Die niedrigen Infektionsraten in Kanada vor Omikron wurden auch in anderen Ländern mit hohem Einkommen in Europa und Nordamerika beobachtet.

Trotz Impfung – Infektionen nehmen rasant zu

Dr. Bruce Mazer, Co-Leiter der Studie, stellvertretender wissenschaftlicher Direktor für Strategie am CITF und leitender Wissenschaftler am Forschungsinstitut des McGill University Health Centre, zu den Infektionsraten: „Trotz der hohen Durchimpfungsrate in Kanada sind die Infektionsraten mit der hoch ansteckenden Omikron-Variante rapide angestiegen“. Mazer fuhr fort: „Nach sechs Monaten, in denen die Omikron-Variante in Kanada zirkulierte, war die durch Infektion erworbene Seroprävalenz bis Mitte Juni 2022 auf 47 % gestiegen, mit einem durchschnittlichen monatlichen Anstieg von 6,4 %. Im März 2023 lag sie schließlich bei über 75 %“.

Der Co-Studienleiter Dr. David Buckeridge, Scientific Lead, Data Management & Analysis am CITF und Professor an der School of Population and Global Health der McGill University, kommentierte den rasanten Anstieg der Infektionsrate trotz Impfung wie folgt: „Während der Omikron-Studie stiegen die Infektionsraten in jüngeren Altersgruppen und in den westlichen Provinzen Manitoba, Saskatchewan, Alberta und British Columbia schneller an“. Er fuhr fort: „Im März 2023 hatten etwa 80 % der Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren Hinweise auf eine frühere Infektion. Im Vergleich dazu waren es bei den 25- bis 39-Jährigen etwa 75 Prozent, bei den 40- bis 59-Jährigen 70 Prozent und bei den 60-Jährigen und Älteren 60 Prozent“.

Verlangsamung der Infektionsrate seit März auf der Grundlage von Stichprobendaten

Der Anstieg der Seroprävalenz der Infektion hat sich seit dem Frühjahr 2023 deutlich verlangsamt, auch wenn sie insbesondere bei älteren Erwachsenen weiterhin zunimmt. Die Autoren kommen jedoch zu dem Schluss, dass „altersabhängige und geografische Unterschiede sowie das Potenzial für einen Rückgang der Antikörperspiegel darauf hindeuten, dass gesundheitspolitische und klinische Entscheidungen an die lokalen Muster der Immunität der Bevölkerung angepasst werden müssen“.

Die Task Force

Die kanadische Regierung hat Ende April 2020 die COVID-19 Immunity Task Force (CITF) ins Leben gerufen, um die Forschung zur SARS-CoV-2-Immunität zu fördern, zu unterstützen, zu finanzieren und zu harmonisieren, damit Entscheidungsträger auf Bundes-, Provinz- und Territorialebene die Kanadier schützen und die Auswirkungen von COVID-19 minimieren können. Das Sekretariat der Task Force arbeitet eng mit einer Reihe von Partnern zusammen, darunter Regierungen, Gesundheitsbehörden, Institutionen, Gesundheitsorganisationen, Forschungsteams, andere Task Forces, Gemeinden und Interessengruppen. Bis heute hat die CITF 120 Studien in ganz Kanada unterstützt, die wichtige Erkenntnisse über das Ausmaß, die Trends, die Art und die Dauer der Immunität nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 und einer Impfung mit COVID-19 liefern.

An der Studie beteiligte Personen

An der Studie waren folgende Teams beteiligt Action to beat Coronavirus Study (St. Michael’s Hospital, ein Standort von Unity Health Toronto), Alberta Precision Laboratories, Cadham Provincial Laboratory, Canadian Blood Services, CanPath, Héma-Québec, Mount Sinai/Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, Saskatchewan Health Authority, University of Ottawa.