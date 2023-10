Kanadische Forscher: Studienergebnis zu All-Cause Mortality: COVID-19-Impfung führte zu massiver Übersterblichkeit

Könnte es sein, dass die COVID-19-Impfung zu massiven Anstiegen der Sterblichkeit aus allen Ursachen geführt hat? TrialSite hat übermäßige Todesfälle aufgrund von COVID-19 oder anderen Zuständen nach Massenimpfungen in Ländern wie Australien, Neuseeland, Singapur, Irland und anderen berichtet. Zum Beispiel wurde in den Medien berichtet, dass in Australien in den ersten 3,5 Monaten des Jahres 2022 nach der größten COVID-19-Impfwelle mehr als doppelt so viele Menschen an COVID-19 starben wie in den Jahren 2020 und 2021 zusammen. Was erklärt dieses Phänomen? Nun behaupten von Kanada geleitete Forscher, Experten für die Sterblichkeit aus allen Ursachen, eine bahnbrechende Erklärung für die Anstiege der Sterblichkeit aus allen Ursachen nach Massenimpfungen während der Pandemie zu haben. Sie berichten, dass ihre jüngsten Analysen von Daten zur Sterblichkeit aus allen Ursachen aus 17 Ländern zeigen, dass die Massenimpfungsantwort auf die COVID-19-Pandemie absolut keinen Nutzen in Bezug auf reduzierte Sterblichkeit gebracht hat. Tatsächlich sind die Ergebnisse das Gegenteil – laut diesen Autoren haben die COVID-19-Impfstoffe die Sterblichkeit aus allen Ursachen deutlich erhöht.

Bevor man sich mit diesen provokativen und konträren Ergebnissen befasst, ist es wichtig, das Thema der Sterblichkeit aus allen Ursachen zu verstehen, also die Sterblichkeitsrate aus allen Todesursachen für eine Bevölkerung in einem bestimmten Zeitraum.

Laut einigen namhaften Gesundheitsexperten gilt die Sterblichkeit aus allen Ursachen als zuverlässiges Maß zur Bewertung und epidemiologischen Charakterisierung von Todesfalltrends sowie zur Einschätzung der Auswirkungen eines Anstiegs oder Rückgangs von Todesfällen, die mit einer bestimmten Ursache in Zusammenhang stehen.

Mit den am 17. September von Correlation Research in the Public Interest veröffentlichten Ergebnissen berichtet das bisher nicht von Fachkollegen begutachtete Papier von beispiellosen Anstiegen der Sterblichkeit aus allen Ursachen in allen untersuchten Ländern. Die Werte für die Sterblichkeit aus allen Ursachen waren besonders ausgeprägt nach der Einführung der COVID-19-Impfung bei älteren Menschen – insbesondere während der dritten und vierten Booster-Dosen.

17 Länder

Die Analyse umfasste 17 äquatoriale und südliche Länder, darunter (Argentinien, Australien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Malaysia, Neuseeland, Paraguay, Peru, Philippinen, Singapur, Südafrika, Suriname, Thailand, Uruguay). Diese Länder stellen 9,10 % der weltweiten Bevölkerung dar und machen 10,3 % der weltweiten COVID-19-Impfungen aus (Impfquote von 1,91 Impfungen pro Person, alle Altersgruppen). Sie umfassen praktisch jeden COVID-19-Impfstofftyp und -hersteller und erstrecken sich über 4 Kontinente.

Denis G. Rancourt und seine Kollegen berichteten, dass in den 17 Ländern „in den Daten zur Sterblichkeit aus allen Ursachen (ACM) über die Zeit hinweg keine Hinweise auf eine günstige Wirkung der COVID-19-Impfstoffe zu finden sind.

Rancourt hatte seinen Anteil an Konflikten mit seinem ehemaligen Arbeitgeber, der Universität Ottawa. Ob er nun als kontroverse Figur oder als jemand, der sich für eine kritische und konträre Ansicht entscheidet, betrachtet wird – die jüngsten Studienergebnisse zeigen, dass es keinen zeitlichen Zusammenhang zwischen der COVID-19-Impfung und einer proportionalen Verringerung der Sterblichkeit aus allen Ursachen gibt.

Tatsächlich schreiben die Forscher, dass das Gegenteil der Fall ist. Alle 17 Länder wechseln zu Regimen mit hoher ACM, die auftreten, wenn die COVID-19-Impfstoffe bereitgestellt und verabreicht werden. Neun der 17 Länder haben im Zeitraum von etwa einem Jahr nach der Ausrufung einer Pandemie am 11. März 2020 durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bis zur Einführung der Impfstoffe keine erkennbare übermäßige ACM (Australien, Malaysia, Neuseeland, Paraguay, Philippinen, Singapur, Suriname, Thailand, Uruguay).

Über 1K Größeres Risiko

Laut den Ergebnissen der Studie, die von Denis Rancourt geleitet und der kürzlich Dr. Peter McCullough in J Couey’s Gigaohm Biological seine Erkenntnisse präsentierte, entdeckten die Autoren, dass die Massenantwort auf die COVID-19-Impfung zu einer 1.000-fach höheren Todesrate führte als zuvor in Daten aus klinischen Studien, gemeldeten unerwünschten Ereignissen und anderen epidemiologischen Daten über Todesfälle berichtet wurde.

Bei der Quantifizierung der Impfdosis-Todesrate (vDFR) für alle Altersgruppen – also dem Verhältnis von geschätzten impfinduzierten Todesfällen zu einer bestimmten Bevölkerung verabreichten Impfdosen – berechneten die auf öffentliche Gesundheit spezialisierten Wissenschaftler, die Erfahrung mit der Untersuchung der Sterblichkeit aus allen Ursachen haben, eine durchschnittliche tödliche Toxizität für alle Altersgruppen durch Injektion von vDFR, was einem Tod pro 800 Injektionen entspricht. Dieses Ergebnis wurde auf alle Altersgruppen und Länder angewendet.

Die Gesamtzahl der Todesfälle gemäß dieser speziellen Analyse wird mit 13,25 Milliarden Injektionen bis September 2023 verglichen. 17 Millionen Todesfälle im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfstoffen weltweit.

Rancourt und seine Kollegen schreiben: „Dies würde einem Masseniatrogenereignis entsprechen, das (0,213 ± 0,006) % der Weltbevölkerung getötet hat (1 Tod pro 470 lebenden Personen, in weniger als 3 Jahren) und keinen messbaren Tod verhindert hat.“

Laut Rancourts kürzlichem Interview mit Dr. Peter McCullough in J Couey’s Gigaohm Biological Show findet der kanadische Forscher keine Hinweise auf die positiven Auswirkungen der COVID-19-Implementierung auf Bevölkerungen. Tatsächlich fanden er und seine Kollegen das Gegenteil.

Einschränkungen

Die Studie weist anerkannte Einschränkungen auf, einschließlich der Tatsache, dass Schätzungen durch nicht zufällige Probenahme von Proben oder unterschiedliche Meldezeiten verzerrt sein könnten. Ferner richtet sich die Überwachung selbst an sogenannte „Konsensvarianten“, die willkürlich ausgewählt werden.

Die Studie wurde nicht von Fachkollegen begutachtet, und solch brisante Behauptungen sollten gründlich überprüft werden. Typischerweise hat eine Studie, die nicht von Fachkollegen begutachtet und veröffentlicht wurde, ein geringeres Beweisgewicht. In Ermangelung einer formellen Veröffentlichung müssen diese Arbeit und zukünftige Arbeiten dieser Autorengruppe ausgiebig überprüft, überprüft, kritisiert und auf Integrität und Genauigkeit bewertet werden. Seine Ergebnisse haben brisante Implikationen, wenn sie zutreffend sind.