Bereitet China eine große Anzahl von Soldaten, Spionen und Saboteuren in US-Gemeinden auf den bevorstehenden Krieg vor?

Von Michael Snyder

Die Zahl der chinesischen Staatsangehörigen, die über unsere Grenzen kommen, ist dramatisch angestiegen. Die überwiegende Mehrheit von ihnen sind Männer, und die überwiegende Mehrheit dieser Männer ist im militärischen Alter. Wenn diese Männer von US-Behörden aufgegriffen werden, geben sie in den meisten Fällen an, sie seien gekommen, um in den Vereinigten Staaten Asyl zu beantragen. Natürlich wissen sie, dass ihre Gerichtstermine erst in ferner Zukunft anberaumt werden, da unser System im Moment von Asylbewerbern völlig überfordert ist. Während sie auf ihre Gerichtstermine warten, werden die meisten von ihnen in die Vereinigten Staaten entlassen und dürfen gehen, wohin sie wollen. Das bedeutet also, dass Tausende und Abertausende chinesischer Männer im wehrfähigen Alter ins Land gelassen wurden, und wir wissen nicht, wo sie sind und was sie tun.

Nach Angaben von Fox News übersteigt die Zahl der chinesischen Staatsangehörigen, die an unseren Grenzen angetroffen werden, bei weitem alles, was wir je zuvor gesehen haben…

Im Steuerjahr 2023 hat die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde bisher fast 40.000 chinesische Staatsangehörige an der südlichen und nördlichen Grenze aufgegriffen und damit die rund 23.500 bzw. 27.800 Aufgriffe in den Steuerjahren 2021 und 2022 weit übertroffen. Im Juli überquerten mehr als 6.000 Chinesen die Grenze, nur zwei Monate nachdem die aus der COVID-19-Ära stammende Vorschrift zur raschen Abschiebung illegaler Einwanderer – bekannt als Titel 42 – ausgelaufen war.

Offensichtlich kommen diese chinesischen Staatsangehörigen nicht zu Fuß von China zu unseren Grenzen.

Wie kommen sie dann hierher?

Nun, es wird berichtet, dass viele von ihnen ihre Reise im Land Ecuador beginnen…

Laut The Diplomat beginnen die chinesischen Migranten ihre Reise in der Regel in Ecuador, das für chinesische Staatsbürger visumfrei ist. Von dort aus geht es nach Necoclí, einer Stadt an der Nordküste Kolumbiens, die dann zum Darién Gap führt, einem 66 Meilen langen, dichten Dschungel, in dem sich angeblich bewaffnete Guerillas, Drogenhändler und eine tödliche Artenvielfalt tummeln. Manche, die sich auf die tückische Reise begeben, zahlen Schmugglern angeblich bis zu 35.000 Dollar für ihre Hilfe.

Dies ist eine wichtige Frage der nationalen Sicherheit, aber die Regierung Biden unternimmt nichts dagegen.

Es erübrigt sich zu sagen, dass dies viele Republikaner sehr frustriert. Der Vorsitzende des Heimatschutzausschusses im Repräsentantenhaus erklärte kürzlich gegenüber der Daily Mail, er sei besorgt, dass China diese Männer zu einem bestimmten Zweck hierher schicke…

Der Vorsitzende des Heimatschutzausschusses im Repräsentantenhaus, Mark Green (Pennsylvania), erklärte gegenüber DailyMail.com, dass die Zahl der chinesischen Staatsangehörigen, die mit der Volksbefreiungsarmee (PLA) in Verbindung stehen und über die Grenze in die USA eingereist sind, „massiv gestiegen“ sei. Allein in diesem Jahr seien über 17.800 chinesische Staatsangehörige in die USA entlassen worden, behauptete er. Green bezeichnete die „Dummheit“ der derzeitigen Grenzpolitik der Regierung Biden als „umwerfend“, da nun chinesische Spione als „Saboteure“ agieren könnten, so wie sich russische Militärs vor der Invasion in der Ukraine niedergelassen hätten.

Ich denke, dass Greens Bedenken durchaus berechtigt sind.

Gerade jetzt, wo die Gerüchte über einen möglichen Krieg zwischen den USA und China einen Höhepunkt erreichen, überqueren chinesische Männer unsere Grenzen in viel größerer Zahl als je zuvor.

Und sie scheinen es in Gruppen zu tun.

Anfang dieses Jahres veröffentlichte ein Reporter Videomaterial, das „Hunderte von chinesischen Männern im militärischen Alter in Panama auf dem Weg zur US-Grenze“ zeigte…

Ein Reporter hat ein neues Video veröffentlicht, das Hunderte chinesischer Männer im militärischen Alter in Panama auf dem Weg zur US-Grenze zu zeigen scheint. Der Gründer von Muckraker.com, Anthony Rubin, sagte in der Sendung „Fox & Friends First“ am Mittwoch, dass jeden Tag, mehrmals am Tag, Gruppen von Männern Schlange stehen und in Busse einsteigen, um ihre Reise fortzusetzen.

Es scheint zumindest eine gewisse Koordination dieser Bemühungen zu geben.

Und wenn sie erst einmal hier sind, landen chinesische Staatsangehörige oft an Orten, an denen sie nicht sein sollten…

Die chinesischen Staatsangehörigen gaben sich als „Touristen“ aus und begaben sich auf ein Raketenstartgelände in New Mexico, wie das Wall Street Journal zuerst berichtete. Darüber hinaus sollen sich einige als Taucher ausgegeben haben, um in die Nähe eines Raketenstartplatzes in Florida zu gelangen, während andere vorgaben, sich auf einem Armeestützpunkt in Alaska aufzuhalten. Die Agenten gaben sich als Touristen aus, die sich „verirrt“ hatten und nicht in der Lage waren, den Weg zu einem Burger King oder McDonalds zu finden, der sich zufällig in der Nähe einer US-Militärbasis befand.

Das sind nur diejenigen, die erwischt wurden.

Wie viele andere Spione haben ihre Missionen erfolgreich abgeschlossen, ohne erwischt zu werden?

Sobald Migranten in dieses Land entlassen werden, können sie buchstäblich überall hingehen.

In letzter Zeit hat es in Oakland County, Michigan, eine enorme Kriminalitätswelle gegeben.

Das ist ziemlich weit von der südlichen Grenze entfernt.

Es hat sich herausgestellt, dass „transnationale Banden“ aus Südamerika es speziell auf teure Häuser in dieser Gegend abgesehen haben, und bisher waren sie sehr erfolgreich…

„Transnationale Banden“ aus Südamerika verüben nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden Einbrüche in gehobene Häuser in Michigan. Der Sheriff von Oakland County, Michael Bouchard, schlägt Alarm wegen einer Reihe von Einbrüchen in luxuriöse Häuser. Bouchard warnt die Anwohner, ihre Häuser zu sichern, da illegale Einwanderer in Häuser eindringen, um hochwertige Waren zu stehlen. Nach Angaben des Sheriffs stehlen die Einbrecher Schmuck, Edelmetalle, hochwertige Uhren, teure Handtaschen, Elektronik, Geld und Tresore. Bouchard sagte, die Einbrüche hätten einen Gesamtwert von mehr als 1 Million Dollar.

Natürlich sind die chinesischen Migranten, die über unsere Grenzen kommen, nicht hier, um Häuser auszurauben.

Sie sind aus anderen Gründen hier.

Aber ich will damit sagen, dass Migranten, sobald sie in dieses Land gelassen werden, buchstäblich überall landen können.

Derzeit strömen so viele Einwanderer in ihren Staat, dass sogar die ultraliberale Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, eine drastische Erhöhung der Grenzsicherheit fordert…

Die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul (D), hat sich in eine Einwanderungsgegnerin verwandelt, nachdem die Biden-Regierung ihren Staat – und insbesondere New York City – mit einer unaufhörlichen Flut von Tausenden von Migranten überschwemmt hat. In der CBS-Nachrichtensendung Face the Nation forderte Hochul am Sonntag eine Begrenzung der Einwanderung an der Grenze und eine „Verdoppelung oder Vervierfachung“ der Grenzschutzbeamten. Hochul schob die Schuld auf die Republikaner und den Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy (R-CA) und nicht auf Joe Biden, wobei sie ignorierte, dass es Bidens Politik ist, die zu der massiven illegalen Einwanderung seit seinem Amtsantritt im Jahr 2021 geführt hat.

Wird die Regierung Biden also endlich etwas unternehmen, um diese Krise zu bewältigen?

Wahrscheinlich nicht.

Deshalb werden mit jedem Tag mehr chinesische Männer im militärischen Alter eintreffen.

Und wenn schließlich ein Krieg mit den Vereinigten Staaten ausbricht, werden sie bereit sein, die ihnen zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen.

Nur ein sehr törichtes Land würde dem Feind erlauben, Zehntausende von Soldaten, Spionen und Saboteuren in Stellung zu bringen, aber genau das tun wir.