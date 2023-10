Dr. Stella Immanuel: Warnung vor einem GRENZLOSEN KRIEG gegen die Menschheit durch mRNA-Technologie

„Das ist ernst. Das ist ein unbegrenzter Krieg gegen die Menschheit. Schauen Sie sich alles an, was passiert, das Ausmaß des Krieges, gegen den wir sind“, sagte sie bei einem Auftritt in der Sendung „The Alex Jones Show“ am 8. September.

„Sie versuchen sogar, Nanotechnologie – im Moment mRNA – in unser Gemüse einzubauen. Sie wollen es unseren Kühen injizieren. Sie wollen es versprühen, weil sie letztendlich wollen, dass jeder von uns mit dieser Nanotechnologie genetisch korrumpiert wird.“

Die kamerunisch-amerikanische Ärztin aus Texas wies auf die verheerenden Folgen dieser genetischen Korruption hin. Menschen mit einem Immunsystem, das die mRNA-Nanotechnologie abwehrt, werden schließlich sterben. Diejenigen hingegen, die die mRNA-Nanotechnologie akzeptieren, werden sich in eine Art menschlicher Cyborgs verwandeln.

„Wir müssen vorbereitet sein“, betont Immanuel. „Jeder muss vorbereitet sein, geistig, körperlich [und] medizinisch.“

Jones stimmte seinem Gast zu und fügte hinzu, dass die Menschen wirklich vorbereitet sein müssten, da die von den Globalisten kontrollierten Regierungen sich auf mehr Kontrolle und Abschottung vorbereiteten. Der Gründer von InfoWars sagte, dass die Pandemie des Wuhan Coronavirus (COVID-19) ein Comeback feiere und eine massive Propaganda bereits im Gange sei.

Der Talkshow-Moderator und Autor fügte hinzu, dass die Menschen nicht wissen werden, was in der neuen Auffrischungsimpfung gegen COVID-19 enthalten ist, weil Big Pharma es ihnen nicht sagen wird.

Aber Immanuel bemerkte, dass die Menschen langsam verstehen, worum es geht.

„Ich weiß mit Sicherheit, dass es um Entvölkerung und Kontrolle geht. Ich habe es immer und immer wieder gesagt: Der Teufel hat jetzt beschlossen, Wissenschaft und Technologie zu nutzen, um die Menschheit zu vernichten. Aber wir müssen bereit sein. Wir können uns nicht einfach zurücklehnen und darauf warten, dass sie kommen“, sagt sie.

Immanuel fordert die Amerikaner auf, MEDIZINISCH VORBEREITET zu sein

Immanuel, die die Sendung „Bible and Science: The Dr. Stella Immanuel Show“ auf Brighteon.TV moderiert, erinnerte die Menschen auch daran, Hydroxychloroquin (HCQ) und Ivermectin in ihrer Hausapotheke zu haben, um sich zu schützen. Obwohl die COVID-19-Biowaffe bereits endemisch ist, betonte sie, dass die Menschen ihre wöchentliche Dosis von HCQ, Ivermectin und anderen Nahrungsergänzungsmitteln einnehmen müssen, um sicher zu bleiben.

Sie wies auch auf die Bedeutung der Einnahme von Vitamin C, Vitamin D, Quercetin und Zink gegen COVID-19 hin. Laut Immanuel ist Zink ein starkes antivirales Mittel gegen die meisten RNA-Viren, die Krankheiten wie Influenzaviren, respiratorische Syncytialviren und Coronaviren verursachen.

Wenn man Zink mit Quercetin kombiniert, wird es noch wirksamer, da der sekundäre Pflanzenstoff die Zinkkanäle öffnet und es dem Zink ermöglicht, in die Zelle einzudringen und das Virus abzutöten. Sie warnte jedoch davor, zu viel Zink einzunehmen, da dies zu Blutarmut und Kupfermangel führen könne.

Immanuel erzählte Jones auch, dass ihre beiden Kliniken in Texas nicht viel verlangen, weil sie sich an die normalen Preise für die Produkte halten, die sie haben. Sie berechnen ihren Patienten auch nicht zu viel, insbesondere wenn sie HCQ und Ivermectin kaufen. Beide Medikamente seien in Apotheken erhältlich.

Die in Texas ansässige Ärztin war nicht nur medizinisch vorbereitet, sondern forderte die Amerikaner auch auf, sich auf ihre Lebensmittelversorgung vorzubereiten. Sie forderte sie auf, ihre eigenen Nahrungsmittel anzubauen, die Städte zu verlassen und auf Bauernhöfen und in Gemeinschaften zu leben, wo sie sich gegenseitig schützen könnten.