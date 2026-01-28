Kanadische Frau „gegen ihren Willen“ euthanasiert, nachdem Ehemann „Pflege-Burnout“ meldete

Tyler Durden

Eine kanadische Frau in ihren 80ern wurde über Kanadas Programm zur medizinischen Hilfe beim Sterben (MAiD) „gegen ihren Willen“ euthanasiert, nachdem ihr hochbetagter Ehemann Ärzten mitgeteilt hatte, sie habe ihre Meinung geändert – obwohl sie einer Gutachterin zuvor gesagt hatte, sie wolle leben. Dies geht aus einem Bericht des Amtes der Chefkoronarin hervor.

MAiD erlaubt es Patienten, einen schmerzlosen Tod zu beantragen, wenn ein Gutachter bestätigt, dass sie an einer terminalen Erkrankung leiden, die bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Während die meisten Patienten Wochen auf eine Entscheidung warten, kann eine Euthanasie am selben Tag durchgeführt werden, wenn ein MAiD-Anbieter sie als medizinisch dringend einstuft.

Laut dem Bericht des Ontario MAiD Death Review Committee wurden Bedenken hinsichtlich fragwürdiger Todesfälle geäußert.

In diesem Fall hatte die Frau – bezeichnet als „Mrs. B“ – Komplikationen nach einer Bypass-Operation an den Herzkranzgefäßen. Nach einem raschen gesundheitlichen Abbau entschied sie sich für palliative Betreuung und wurde aus dem Krankenhaus nach Hause entlassen, damit ihr Ehemann sie pflegen konnte. Als sich ihr Zustand weiter verschlechterte, hatte der Ehemann trotz Besuchen von Pflegekräften Schwierigkeiten, sich um sie zu kümmern.

Nachdem sie angeblich gegenüber ihrer Familie den Wunsch nach MAiD geäußert hatte, rief ihr Mann einen Vermittlungsdienst an, heißt es im Bericht. Mrs. B teilte der Gutachterin jedoch mit, sie wolle „ihre Anträge zurückziehen und verwies auf persönliche und religiöse Werte und Überzeugungen“ und wolle stattdessen eine stationäre Hospizversorgung.

Als ihr Mann sie am nächsten Morgen ins Krankenhaus brachte, stuften die Ärzte Mrs. B als stabil ein, stellten jedoch fest, dass ihr Ehemann „unter Pflege-Burnout litt“. Ein Antrag eines Arztes auf stationäre Hospizpflege aufgrund des Burnouts des Ehemanns wurde abgelehnt, woraufhin der Ehemann um eine zweite Begutachtung bat, wie die Daily Mail berichtet.

Nachdem die zweite Gutachterin Mrs. B als MAiD-berechtigt eingestuft hatte, erhob die ursprüngliche Gutachterin Einspruch – sie äußerte Bedenken hinsichtlich der behaupteten „Dringlichkeit“ des Antrags und sprach sich für eine weitere Abklärung aus. Ein Antrag, Mrs. B am nächsten Tag zu sehen, wurde vom MAiD-Anbieter abgelehnt, da „die klinischen Umstände eine dringende Durchführung erforderlich machten“.

Daraufhin stimmte eine dritte MAiD-Gutachterin der zweiten zu, und Mrs. B wurde noch am selben Abend euthanasiert.

Laut dem Bericht der Gerichtsmedizinerin waren mehrere Mitglieder eines Überprüfungsausschusses der Ansicht, „der kurze Zeitrahmen habe nicht erlaubt, alle Aspekte von Mrs. Bs sozialen Umständen sowie ihrer Situation am Lebensende und ihres Pflegebedarfs zu untersuchen“, darunter „die Auswirkungen der verweigerten Hospizversorgung, zusätzliche Pflegeoptionen, die Pflegebelastung, die Konsistenz des MAiD-Antrags und divergierende Einschätzungen der MAiD-Praktiker“.

„Viele Mitglieder brachten Bedenken hinsichtlich möglicher äußerer Einflussnahme vor, die sich aus der Pflegeüberlastung des Ehemanns und dem fehlenden Zugang zu palliativer Versorgung in einer stationären oder Hospiz-Umgebung ergaben“, heißt es im Bericht.

Andere äußerten Besorgnis darüber, dass Mrs. Bs Ehepartner die zentrale Person war, die den Zugang zu MAiD vorantrieb, und dass es nur spärliche Dokumentation dafür gebe, dass sie selbst tatsächlich darum gebeten habe.

Dr. Ramona Coelho, eine Hausärztin und Mitglied des Ausschusses, verfasste eine scharf formulierte Stellungnahme, in der sie den Fall von Mrs. B heftig kritisierte und argumentierte, der Fokus hätte „auf der Sicherstellung angemessener palliativer Versorgung und Unterstützung für Mrs. B und ihren Ehepartner liegen müssen“.

„Hospiz- und Palliativteams hätten angesichts der Schwere der Situation dringend wieder eingebunden werden müssen.

Zudem hat der MAiD-Anbieter den Prozess beschleunigt, trotz der Bedenken der ersten Gutachterin und von Mrs. B, ohne die Auswirkungen des Burnouts des Ehepartners vollständig zu berücksichtigen“, heißt es weiter in ihrem Schreiben.

Nach Ansicht einiger befindet sich Kanada in einer Krise der assistierten Sterbehilfe. Wie The Epoch Times anmerkt:

Kanadas aktueller Ansatz zur assistierten Selbsttötung, insbesondere in Fällen mit psychischen Erkrankungen, stellt eine solche Schwelle dar. Jüngste bundesweite Daten zeigen, dass in Kanada jährlich mehr als 16.000 Fälle assistierten Suizids genehmigt werden, wobei ein wachsender Anteil Menschen mit psychischen Erkrankungen betrifft. Dieser Trend verdeutlicht den dringenden Bedarf an einer politischen Neubewertung und unterstreicht die entscheidende Bedeutung, dieses Thema anzugehen.