Das Ende des „Great Reset“: Sechs zentrale Erkenntnisse aus Davos, während der Globalismus bröckelt

Owen Evans

Seit Jahren fördert das Weltwirtschaftsforum (WEF) Diskussionen über globale wirtschaftliche Koordinierung und Governance – ein Ansatz, der häufig mit Initiativen wie dem „Great Reset“ in Verbindung gebracht wird, einem Konzept, das vom WEF-Gründer Klaus Schwab eingeführt wurde.

Beim diesjährigen Treffen in Davos in der Schweiz wirkte der Ton des Forums jedoch deutlich vorsichtiger, mit einem stärkeren Fokus auf Debatten und der Überprüfung bestehender Annahmen, statt auf die Präsentation einer einheitlichen Vision.

Das Forum, das traditionell eine Plattform für politische und wirtschaftliche Führungskräfte bot, um Ideen wie den „Stakeholder-Kapitalismus“ zu diskutieren, sah sich ebenfalls verstärkter Kritik an diesen Konzepten ausgesetzt.

Kritiker dieses Modells sagen, es lege einen übermäßigen Schwerpunkt auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Prioritäten, einschließlich Diversität-, Gleichstellungs- und Inklusionszielen, während Befürworter argumentieren, diese spiegelten die sich wandelnden Erwartungen an unternehmerische Verantwortung wider.

Hier sind sechs Erkenntnisse aus den Davos-Treffen 2026.

1. Netto-Null trifft auf industrielle Realität

Obwohl viele Veranstaltungen weiterhin an der langjährigen Betonung des Forums auf sogenannte Klimarisiken und Warnungen vor Umweltkatastrophen festhielten, wurden einige Diskussionen zunehmend von Sorgen um Souveränität und strategische Abhängigkeiten geprägt, darunter Energiesicherheit und Lieferketten.

Der US-Handelsminister Howard Lutnick sagte bei einer WEF-Bühnenveranstaltung, Europas Dekarbonisierungsziele könnten die Abhängigkeit von gegnerischen Nationen wie China bei Schlüsselkomponenten der Energiewende erhöhen.

„Man sollte bei dem, was für die eigene Souveränität grundlegend ist, nicht von einem anderen Land abhängig sein“, sagte Lutnick. „Und wenn man abhängig ist, dann verdammt noch mal nur von seinen besten Verbündeten.“

Europa hat einige der weltweit strengsten Klimavorschriften eingeführt, während es große Teile der industriellen Basis für die Energiewende ausgelagert hat. Der Block ist stark von China abhängig, wenn es um Batterien, Seltene Erden und kritische Mineralien geht.

„Warum sollte Europa zustimmen, bis 2030 klimaneutral zu werden, wenn es nicht einmal Batterien herstellt?“, sagte Lutnick. „Wenn sie also ‚2030‘ sagen, entscheiden sie sich dafür, China untergeordnet zu sein, das die Batterien herstellt. Warum sollte man das tun?“

Vimal Kapur, CEO von Honeywell, einem großen US-Industrie- und Technologiekonzern, der weltweit kritische Systeme für Luft- und Raumfahrt, Energie, Fertigung und Schwerindustrie liefert, sagte, dass erneuerbare Energien allein derzeit nicht ausreichen, um den enormen Energiebedarf zur Herstellung von Zement oder Stahl zu decken.

„Sie sind extrem energieintensiv … das ist Physik“, sagte Kapur.

„Erneuerbare bleiben Teil des Mixes, aber sie können nicht die Menge an Joule liefern, die wir brauchen, um die weltweit notwendige Infrastruktur zu produzieren.“

2. Regelbasierte Ordnung für „beendet“ erklärt

Der kanadische Premierminister Mark Carney nutzte seine Rede in Davos, um die „regelbasierte internationale Ordnung“ für beendet zu erklären.

„Die alte Ordnung kehrt nicht zurück. Wir sollten ihr nicht nachtrauern. Nostalgie ist keine Strategie. Aber aus dem Bruch heraus können wir etwas Besseres, Stärkeres und Gerechteres aufbauen“, sagte er.

„Die Mittelmächte müssen gemeinsam handeln, denn wenn wir nicht am Tisch sitzen, stehen wir auf der Speisekarte.“

Carney besuchte China in der vergangenen Woche und lobte die Führung des Regimes, während seine Regierung eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit Peking anstrebt.

Auch der französische Präsident Emmanuel Macron sprach über Handelsspannungen mit den Vereinigten Staaten.

Er sagte, der Wettbewerb aus den USA durch Handelsabkommen „untergräbt unsere Exportinteressen, fordert maximale Zugeständnisse und zielt offen darauf ab, Europa zu schwächen und zu unterwerfen – kombiniert mit einer endlosen Anhäufung neuer Zölle, die grundsätzlich inakzeptabel sind, insbesondere wenn sie als Hebel gegen territoriale Souveränität eingesetzt werden“.

3. Stille um den „Great Reset“

Einige der deutlichsten Signale ergaben sich aus dem, was fehlte, nicht aus dem, was gesagt wurde.

Schwab nahm dieses Jahr nicht an Davos teil – das erste Mal in der 55-jährigen Geschichte des WEF, dass der Gründer nicht anwesend war. Er trat vergangenes Jahr von seiner Führungsrolle zurück.

Schwab schrieb das Buch „COVID-19: The Great Reset“, in dem er umstritten dazu aufrief, „den Reset-Knopf des Kapitalismus zu drücken“.

Der „Great Reset“ wurde während der pandemiebedingten Lockdowns zu einem Schlagwort für Forderungen, die Krise zu nutzen, um Wirtschaft und Gesellschaft unter Slogans wie „Build Back Better“ neu zu gestalten – ein Ansatz, den Befürworter als positive Reform und Förderung „sozialer Gerechtigkeit“ sahen, während Kritiker ihn als elitengetriebene Sozialtechnik und übergriffige staatliche Kontrolle betrachteten.

Der Begriff „Stakeholder-Kapitalismus“, den Schwab 1971 prägte, beschreibt eine Form des Kapitalismus, in der Unternehmen „nicht nur kurzfristige Gewinne für Aktionäre maximieren, sondern langfristige Wertschöpfung anstreben, indem sie die Bedürfnisse aller Stakeholder und der Gesellschaft insgesamt berücksichtigen“.

„Stakeholder“ umfassen laut WEF „alle, die ein ‚Interesse‘ am Erfolg eines Unternehmens haben“, wodurch der Kreis derjenigen, die Unternehmensentscheidungen beeinflussen können, massiv ausgeweitet wird.

Dies führte dazu, dass Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele neben den Gewinninteressen der Aktionäre priorisierten.

Kritiker bezeichnen dies als eine Form von „Katastrophen-Korporatismus“, da es die Grenze zwischen Wirtschaft und Staat verwische.

4. Anti-globalistische Herausforderung

Davos hat schon früher Kritiker beherbergt, doch dieses Jahr stach heraus.

Im vergangenen Jahr sagte der argentinische Präsident Javier Milei, ein selbsternannter Anarcho-Kapitalist, in einer WEF-Sonderansprache: „Lasst euch nicht von der politischen Kaste oder von Parasiten einschüchtern, die vom Staat leben.“

Dieses Jahr ging er noch weiter und hielt eine leidenschaftliche Rede, in der er den Sozialismus und das aus seiner Sicht vom Westen betriebene Abwenden von der Freiheit scharf angriff und 2026 als Jahr eines globalen „Erwachens“ hin zu marktwirtschaftlichen Prinzipien darstellte.

„Die Welt hat begonnen aufzuwachen“, sagte Milei und fügte hinzu: „Wir haben eine bessere Zukunft vor uns, aber diese bessere Zukunft existiert nur, wenn wir zu den Wurzeln des Westens zurückkehren – das heißt, zu den Ideen der Freiheit.“

5. Die Welt ist „kein gemütlicher Ort“

Davos, lange bekannt für gesellige Kaminrunden, alpine Kulissen und nachdenkliche Gespräche über globale Zusammenarbeit, Nachhaltigkeit und Wirtschaftsreformen, wich einer ernsteren Stimmung, da geopolitische Spannungen die Gespräche dominierten.

„Diese neue Welt der Großmächte wird auf Macht, auf Stärke und letztlich auf Gewalt aufgebaut“, sagte der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz. „Es ist kein gemütlicher Ort.“

Er hob zudem die langjährigen strukturellen wirtschaftlichen Schwächen Deutschlands und der EU hervor.

„Sowohl Deutschland als auch Europa haben in den letzten Jahren enormes Wachstumspotenzial verschwendet, indem Reformen verschleppt und unternehmerische Freiheiten sowie persönliche Verantwortung unnötig und übermäßig eingeschränkt wurden“, sagte er.

„Der Binnenmarkt wurde einst geschaffen, um den wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt zu formen, doch stattdessen sind wir Weltmeister der Überregulierung geworden“, fügte Merz hinzu. „Das muss enden.“

6. Trump dominiert

Die Präsenz und Agenda von US-Präsident Donald Trump überstrahlten viele der traditionellen wirtschaftlichen Diskussionen des Forums.

Dazu gehörten Trumps Rede und seine medienwirksamen Interventionen – von der Forderung nach „sofortigen Verhandlungen“ über das US-Interesse an Grönland bis hin zur Einsetzung von Mitgliedern für seine neue Gaza-Friedensinitiative.

„Die USA sind der wirtschaftliche Motor des Planeten. Und wenn Amerika boomt, boomt die ganze Welt“, sagte Trump.

Er sagte, er wolle, dass die europäische Zivilisation „großartig wird“.

„Deshalb müssen Themen wie Energie, Handel, Migration und Wirtschaftswachstum zentrale Anliegen für jeden sein, der einen starken und geeinten Westen sehen will. Denn Europa und diese Länder müssen ihren eigenen Weg gehen. Sie müssen aus der Kultur ausbrechen, die sie in den letzten zehn Jahren geschaffen haben. Es ist schrecklich, was sie sich selbst antun. Sie zerstören sich selbst.“

„Wir wollen starke Verbündete, keine ernsthaft geschwächten“, fügte er hinzu. „Wir wollen, dass Europa stark ist.“