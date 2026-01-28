Warum unterstützt die Trump-Regierung Bidens orwellsche Pflicht-Kill-Switches in allen neuen Autos?

Vorgaben passen zu Trumps Vorantreiben eines digitalen Überwachungsstaates, der uns von allen Seiten entgegenschwappt.

Leo Hohmann

Letzte Woche stimmten in einer kaum beachteten Meldung 57 republikanische Kongressabgeordnete gemeinsam mit den Demokraten gegen einen Änderungsantrag, der Joe Bidens verpflichtenden Auto-Kill-Switch aufgehoben hätte.

„Kill-Switch“, fragst du? Worum geht es da?

In einem unscheinbaren Artikel berichtet Fox News beiläufig:

„Siebenundfünfzig Republikaner stimmten am Donnerstag mit der überwältigenden Mehrheit der Demokraten dafür, ein Mandat aus der Biden-Ära beizubehalten, das der Regierung die Fernsteuerung von Fahrzeugen ermöglicht, was Kritik von Konservativen wie Floridas Gouverneur Ron DeSantis nach sich zog.“

Staatliche Fernsteuerung unserer Fahrzeuge? In Amerika? Das müsste die lauteste Schlagzeile des Tages sein – und doch wissen die meisten Amerikaner nicht einmal davon.

Fox berichtet weiter:

„Die Gruppe stimmte dafür, einen Änderungsantrag von Rep. Thomas Massie (R-Ky.) abzulehnen, der staatliche Vorgaben zur Entwicklung eines ‚Kill-Switches‘ zur Deaktivierung der Fahrzeuge beeinträchtigter Fahrer zurückgenommen hätte.“

Massies Änderungsantrag scheiterte mit 164 zu 268 Stimmen.

Ach so – aber es sei ja nur für betrunkene Fahrer, sagen die Propagandisten. Zu unserer Sicherheit!

„Die Vorstellung, dass die Bundesregierung Autohersteller verpflichten würde, Fahrzeuge mit einem von der Regierung kontrollierbaren ‚Kill-Switch‘ auszustatten, ist etwas, das man aus Orwells 1984 erwarten würde“, sagte DeSantis mit Bezug auf George Orwells Roman, der vor mehr als 75 Jahren vor einem kommenden globalen Totalitarismus warnte, der auch die westliche ‚freie‘ Welt einschließen würde.

Woher stammt diese orwellsche Gesetzgebung, fragst du?

Du erinnerst dich vielleicht, dass eines der zentralen Gesetzesvorhaben des ehemaligen Präsidenten Joe Biden sein fast eine Billion Dollar schweres Infrastrukturgesetz war, das 2021 vom Kongress verabschiedet wurde.

Es umfasste Hunderte Seiten, und darin verborgen war eine Bestimmung, die Autohersteller verpflichtet, ab 2026 in allen neu hergestellten oder in die USA importierten Fahrzeugen einen fernsteuerbaren Kill-Switch einzubauen.

Ich habe darauf gewartet zu sehen, was die Trump-Regierung mit dieser Bestimmung tun würde, die einen verpflichtenden Kill-Switch vorsieht.

Gestern kam die Antwort – laut und deutlich. Sie sind voll dafür.

Der Änderungsantrag zur Abschaffung des Kill-Switches wurde von Rep. Massie eingebracht, einem republikanischen Abgeordneten aus Kentucky, den Trump hasst und den er in der diesjährigen Vorwahl zu schlagen versucht.

Massie schrieb auf X:

„Leider ist der Änderungsantrag, den ich eingebracht habe, um den bundesweit vorgeschriebenen Auto-Kill-Switch zu stoppen, nicht durchgekommen. 57 Republikaner schlossen sich 211 Demokraten an, um ihn abzulehnen.“

Massie gehört zu einer kleinen Handvoll Republikaner im Kongress, die sich tatsächlich um die Menschen kümmern und darum, das Wenige an Freiheit zu bewahren, das uns noch geblieben ist.

Die anderen nennen sich „Konservative“, aber was – so muss ich fragen – bewahren sie eigentlich?

Die ehemalige Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene, die Trump in der ersten Woche dieses Jahres aus dem Amt gedrängt hat, veröffentlichte einen wütenden Kommentar auf X, der sich gegen Trump richtete:

„Und so ziemlich alle diese 57 Republikaner werden von Präsident Trump unterstützt. ‚Aber Thomas Massie ist sooo böööse!!!!!‘“

Hier ist die Liste der 57 Republikaner, die es unterstützen, dass der Staat, Versicherungsgesellschaften und wer weiß wer sonst noch eine Hintertür zu deinem Fahrzeug haben, mit der Fähigkeit, es ohne deine Zustimmung oder auch nur dein Wissen abzuschalten. Alles, was sie tun müssen, ist zu behaupten, du seist „beeinträchtigt“ – ohne Beweise vor einem Gericht, nur ein KI-Algorithmus, der dein Fahrverhalten „überwacht“.

Das ist nur das jüngste große Beweisstück dafür, dass Trump kein echter Konservativer ist. Er steht nicht für individuelle Freiheit, wie sie in unserer Verfassung verankert ist. Seine Politik treibt den Überwachungsstaat voran und das, was letztlich zu einer vollständigen Technokratie werden wird.

Wenn man darüber nachdenkt: Wann hast du Trump jemals leidenschaftlich über die Bedeutung unserer Verfassung, die Gewaltenteilung, die Bill of Rights oder irgendwelche Kontrollmechanismen gegenüber der Bundesmacht sprechen hören? Als ihn letzte Woche ein Reporter fragte, sagte er, die einzige Kontrolle über seine Macht sei das, was in seinem eigenen Kopf sei.

Wenn die Bundesregierung für sich beanspruchen kann, dein Fahrzeug außer Betrieb zu setzen, dann behaupte ich, gibt es kaum noch etwas, das sie sich nicht als Macht über uns, das Volk, anmaßen kann. Automobile stehen für unsere Bewegungsfreiheit – und die Bewegungsfreiheit ist es zusammen mit der Bill of Rights, die Amerika von den meisten Ländern der Welt unterscheidet.

Aber dieses Amerika verschwindet – im Warp-Tempo. Wir werden von allen Seiten von einer unkontrollierten, außer Kontrolle geratenen Bundesregierung angegriffen. Und es spielt keine Rolle, ob ein Republikaner oder ein Demokrat im Weißen Haus sitzt. Der Marsch in Richtung einer totalitären Gesellschaft geht einfach weiter.

So wie Bidens Ukraine-Krieg nun zu Trumps Krieg geworden ist, ist Bidens Fern-Kill-Switch nun zu Trumps Fern-Kill-Switch geworden. Sie sind alle gleich.

Nachfolgend eine Musterresolution von Liberty in Action Texas, die die sofortige Aufhebung dieser Überwachungsstaats-Gesetzgebung fordert, die nun dank Trump und seiner GOP-Kumpane im Kongress Gesetzeskraft hat.

In Erwägung dessen, dass das Infrastruktur-Investitions- und Arbeitsgesetz (IIJA) der Biden-Regierung die Nationale Straßenverkehrssicherheitsbehörde (NHTSA) anweist, eine Regel zu erlassen, die neue Personenkraftwagen bis 2024 mit „fortschrittlicher Technologie zur Verhinderung von Alkohol- und Beeinträchtigungsfahrten“ auszustatten; und

in Erwägung dessen, dass diese Anforderung einem Fahrzeug-Kill-Switch-Mandat bereits ab 2026 gleichkommt und Abschnitt 24220 des IIJA verlangt, dass alle neu hergestellten Fahrzeuge mit Technologie ausgestattet werden, die die Fahrleistung passiv überwacht und den Fahrzeugbetrieb verhindern kann, einschließlich der Nutzung von Augenbewegungen, Echtzeit-Atemerkennung, Hände-am-Lenkrad-Erfassung und Spurposition; und

in Erwägung dessen, dass das erklärte Ziel dieser Technologie darin besteht, „beeinträchtigte“ Fahrer zu erkennen (ein Begriff, der im Gesetz nicht definiert ist), wodurch die Bundesregierung jedes Fahrzeug jedes Amerikaners verfolgen kann, um festzustellen, ob jemand einer Beeinträchtigung verdächtigt wird – unabhängig davon, ob der Fahrer tatsächlich betrunken oder beeinträchtigt ist –, was eine Überwachung amerikanischer Bürger ohne richterlichen Beschluss ermöglicht, unser Recht auf Privatsphäre zerstört, verfassungswidrige Nachverfolgung einführt und weitere Bürgerrechtsverletzungen darstellt; und

in Erwägung dessen, dass ein Kill-Switch gravierende Sicherheitsrisiken birgt, indem er einem fahrenden Fahrzeug die Energie entzieht und damit ernsthafte Gefahren sowohl für den Fahrer als auch für andere Verkehrsteilnehmer schafft, um ein Fahrzeug sicher am Straßenrand abzustellen, und Fahrer gestrandet, allein und verwundbar mit einem vollständig außer Betrieb gesetzten Fahrzeug zurücklassen kann, neben einer Vielzahl weiterer Gefahren,

in Erwägung dessen, dass 31 Bundesstaaten bereits gerichtlich angeordnete Wegfahrsperren (Ignition Interlock Devices, IID) zulassen, die verhindern, dass Fahrer ihr Auto starten, ohne zuvor einen selbst durchgeführten Atemalkoholtest zu bestehen, und es daher keinerlei Bedarf für ein weiteres bundesweites Mandat gibt.