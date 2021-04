Kanadische Polizei weigern sich, die neuen Lockdown-Gesetze des „Polizeistaats“ durchzusetzen

Nördlich der Bundesstaaten Minnesota, Michigan, Ohio, Pennsylvania und New York ist ein neuer Polizeistaat entstanden. Die Provinz Ontario ist die Heimat von über 38% der Bevölkerung von Kanada und hat eine um 55% größer Fläche als der Staat Texas, und es ist jetzt ein Alptraum von einem Polizeistaat.

CTV News berichtet:

Die Regierung von Ontario gibt der Polizei vorübergehende Befugnisse, um ihre Maßnahmen zum zu Hause zu bleiben durchzusetzen und erlaubt ihnen, Personen und Fahrzeuge zu stoppen, um nach ihren Grund für das Verlassen der Häuser zu fragen.

Solicitor General Sylvia Jones machte die Ankündigung Freitagnachmittag als Teil der neuen Maßnahmen von Premier Doug Fords Regierung eingeführt, um die weitere Ausbreitung von COVID-19 zu stoppen.

„Wir haben die Entscheidung bewusst getroffen, die Befugnisse der Polizeibeamten für die Dauer des Hausarrests vorübergehend zu erweitern. In Zukunft wird die Polizei die Befugnis haben, von jeder Person, die sich nicht an ihrem Wohnort aufhält, zu verlangen, dass sie zuerst den Grund dafür angibt, warum sie nicht zu Hause ist, und dass sie ihre Heimatadresse angibt“, sagte Jones.

„Die Polizei wird auch die Befugnis haben, ein Fahrzeug anzuhalten, um sich nach dem Grund für das Verlassen des Wohnsitzes einer Person zu erkundigen.“

So viel zur Bewegungs- und Versammlungsfreiheit. Es sei denn, die Polizei hält Ihre Anwesenheit außerhalb Ihres Hauses in einer Gefängniszelle für notwendig, dann könnten Sie Ärger bekommen.

Diejenigen, die sich nicht daran halten, werden einen Strafzettel bekommen, sagte Jones. Die Provinz hat keine weiteren Details zu möglichen Bußgeldern bekannt gegeben, aber sie sagte, dass unter dem Emergency Management and Civil Protection Act, Strafen für die Nichteinhaltung auf ein Minimum von $750 festgelegt sind.

Ich finde die Auszüge aus der Pressekonferenz, in der diese Änderungen angekündigt wurden, zutiefst beunruhigend, wenn ich mir die Gesichter ansehe und den Tonfall dieser autoritären Politiker anhöre, die versuchen, ihre Machtergreifung über die Details des normalen Lebens zu rechtfertigen. George Orwell würde sie wiedererkennen:

🔥Ontario, Canada is now officially a police state🔥 pic.twitter.com/cBP8kCTG16 — 🍁🇨🇦CanAditude🇨🇦🍁 (@CanAditude) April 16, 2021

Die Polizei und die lokalen Behörden in Ontario sind nicht unbedingt begeistert von der Ausübung dieser neuen Befugnisse, um Bürger in Gewahrsam zu nehmen und ihre Motive zu untersuchen, wenn sie es wagen, ihr Zuhause zu verlassen:

Ein Sprecher des Toronto Police Service sagte, man prüfe die neuen Anordnungen.

„Bevor wir unsere Vollstreckungsstrategie ändern, werden wir die Öffentlichkeit darüber informieren, wie wir die neuen Anordnungen der Provinz umsetzen wollen“, sagte Sprecherin Allison Sparkes.

Mehrere Polizeidienststellen haben am Freitag gesagt, dass sie nicht wahllos Leute anhalten werden. Dazu gehören Waterloo Regional Police, Peterborough Polizei, Guelph Polizei, London Polizei und Ottawa Polizei.

Torontos Bürgermeister John Tory drückte seine Bedenken über die neuen Polizeibefugnisse aus und sagte in einem Tweet, dass er die Vorschriften sorgfältig überprüfen und mit dem medizinischen Offizier der Gesundheit und dem Polizeichef diskutieren werde.

Der Bürgermeister Bonnie Crombie von Mississauga sagte, Menschen willkürlich zu stoppen „ist nicht, wie wir die Kontrolle über das Virus zu bekommen.“ Sie fügte hinzu, dass sie mit dem Chef der Peel Polizei und der öffentlichen Gesundheit sprechen wird, um zu sehen, wie es durchgesetzt werden wird.

Es klingt, als würden sich die Behörden in den Provinzen von Kanada von Chinas früher Reaktion mit drastischen Abriegelungen inspirieren lassen. Zumindest diskutieren sie bisher noch nicht darüber, die Türen zuzuschweißen, um die Menschen darin gefangenzuhalten. Sie könnten auch die Katastrophe jenseits der eigenen Grenze in Michigan in Betracht ziehen, wo Gouverneurin Gretchen Whitmers drastische Abriegelungsvorschriften zu einem der, wenn nicht dem schlimmsten Problem mit COVID in den Vereinigten Staaten geführt haben, während freie Staaten wie Texas und Florida viel besser abschneiden.

Ich wäre viel mehr beeindruckt, wenn sie, anstatt versuchen, die Menschen in ihren Häusern zu halten, wo sich das Virus viel leichter ausbreitet als im Freien, sich auf eine frühzeitige therapeutische Intervention in Fällen von COVID konzentrieren würden, unter Verwendung von Ivermectin oder Hydroxychloroquin, beides weit verbreitete und relativ gutartige Medikamente, die die Vermehrung des Virus hemmen und oft gezeigt haben, dass sie die Auswirkungen verlangsamen und sogar stoppen.