Kanadische Zahlen bestätigen die US-Berichte über die hohe Zahl von Todesfällen bei Millennials nach COVID-Zwangsimpfungen (VIDEO)

Ed Dowd, ein leitender Angestellter für Aktieninvestitionen, hat sich im März mit einem brisanten Bericht über die überhöhte Zahl der Todesfälle in den USA seit der Einführung der experimentellen Impfstoffe an The War Room beteiligt.

Damals sagte Dowd, dass die US-Millennials im Alter von 25 bis 44 Jahren in den letzten vier Monaten des Jahres 2021 einen rekordverdächtigen Anstieg der Übersterblichkeit um 84 % verzeichneten.

Die Zahlen vom August bestätigten seinen früheren Bericht und zeigten eine Übersterblichkeitsrate von 36 % bei Millennials nach der Einführung der COVID-Impfstoffe.

Im April 2022 berichtete Ed Dowd über das gleiche Muster der übermäßigen Todesfälle in Kanada.

Junge Menschen sterben überdurchschnittlich häufig an den Folgen der Zwangsimpfungen.

Kanada bestätigt: Die Beschleunigung des Todes steht in Zusammenhang mit den Impfungen „Ich glaube, sie wussten, dass es sich um einen Müllimpfstoff handelt, aber ich glaube nicht, dass sie wirklich dachten, dass er so viele Menschen so schnell töten würde, und jetzt sagen sie: ‚ruh roh‘. Was macht man, wenn man erwischt wird? … man verdoppelt es.“

