Twitter-Dateien zeigen, wie der tiefe Staat die sozialen Medien erobert hat

Matt Taibbi gibt einen Überblick über die jüngsten Enthüllungen über Twitter-Manipulationen im Dienste parteiischer Regierungsstellen. Die Veröffentlichung der „Twitter-Dateien“ erfolgte in mehreren Twitter-Threads von Autoren, sowohl von links als auch von rechts, die Zugang zu den Dateien und zur internen Twitter-Kommunikation erhalten hatten.

Zusammenfassungen aller bisherigen Twitter-Files-Threads, mit Links und einem Glossar

Bislang gibt es 12 Threads. Einige von ihnen sind von besonderem Interesse:

Twitter Files Teil 1: 2. Dezember 2022, by @mtaibbi

TWITTER UND DIE HUNTER-BIDEN-LAPTOP-GESCHICHTE Bericht über das interne Drama bei Twitter im Zusammenhang mit der Entscheidung, den Zugang zu einem Exposé der New York Post über Hunter Biden im Oktober 2020 zu blockieren.

Die wichtigsten Enthüllungen: Twitter blockierte die Geschichte auf der Grundlage seiner Richtlinien für „gehacktes Material“, aber die Führungskräfte wussten intern, dass die Entscheidung problematisch war. „Können wir wahrheitsgemäß behaupten, dass dies Teil der Richtlinie ist?“, so der Kommunikationsbeauftragte Brandon Borrman. Außerdem: Als ein Auftragnehmer von Twitter Mitglieder des Kongresses über die Entscheidung befragte, hörten sie, dass die demokratischen Mitglieder mehr Mäßigung wollen, nicht weniger, und dass „der erste Verfassungszusatz nicht absolut ist“.

Später werden wir erfahren, dass es das FBI war, das über das Material des Hunter-Biden-Laptops verfügte und wusste, dass es echt war, das Twitter dazu drängte, die Geschichte zu zensieren, indem es behauptete, es handele sich um „von Russen gehacktes“ Material.

Twitter-Zensur:

Twitter Files Part 2, by @BariWeiss, Dezember 8, 2022

TWITTERS GEHEIME BLACKLISTS Bari Weiss gibt eine lang erwartete Antwort auf die Frage: „Hat Twitter Leute in den Schatten Hintergrund verbannt?“ Das hat es, nur nennt das Unternehmen es „Sichtbarkeitsfilterung“. Twitter hatte auch ein separates, übergeordnetes Gremium namens SIP-PES, das über Fälle mit hoher Sichtbarkeit und kontroversen Accounts entschied.

Die wichtigsten Enthüllungen: Twitter verfügte über ein umfangreiches Instrumentarium zur Kontrolle der Sichtbarkeit eines jeden Nutzers, einschließlich einer „Search Blacklist“ (für Dan Bongino), einer „Trends Blacklist“ für Dr. Jay Bhattacharya aus Stanford und einer „Do Not Amplify“-Einstellung für den konservativen Aktivisten Charlie Kirk. Weiss zitiert einen Twitter-Mitarbeiter: „Betrachten Sie die Sichtbarkeitsfilterung als eine Möglichkeit für uns, das, was die Leute sehen, auf verschiedenen Ebenen zu unterdrücken. Es ist ein sehr mächtiges Werkzeug.“ Mit Unterstützung von @abigailshrier, @shellenbergermd, @nelliebowles, und @isaacgrafstein.

Die obige Meldung ist für mich von besonderem Interesse.

Bis Ende 2021 durfte mein Twitter-Konto @MoonofA, das ich hauptsächlich dazu benutze, um meine Beiträge hier zu bewerben, nicht über 19.500 Abonnent hinauswachsen. Es gab auch Anzeichen dafür, dass Tweets von mir den Nutzern, die mir folgten, nicht angezeigt wurden. Nachdem mein Konto aus dem Wachstumsgefängnis entlassen wurde, wuchs es im Herbst 2022 rasch auf 47 500 Abonnent an. Dann wurde es ohne erkennbaren Grund wieder in das Wachstumsgefängnis gesperrt, ohne dass ich etwas davon mitbekam. Jetzt wird die Zahl meiner Abonnenten jedes Mal, wenn sie sich um 100 oder so erhöht, automatisch wieder auf 47.450 Follower reduziert. Es gibt auch wieder Anzeichen dafür, dass Tweets von meinem Konto „schattengebannt“ sind.

Gestern hat @semperfidem2014 meinen letzten Tweet retweetet:

Blue Check Brandon @semperfidem2004 – 21:27 UTC – Jan 5, 2023Lesenswert Moon of Alabama @MoonofA – Jan 4Neu auf MoA:

Ukraine – Der große Vorstoß zur Beendigung des Krieges

https://moonofalabama.org/2023/01/ukraine-the-big-push-to-end-the-war.html

Dann antwortete @New_Westphalian auf @semperfidem2014;

Neue Westfälische @Neue_Westfälische – 21:47 UTC – 5. Jan. 2023Replying to @semperfidem2004 Wenn du das nicht retweetet hättest, hätte ich es wohl kaum gesehen. Ich folge MoA und habe nie einen einzigen Tweet gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Säuberungsaktion bisher erfolgreich war.

Nun, ich glaube nicht, dass Elon Musk Twitter gekauft hat, um eine „Säuberungsaktion“ durchzuführen. Ich glaube, er will es für seine eigenen Zwecke nutzen, was auch immer das sein mag. Wenn dafür eine neue Vereinbarung erforderlich ist, die staatlichen Stellen Zensurzugang im Austausch für Musks Wünsche oder Bedürfnisse gewährt, wird er dem zustimmen.

Zurück zu Matt Taibbi’s Zusammenfassungen. In den Threads 3 bis 5 ging es um Trumps Entfernung von Twitter. Sein Konto wurde gesperrt, obwohl er gegen keine der internen Regeln von Twitter verstoßen hatte.

In den Threads 6 bis 12 geht es um die Infiltration von Twitter durch die Regierung von allen Seiten, das Pentagon, die drei Briefagenturen sowie verschiedene andere Stellen haben begonnen, die freie Meinungsäußerung auf Twitter zu zensieren:

Twitter Files Parts 11 and 12, by @mtaibbi, January 3, 2023Wie TWITTER die Geheimdienst-Gemeinschaft einlässt und TWITTER UND DER "BAUCHNABEL" DES FBI

Diese beiden Themen konzentrieren sich auf die zweite Hälfte des Jahres 2017 bzw. auf einen Zeitraum, der sich ungefähr vom Sommer 2020 bis heute erstreckt. Der erste beschreibt, wie Twitter unter dem Druck des Kongresses und der Medien „Material“ vorlegen musste, das eine Verschwörung russischer Konten auf seiner Plattform belegt, und der zweite zeigt, wie Twitter versuchte, sich dagegen zu wehren, Moderationsanfragen des Außenministeriums zu erfüllen, sich aber schließlich damit einverstanden erklärte, dass das Außenministerium und andere Behörden Anfragen über das FBI stellen, das Agent Chan als „Bauchnabel der US-Regierung“ bezeichnet. Enthüllungen: Zum Jahresende 2017 trifft Twitter eine wichtige interne Entscheidung. Nach außen hin beteuert das Unternehmen seine Unabhängigkeit und verspricht, dass Inhalte nur nach „unserem alleinigen Ermessen“ entfernt werden. In den internen Richtlinien heißt es schriftlich, dass Twitter Konten entfernen wird, die „von den US-Geheimdiensten als staatlich geförderte Entität identifiziert wurden, die Cyber-Operationen durchführt.“ Der zweite Thread zeigt, wie Twitter Anfragen von allen – Finanzministerium, HHS, NSA, FBI, DHS usw. – entgegennahm und auch persönliche Anfragen von Politikern wie dem demokratischen Kongressabgeordneten Adam Schiff erhielt, der die Sperrung des Journalisten Paul Sperry verlangte.

Die großen Mainstream-Medien haben sich zu den Twitter-Enthüllungen ruhig verhalten. Die New York Post und einige andere rechtsgerichtete Medien haben über den Versuch, den Kolumnisten Paul Sperry zu verbieten, berichtet:

Der demokratische Abgeordnete Adam Schiff wollte das Konto des Journalisten Paul Sperry wegen der Berichterstattung über den Trump-Whistleblower sperren lassen, wie Twitter Files enthüllt

Bei dem fraglichen Journalisten handelt es sich um Paul Sperry, einen Kolumnisten der Post, der im Januar 2020 für RealClearInvestigations einen Artikel über den angeblichen „Whistleblower“ hinter dem ersten Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump schrieb, für das Schiff als Manager des Repräsentantenhauses tätig war. In dem Artikel behauptete Sperry, der damalige CIA-Analyst Eric Ciaramella sei im Weißen Haus bei einem Gespräch mit Sean Misko, einem Mitarbeiter aus der ehemaligen Regierung von Präsident Barack Obama, belauscht worden. Ein ehemaliger Beamter, der das Gespräch gehört haben will, sagte zu Sperry: „Nur wenige Tage nach der Vereidigung [Trumps] versuchten sie bereits, ihn loszuwerden.

Misko verließ später das Weiße Haus und wechselte in den Geheimdienstausschuss, dessen Vorsitz Schiff innehatte, berichtete Sperry. Aus der von Taibbi geposteten E-Mail geht hervor, dass das Büro von Schiff Twitter aufgefordert hat, fünf spezifische Schritte zu unternehmen, die laut einem nicht identifizierten Mitarbeiter des Unternehmens „im Kontext der angeblichen Belästigung durch QAnon-Verschwörungstheoretiker“ stehen.

Dazu gehörte: „Entfernen Sie alle Inhalte über Herrn Misko und andere Mitarbeiter des Ausschusses aus dem Dienst – einschließlich Zitate, Retweets und Reaktionen auf diese Inhalte.„ Als Antwort schrieb ein anderer, nicht identifizierter Twitter-Mitarbeiter: „Nein, das ist nicht machbar / wir machen das nicht.“

Schiff’s Büro forderte auch die Sperrung „der vielen Accounts, einschließlich @GregRubini und @paulsperry_, die wiederholt falsche QAnon-Verschwörungen verbreitet und jemanden belästigt haben“, dessen Name geschwärzt ist. Der Twitter-Mitarbeiter schrieb daraufhin: „Wir werden diese Konten noch einmal überprüfen, aber ich glaube, [Name geschwärzt] erwähnte nur einen, der tatsächlich für eine Sperrung qualifiziert ist.“

In einer E-Mail am Dienstag erklärte Sperry gegenüber The Post: „Ich habe niemals irgendwelche ‚QAnon-Verschwörungen‘ gefördert. Nie. Auch nicht auf Twitter. Nirgendwo.“ „Schiff war einfach nur wütend, dass ich seinen Amtsenthebungs-Whistleblower geoutet habe und hat versucht, mich zu sperren“, sagte er. „Ich fordere Schiff auf, Beweise für seine verleumderischen Äußerungen auf Twitter vorzulegen.

Der einzige größere und gute Artikel, der über die Twitter-Enthüllungen geschrieben wurde, den ich kenne, stammt von Lee Smith in dem ansonsten nicht lesenswerten Tablet Magazine:

How the FBI Hacked Twitter

Die Antwort beginnt mit Russiagate

Dieser Artikel ist gut recherchiert und spannend geschrieben. Er zeigt, dass die gesamte Manipulation durch das FBI aus parteipolitischem Interesse geschah und geschieht, wobei die kriegstreiberischen Teile der Demokraten die Hauptnutznießer sind. Der Artikel ist recht lang, aber ich empfehle, ihn ganz zu lesen.

Sie werden vielleicht denken, dass der folgende Absatz übertrieben ist. Die darauffolgenden Beweise stützen jedoch die Schlussfolgerung in vollem Umfang:

Tatsächlich war das Eindringen des FBI in Twitter nur ein Teil einer viel größeren Geheimdienstoperation – eine, bei der das FBI die Maschinerie, die es zur Einmischung in die Wahl 2016 nutzte, auslagerte und in den privaten Sektor einbettete. Das daraus resultierende Ungetüm, das sich bis heute im Aufbau befindet, ist ein öffentlich-privates Konsortium aus US-Geheimdiensten, Big-Tech-Unternehmen, zivilgesellschaftlichen Institutionen und großen Medienorganisationen, das zum mächtigsten Spionagedienst der Welt geworden ist – einer, der mächtig genug war, den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten aus dem öffentlichen Leben zu entfernen, und der jetzt mächtig genug ist, das Gleiche oder Schlimmeres mit jedem anderen zu tun, den er auswählt.

All dies wurde im Geheimen entwickelt. All das kann heimlich gegen jedes Ziel eingesetzt werden. Interessant ist auch, dass die vorgetäuschte „Russiagate“-Affäre, wie die „Skripal-Affäre“ in Großbritannien, zu einem großen Teil die Vorbereitung des aktuellen Krieges in der Ukraine war.

Das wissen wir jetzt durch die Twitter-Dateien, aber das wird nichts ändern. Die Republikaner sind zu schwach, zu korrupt und zu erpressbar, um der ganzen Sache ernsthaft auf den Grund zu gehen.