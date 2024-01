Kardiologe enthüllt schockierende Zahlen zur Übersterblichkeit in Großbritannien

In Großbritannien wird die Übersterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 2022 sprunghaft ansteigen.

Der Datenanalyst Ed Dowd hatte zuvor Zahlen der britischen Regierung vorgelegt, die zeigen, dass in diesem Jahr 44 Prozent mehr 15- bis 44-Jährige sterben werden, als es normalerweise der Fall wäre.

Im Jahr 2020 werde die Übersterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 13 Prozent und im Jahr 2021 wird es 31 Prozent betragen, stellten Dowd und sein Team fest.

Für die kommenden Jahre erwarten sie einen noch stärkeren Anstieg. Dowd sprach von einer beunruhigenden Entwicklung.

Der Kardiologe Kirk Milhoan bezog sich bei einer Anhörung am Freitag auf die von Dowd präsentierten Zahlen. Auf Einladung der Kongressabgeordneten Marjorie Taylor Greene sagte er gemeinsam mit Peter McCullough und Ryan Cole im Rayburn House Office Building in Washington über die Schäden durch Corona-Impfstoffe aus.

Neuer Bericht: UK Death & Disability Analysis: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alter 15-44 Jahre. Anekdotische Hinweise in den Medien wurden durch ein starkes statistisches Signal bestätigt. Anstieg der Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 13 % in der Altersgruppe 20, um 30 % in der Altersgruppe 21 und um 44 % in der Altersgruppe 22.

Z-Werte von 7,5 und 10,5 wurden in den Altersgruppen 21 bzw. 22 beobachtet. Signale des Schwarzen Schwans. Die Beobachtungen zeichnen ein beunruhigendes Bild einer noch stärkeren Beschleunigung von Mortalität und Invalidität in den kommenden Jahren… eine Untersuchung ist notwendig!

🚨🚨New Report: UK Death & Disability Analysis: Cardiovascular Disease, Ages 15-44



✅The anecdotal evidence observed in media has been confirmed by a strong statistical signal

✅Excess Death Rates from Cardiovascular diseases up 13% in 20, 30% in 21 & 44% in 22

✅Z-scores of… pic.twitter.com/OufZzV0arT — Edward Dowd (@DowdEdward) September 18, 2023

Der Kardiologe wies darauf hin, dass es bei den 15- bis 44-Jährigen keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen geben sollte. Die Zahlen von Dowd bezeichnete er als „sehr beunruhigend“.

Etwas Unbekanntes habe die Übersterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen seit 2021 exponentiell ansteigen lassen, sagte Milhoan. Tatsächlich habe es in diesem Jahr nur ein großes Ereignis gegeben: die Einführung des ungetesteten Impfstoffs, so der Mediziner.