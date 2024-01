Maria Mateiciuc ist zurück aus der Ukraine, in der sie Freunde besucht hat. Alles, was wir über die Ereignisse in der Ukraine gehört haben, ist eine Lüge, sagt sie in einer Reportage auf X.

Die Realität ist düsterer als wir denken und hoffnungslos. Die Ukraine wird diesen Krieg nicht gewinnen.

Ihre Freunde schätzen, dass inzwischen mehr als eine Million ukrainische Väter, Söhne und Ehemänner gestorben sind. Eine ganze Generation wurde ausgelöscht.

I just got back from Ukraine, where I was visiting some friends.



Everything we have heard about what’s happening in Ukraine is a lie.



The reality is darker, bleaker, and unequivocally hopeless. There is no such thing as Ukraine "winning" this war.



– By their estimates, they…