Die Verbrecherfamilie Biden

Von Sonja van den Ende

Die Familie Biden verfüge über Strukturen eines echten Mafia-Clans, oder wie sie ihn in der US-Geschichte „The Mob“ nennen, schreibt Sonja van den Ende.

Im Jahr 2013 fand in Kiew, Ukraine, ein Staatsstreich statt, der sogenannte Maidan-Putsch, der unter anderem mit Geldern von George Soros‘ Open Society Foundations finanziert und von den USA und der EU durchgeführt wurde.

Joe Biden, der derzeitige Präsident der USA, hat seit 2014, als er unter der Obama-Regierung Vizepräsident war, in alle Arten von Unternehmen in der Ukraine investiert. Zusammen mit seinem Sohn Hunter Biden haben sie lukrative Geschäfte aufgebaut, dies war möglich, weil die USA und die EU eine Marionettenregierung in der Ukraine installiert haben, direkt nach der Übernahme der Ukraine, die nun völlig vom Westen abhängig ist, der Krieg in der Ukraine wird vom Westen finanziert, der „Waffen für den Frieden“ liefert, um die russischen Soldaten und die eigene russischsprachige Bevölkerung im Donbass zu töten.

Eine dumme Sache, dem Westen zu erlauben, das eigene Land zu übernehmen, und in diesem Fall ist ein blutiger Krieg das Ergebnis. Die USA und ihre westliche Kolonie, die EU, verraten Länder immer dann, wenn sie kein Interesse mehr an ihnen haben oder wenn es keinen Vorteil mehr zu gewinnen gibt, man denke an den Irak, die Kurden und den Mord an der irakischen schiitischen Bevölkerung im ersten Golfkrieg unter Präsident George Bush sr.

Während unter der Obama-Administration noch gezögert wurde, z.B. Syrien 2013 zu bombardieren (obwohl sie Syrien natürlich ziemlich zerstört haben), ist Biden auf dem Kriegspfad und wir sehen jetzt, wie sein Gegner (Trump) warnte: „Biden treibt uns in den dritten Weltkrieg“ und genau das passiert jetzt.

Joe Biden und der Fall Burisma

Joe Bidens Sohn Hunter, der für seinen Drogen- und Pornomissbrauch berüchtigt ist, wurde unmittelbar nach dem Staatsstreich im Jahr 2014 Vorstandsmitglied bei Burisma, dem größten Gasunternehmen der Ukraine.

Burisma Holdings Limited ist ein Unternehmen einer Gruppe von Energieexplorations- und Produktionsunternehmen. Sie hat ihren Sitz in Kiew, Ukraine, ist aber in Limassol, Zypern, registriert. Burisma Holdings ist seit 2002 auf dem ukrainischen Erdgasmarkt tätig.

Sie ist einer der größten privaten Erdgasproduzenten in der Ukraine. Sie befindet sich im Besitz des ukrainischen Oligarchen Mykola Zlochevsky. Kurz zuvor hatte sich die Ukraine von der Majdan-Revolution erholt, die mehr als hundert Tote gefordert hatte und nach der Präsident Janukowitsch nach Russland geflohen war, weil er sich bedroht fühlte.

Der damalige amerikanische Vizepräsident Joe Biden stand zu 100 % hinter der so genannten Revolution. Neben Hunter Biden gehörten auch der ehemalige polnische Präsident Aleksander Kwasniewski und ein ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter des amerikanischen Sicherheitsdienstes CIA dem Direktorium von Burisma Holdings an. Zu den Aufgaben von Hunter Biden gehörten die Vertretung des Unternehmens auf Energieforen und die Teilnahme an den monatlichen Sitzungen von Burisma. Natürlich kam er so zu einem netten Taschengeld, mit dem er höchstwahrscheinlich seinen Drogen- und Pornokonsum finanzierte.

Weniger als zwei Monate nach dem Staatsstreich in der Ukraine kam es innerhalb von nur 28 Tagen zu wichtigen Ereignissen, an denen die Bidens beteiligt waren. Am 16. April 2014 traf sich Vizepräsident Biden mit dem Geschäftspartner seines Sohnes, Devon Archer, im Weißen Haus. Fünf Tage später besuchte Vizepräsident Biden die Ukraine und wurde in der Presse (MSM) bald als das „öffentliche Gesicht“ in der Ukraine bezeichnet.

Am Tag nach seinem Besuch, am 22. April 2014, trat Archer dem Vorstand von Burisma bei. Sechs Tage später, am 28. April 2014, beschlagnahmten britische Beamte 23 Millionen Dollar von den Londoner Bankkonten des Burisma-Eigentümers Mykola Zlochevsky. Vierzehn Tage später, am 12. Mai 2014, trat Hunter Biden in den Vorstand von Burisma ein, und in den nächsten Jahren erhielten Hunter Biden und Devon Archer Millionen von Dollar von korrupten ukrainischen Oligarchen für ihre Mitarbeit im Vorstand.

Die Proteste 2014 in Kiew wurden als Maidan-Revolution gegen die Korruption in der Ukraine bekannt. Nach der sogenannten Revolution waren ukrainische Politiker verzweifelt auf amerikanische Unterstützung angewiesen. Zlochevsky sorgte angeblich dafür, dass die zuständigen ukrainischen Beamten der Ernennung Hunters in den Vorstand von Burisma zustimmten und darüber informiert waren. Doch die Position von Hunter Biden im Rat schuf einen potenziellen Interessenkonflikt, der sich sowohl für amerikanische als auch für ukrainische Beamte als problematisch erweisen und die Umsetzung der Ukraine-Politik beeinträchtigen würde. John Kerry, jetzt Klimaminister der USA, der derselben kriminellen Kabale angehört, ist ebenfalls involviert, und zwar über seinen Stiefsohn Chris Heinz, den Erben der Heinz-Familie (berühmt für Ketchup).

Viktor Shokin, ein ukrainischer Staatsanwalt, der jetzt unter Hausarrest steht, ermittelte in Birma. Kritiker haben Joe Biden vorgeworfen, seine Position zu missbrauchen, um seinen Sohn zu decken, obwohl der US-Präsident behauptet hat, er habe lediglich einen korrupten Beamten entmachtet. Joe Biden schützte seinen Sohn Hunter Biden und sich selbst, er erklärte öffentlich, Viktor Shokin solle entlassen werden, oder „Biden drohte, der Ukraine 1 Milliarde Dollar vorzuenthalten, um den Job seines Sohnes zu retten.“

Um den Fall zu vertuschen, wurde eine Untersuchung gegen das Unternehmen eingeleitet, die nach Aussage von Vitaliy Kasko, dem ehemaligen Stellvertreter von Shokin, zum Zeitpunkt der Intervention von Joe Biden noch nicht abgeschlossen war. Die ehemalige US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch, und der stellvertretende Staatssekretär für europäische und eurasische Angelegenheiten, George Kent, sagten in Trumps Amtsenthebungsverfahren aus, dass Shokin korrupt sei; die USA und ihre Verbündeten hätten eine koordinierte Anstrengung unternommen, um ihn zu stürzen.

Aber das ist noch nicht alles. Kürzlich wurde durch ein Interview mit einem ukrainischen Ex-Parlamentarier namens Andrey Derkach, der auch eine mögliche Einmischung in die US-Präsidentschaftswahlen 2020 untersucht, bekannt, dass er über den Laptop von Hunter Biden berichtet hat, auf dem sich damals „brisante Beweise“ befanden. In einem Interview mit der italienischen Journalistin Simona Mangiante deutete er an, dass die Einflussnahme der USA auf die Ukraine es Joe Biden ermöglichte, dafür zu sorgen, dass jeder, der in die mutmaßlichen Korruptionsfälle verwickelt war, vom Haken gelassen wurde.

„Derkach, der von den USA und der Ukraine beschuldigt wurde, für Russland zu arbeiten, lebt im Exil und sagt, er konzentriere sich auf die Korruptionsbekämpfung. Jeder, der mutmaßliche kriminelle Machenschaften in der Biden-Familie aufdecken will, wird von amerikanischen Beamten routinemäßig als Agent Moskaus abgetan, argumentiert Derkach“.

Laut AP News hat Hunter Biden Rudy Giuliani und einen anderen Anwalt des ehemaligen Präsidenten Trump verklagt und behauptet, die beiden (er und Trump) hätten unrechtmäßig auf seine persönlichen Daten zugegriffen und diese weitergegeben, nachdem sie sie vom Besitzer einer Computerwerkstatt in Delaware erhalten hatten.

Seitdem die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus übernommen haben und die Untersuchungsausschüsse kontrollieren, steht Hunter Biden noch stärker im Rampenlicht. Seit dem 12. September 2023 läuft ein Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden wegen der Geschäfte seines Sohnes im Ausland.

Weitere Strafsachen

Die Ermittlungen haben ergeben, dass die Obama-Regierung von Hunter Bidens Position im Vorstand von Burisma wusste und dass dies für die effiziente Umsetzung der Politik gegenüber der Ukraine problematisch war. Darüber hinaus hat die Untersuchung gezeigt, in welchem Ausmaß Beamte der Obama-Regierung die Warnzeichen ignorierten, als der Sohn des Vizepräsidenten in den Vorstand von Burisma eintrat, das sich im Besitz eines korrupten ukrainischen Oligarchen befindet. Ein durchgesickerter Bericht beschreibt die umfangreichen und komplexen Finanztransaktionen, an denen die Bidens beteiligt waren, und beschreibt das Dilemma, in dem sich US-Regierungsvertreter und Beamte befanden, als sie versuchten, die Anti-Korruptionsmaßnahmen der Ukraine zu unterstützen. Die späteren Laptop-Funde bestätigen dies nur.

Ein weiterer Korruptionsfall ist die Firma Rosemont Seneca Partners. Fünf Monate, nachdem sein Vater Vizepräsident geworden war, gründete Hunter zusammen mit Devon Archer und Christopher Heinz, einem Stiefsohn von Senator John F. Kerry (D-Mass.) und Erbe eines Lebensmittelkonzerns – diese Namen tauchen immer wieder auf – eine Investmentgesellschaft, Rosemont Seneca Partners LLC. Die Firma investiert in eine Reihe von aufstrebenden Unternehmen, wie z. B. Metabiota. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums sind diese beiden Unternehmen unter anderem für die Produktion und Herstellung biologischer Waffen verantwortlich. Sie könnten auch (teilweise) für die COVID-19-Pandemie und für Experimente an ukrainischen Bürgern verantwortlich sein. Lesen Sie die gesamte Artikelserie über biologische Waffen hier.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Familie Biden die Strukturen eines echten Mafia-Clans aufweist, oder wie es in der US-Geschichte heißt „The Mob“. Die Familie ist tief in alle möglichen kriminellen Angelegenheiten verstrickt, ein Vater (Joe), der seinen Sohn (Hunter) nicht kontrollieren kann und deshalb mit anderen Mafia-Mitgliedern wie Devon Archer und Chris Heinz zusammenarbeitet, um zwielichtige Unternehmen zu gründen. Um von diesen Kriminalfällen abzulenken, malt Hunter Biden nun und stellt sich als „ehrlicher Junge“ dar, der einige Probleme mit Drogen hatte, jetzt aber auf dem rechten Weg ist und Maler wird. Das ist die US-Mafia-Bande, die das Land (und den Westen) regiert und Entscheidungen über Kriege, Leben und Tod billigt!