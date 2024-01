»Heritage Foundation Präsident Kevin Roberts kritisiert Eliten scharf beim Weltwirtschaftsforum«!

Der Präsident der Denkfabrik Heritage Foundation, Kevin Roberts, hat am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum die Eliten scharf angegriffen. „Sie sind Teil des Problems“, stellte er klar.

Nach seiner Rede sagte er, er sei etwas schockiert gewesen, dass er eine Einladung erhalten habe, in Davos zu sprechen.

Roberts nahm am WEF an einer Podiumsdiskussion darüber teil, was von einer möglichen republikanischen Regierung zu erwarten sei. Er sagte, die Regierung müsse alle Vorschläge ablehnen, die jemals auf dem WEF gemacht worden seien.

My message to the self-appointed global elites: Your time is up. pic.twitter.com/Wj2Bntjztz — Kevin Roberts (@KevinRobertsTX) January 18, 2024

Die Vorstellung, dass das WEF die „liberale Demokratie“ verteidige, sei „lächerlich“. Er widersprach auch der Behauptung, Trump verhalte sich wie ein „Diktator“. Der nächste konservative Präsident werde die Macht der Eliten bekämpfen, sagte Roberts.

Die politischen Eliten zeigten uns eine verkehrte Welt. Zum Beispiel behaupten die Eliten, dass es nichts Schlimmes an offenen Grenzen und sogar illegaler Einwanderung gäbe, während dies das Leben der einfachen Menschen unmöglich mache.

Ferner behaupten die Eliten, dass der „Klimawandel“ eine existenzielle Krise sei. Der Klima-Alarmismus ist heute vielleicht die Hauptursache für die globale Krise der psychischen Gesundheit. Die vorgeschlagenen Lösungen seien viel schlimmer, viel schädlicher und würden vor allem in Europa viel mehr Menschenleben kosten als die Probleme selbst.

This morning, I'll be joining #WEF24 to usher the Davoisie into early retirement. Tune in live at 10:15 a.m. EST.



🔗: https://t.co/VIJtdayL8b pic.twitter.com/Oozlr19HmW — Kevin Roberts (@KevinRobertsTX) January 18, 2024

Roberts rechnet nicht damit, das WEF erneut zu besuchen.