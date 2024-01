Nachrichten zum Thema Überwachung: WEF und UN fordert Zensur, digitale IDs und künstliche Intelligenz überall

Moderna nutzt Online-Überwachungspartner, um Impfstoffskeptiker zu zensieren. Moderna ist ein Partner des Weltwirtschaftsforums („WEF“), einer Organisation, die Zensur als Mittel zur „Vertrauensbildung“ fördert.

Auf dem WEF-Jahrestreffen in Davos forderte der tschechische Außenminister eine globale Lösung gegen „falsche Inhalte“, und der Generalsekretär der Vereinten Nationen schlug vor, die digitalen Identitäten („IDs“) der Menschen mit ihren Bankkonten zu verknüpfen und die digitalen IDs zur Zensur unautorisierter Äußerungen zu nutzen.

Es sollte nicht überraschen, dass das WEF und die Vereinten Nationen („UN“) sich zur gleichen Zeit auf dieselben Dinge konzentrieren. Im Juni 2019 unterzeichneten die UN und das WEF das Strategic Partnership Framework, um die Umsetzung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen.

Zusammenfassend forderte das WEF auf seiner Jahrestagung digitale IDs, die schnelle Entwicklung neuer Impfstoffe, mehr Partnerschaften mit Medienunternehmen und eine breite Akzeptanz und Verbreitung von künstlicher Intelligenz in allen Bereichen der Gesellschaft.

Nachfolgend finden Sie kurze Beschreibungen einiger Artikel, die in den vergangenen Tagen erschienen sind. Um den vollständigen Artikel zu lesen, klicken Sie bitte auf die Überschrift.

Neue Dokumente geben weitere Einblicke in Modernas Bemühungen um Online-Medienbeobachtung

Moderna suchte nach Partnern für die Online-Medienüberwachung und fand einen in der gemeinnützigen Organisation Public Goods Projects (die ansonsten Gelder von Big Pharma erhält), die dann dabei half, Covid-Impfstoff-Skeptiker auf Twitter zum Schweigen zu bringen oder zu zensieren – Moderna und sein Partner nannten das natürlich den Kampf gegen „medizinische Informationen“.

Dokumente, die von Real Clear Investigations und dem Journalisten Lee Fang aufgedeckt wurden, zeigen, dass unabhängige Medien und ihre Kommentatoren, insbesondere bekannte und einflussreiche, ein besonderes Interesse daran hatten, Moderna zu schützen.

Zu Moderna gehört auch Talkwalker, das seine künstliche Intelligenz „Blue Silk“ einsetzt, um Diskussionen über Impfstoffe auf 150 Millionen Websites in fast 200 Ländern zu überwachen. Sie zeichnen ein Bild der Massenüberwachung durch ein privates Unternehmen.

UN-Chef António Guterres plädiert beim WEF 2024 für „nachhaltige Entwicklungsziele“ inklusive digitaler ID und verstärktem Datenaustausch

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, war letzte Woche in Davos, um am jährlichen WEF-Treffen teilzunehmen. Guterres sprach unter anderem über den UN Global Digital Compact und die Ziele für nachhaltige Entwicklung.

Ersterer besteht aus mehreren Vorschlägen, darunter ein digitaler Personalausweis, der mit dem Bankkonto verknüpft ist, während letzterer, ein übergreifender Vorschlag, der die Unterstützung einiger der weltweit mächtigsten Länder genießt, auch den digitalen Personalausweis und die „Vision“ der UNO von Desinformationsmoderation (auch als Zensur bekannt) umfasst.

Jan Lipavský aus der Tschechischen Republik fordert auf dem Weltwirtschaftsforum eine globale Lösung gegen „falsche Inhalte

Der tschechische Außenminister Jan Lipavský äußerte sich in Davos über Desinformation“ und Demokratie, wobei er erstere als „falschen Inhalt“ bezeichnete.

Bei einer Podiumsdiskussion am Dienstag mit dem Titel „Schutz der Demokratie vor Bots und Verschwörungen“ sagte Lipavský: „Wir benötigen eine wirklich globale Lösung und eine globale Diskussion darüber, wie wir als Menschen kommunizieren, welche Inhalte wir haben und wie sie präsentiert werden“; (…) „Und wir werden definitiv sehen, dass immer mehr falsche Inhalte verwendet werden, die den Wahlprozess stören, die die Art und Weise stören, wie die Gesellschaft Entscheidungen trifft“.

„Daher muss die Art und Weise, wie diese Technologien reguliert, besessen oder kontrolliert werden, weiterentwickelt werden, damit die Regierungen sicher sein können, dass sie nicht gegen die Interessen der Regierungen verstoßen“, fügte der Minister hinzu.

Was wir von Davos 2024 gelernt haben: Die globale Aristokratie will „Vertrauen wiederherstellen“ durch Zensur und Überwachung.

„Vertrauen wiederherstellen“ war das Thema der WEF-Konferenz, aber niemand hat ein Fehlverhalten zugegeben.

Das Programm für 2024 war eine Veranstaltung für die Ewigkeit. Albert Bourla von Pfizer sprach über den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in seinem Unternehmen. Sie sahen Bill „Bugman“ Gates, den Verfechter der Entvölkerung, der den Klimaschwindel vorantrieb. John Kerry trat auf vier verschiedenen Bühnen auf, um über die „Energiewende“ zu diskutieren. Und Klaus Schwab traf sich mit dem zweithöchsten chinesischen Regierungsbeamten zu einem Vier-Augen-Gespräch.

WEF-Rundschau: Digitale IDs können Ungeimpfte aufspüren und KI kann die Entwicklung neuer Impfstoffe beschleunigen

Das WEF-Jahrestreffen endete diese Woche mit der Forderung nach digitalen Ausweisen, der schnellen Entwicklung neuer Impfstoffe, mehr Partnerschaften mit Wirtschaftsmedien wie der New York Times und der breiten Akzeptanz und Verbreitung von künstlicher Intelligenz in allen Bereichen der Gesellschaft, einschließlich Gesundheit und Bildung.

Wie man den Angstporno am Laufen hält

Ein kurzer Blick auf die neusten Ängste des WEF. Aber zuerst ein wenig Humor, der zeigt, warum das WEF Angst haben sollte.

Ein 19 Sekunden langer Videoclip, der sich am 17. Januar 2024 rasend schnell verbreitete, versetzte die digitale Welt in Aufruhr. Der Clip, eine fiktive Rede an Klaus Schwab, die angeblich von einem offiziellen WEF-Gast gehalten wurde, ist ein satirisches Meisterwerk der künstlichen Intelligenz (KI). Das WEF sollte sich diese Warnung zu Herzen nehmen: Die Werkzeuge, die es verteidigt, könnten Katalysatoren seines eigenen Untergangs sein.

Das obige Video zeigt Damon Imani, einen in Dänemark lebenden iranischen Produzenten und Künstler. Imani ist bekannt für seine satirischen Arbeiten, mit denen er auf soziale und politische Themen aufmerksam macht.

Der große Reset ist gestoppt: Christen sind ein Hindernis für den Globalismus – und die Mächte wissen es.

Keine Entwicklung der letzten Zeit ist so bedeutsam wie die Bewegung zur Errichtung einer neuen Weltordnung. Ein spezifisches Element, das innerhalb dieser Bewegung am meisten Besorgnis erregt, wird als „Great Reset“ bezeichnet: die Globalisierung der ganzen Welt.

Der unaufhörliche Drang, ein marxistisches kollektives System zu schaffen, ist nach Ansicht des Autors der Kern des Versuchs des Great Reset, der von den menschlichen Lakaien mithilfe des Dämons aus Epheser 6:12 durchgesetzt wird.

Der Große Widerstand ist genau das, was in Gottes Wort als Widerstand gegen die Versuche Satans und seiner Lakaien bezeichnet wird, den Mann der Sünde, den Antichristen, und sein Terrorregime an die Macht zu bringen. Wer den Herrn Jesus als Erlöser kennt, ist Teil dieses großen Widerstandes.