Karl Lauterbach über die Frage, warum Omikron in der Tat wirklich gefährlich ist, Teil 32112431.

Karl Lauterbach ist wahrscheinlich der schlechteste Gesundheitsminister, den Deutschland je hatte. Er ist auch ein sehr dummer Mensch. Er will wirklich, wirklich, dass man sich Sorgen um Omikron macht, aber jeden Tag zeigt, dass Omikron nicht besorgniserregend ist. Selbst wenn die Zahl der Fälle steigt, bleiben die Krankenhausaufenthalte mehr oder weniger gleich, und die offiziellen Corona-Todesfälle bleiben weit unter ihrem Höchststand im Jahr 2021, wenn nicht sogar leicht rückläufig.

Wie vielen dummen Menschen ist es Lauterbach sehr wichtig, dass er als intelligent wahrgenommen wird. Zu diesem Zweck twittert er gerne über „Studien“ und „Forschung“. Weil er ein Vollidiot ist, versteht er selten, wovon er spricht, und macht sich oft lächerlich.

Es ist wichtig, Omicron nicht zu unterschätzen. Studien legen nahe, dass man sich relativ kurz nach der Infektion wieder anstecken kann. Ein langer Schutz wie bei Delta ist weniger wahrscheinlich. Wiederholte Infektionen sind nicht ungefährlich. https://t.co/vJwvuV4vYa — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) February 5, 2022

Er spricht über das Papier, das wir uns letzte Woche angesehen haben. Die grundlegenden Ergebnisse sind, dass Omikron-Durchbruchsinfektionen den Geimpften nicht wirklich eine Omikron-spezifische Immunität verleihen, sondern dass sie insgesamt eine sehr abgeschwächte Antikörperreaktion hervorrufen, weil sie so mild sind. Dies ist kein Omikron-spezifischer Effekt; der Mensch wird immer wieder von vielen milden Atemwegsviren infiziert, vermutlich weil milde Infektionen nur eine milde Immunität hervorrufen. Mit anderen Worten: Lauterbach will, dass Sie sich um schwerere Delta-Viren Sorgen machen, weil sie gefährlich sind, und er will, dass Sie sich um weniger schwere Omikron-Viren Sorgen machen, weil sie Sie wieder infizieren. In Lauterbachs Land kann man nie aufhören auszuflippen.

Erst am Vortag hatte Lauterbach einen anderen Account retweetet, in dem er betonte, dass die Milde von Omikron im Vergleich zu früheren Stämmen einen geringeren Immunschutz bedeutet. Er gab keine Anzeichen dafür, das Argument zu verstehen; er ist nur daran interessiert, seine umstrittene Rolle bei der Verkürzung der Dauer des Status „genesen“ von sechs auf drei Monate zu verteidigen.

Wie dem auch sei, der neue Refrain lautet, dass Omikron zu mild ist, um uns in das sagenumwobene Land der Herdenimmunität zu bringen, und dass wir daher unsere Immunsysteme weiter darauf trainieren müssen, sich auf den alten, ausgestorbenen SARS-2-Spike zu konzentrieren, der uns ebenfalls nie zur Herdenimmunität führen wird.

Die Omikron-Booster-Makaken-Studie hat bereits die Runde gemacht: Wenn man Affen gegen Wildtyp-SARS-2-Spike impft und ihnen dann einen Wildtyp-SARS-2-Spike-Booster gibt, entwickeln sie eine wirksamere Antikörperreaktion gegen Omikron als Affen, die Omikron-spezifische Booster erhalten.

Dies ist eine „Original Antigenic Sin“, wie die Autoren der Studie zugeben (ab S. 18):

Die Beobachtung, dass das Boostern mit mRNA-1273 oder mRNA-Omikron zur Expansion einer ähnlich hohen Frequenz kreuzreaktiver B-Zellen führte, ist wahrscheinlich auf das Prinzip der ursprünglichen antigenen Sünde zurückzuführen, das auch als antigene Prägung bezeichnet wird und bei dem ein früheres Immungedächtnis durch eine verwandte Antigenbegegnung abgerufen wird. …

Es stellt sich daher die Frage, ob die Auffrischung mit einem heterologen Impfstoff, der auf die dominante zirkulierende Variante abgestimmt ist, einen zusätzlichen Nutzen bringt, oder ob die durch die Auffrischung mit dem ursprünglichen Impfstoff hervorgerufene kreuzreaktive B-Zell-Recall-Immunität ausreicht, um die Infektion und den Schweregrad der Erkrankung zu verringern.

Wenn die Omikron-spezifischen Impfstoffe nur vor einer Omikron-Infektion schützen, weil sie hohe Mengen an Antikörpern hervorrufen, die gegen beide Stämme wirken, sind Omikron-spezifische Impfstoffe bestenfalls sinnlos. Schlimmstenfalls sind sie bei der Auslösung dieser kreuzreaktiven Reaktion weniger wirksam als die alten Impfstoffe.

Mit Blick auf die Zukunft … wenn Omikron oder eine eng verwandte Variante noch einige Jahre lang … vorherrschend bleibt, dann ist es möglich, dass eine Änderung des anfänglichen Impfschemas gerechtfertigt ist, insbesondere bei immunologisch naiven Bevölkerungsgruppen wie Kindern. … Wichtig ist, dass festgestellt werden muss, dass eine Umstellung des COVID-19-Impfstoffdesigns auf die derzeit dominante Variante nicht die Reaktion auf Varianten gefährdet, die antigenetisch von Omikron entfernt sind, aber dem Prototyp nahestehen.

Mit anderen Worten: Wir haben Milliarden von Menschen geimpft und ihr Immunsystem auf das Wildtyp-SARS-2-Spike-Protein geprägt, das jetzt ausgestorben ist, und wir hoffen, noch Milliarden weitere Menschen gegen dieses veraltete Protein zu impfen, sodass sich auch ihr Immunsystem für immer auf das veraltete Spike-Protein konzentrieren wird. Wir wollen auch Kinder gegen das Wildtyp-Spike-Protein impfen und sicherstellen, dass sich ihr Immunsystem auf unbestimmte Zeit gegen dieses veraltete Protein richtet. Allerdings! Wir sollten uns davor hüten, in Zukunft ähnliche Fehler zu machen. Wenn wir die Kinder gegen Omikron impfen, könnten andere Varianten auftauchen, die sich das geprägte Immunsystem der Kinder zunutze machen, und genau das passiert jetzt.

Unsere Corona-Politik war schon immer absurd, aber es wird jeden Tag schlimmer. Lauterbach und Konsorten wollen Sie mit alten Impfstoffen impfen, weil Sie sich sonst mehrfach mit Omikron infizieren, und Mehrfachinfektionen können gefährlich sein. Die Tatsache, dass Sie geimpft werden, wird jedoch nichts zur Verhinderung von Mehrfachinfektionen mit Omikron beitragen, und eine Bevölkerungsweite Impfung wird nur dazu führen, dass Omikron-Substämme selektiert werden, die unseren veralteten Impfstoffen besser entkommen und dafür sorgen, dass diese gefürchteten Infektionen und Reinfektionen noch häufiger auftreten.