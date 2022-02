Mediziner und Wissenschaftler legen Konzept zum sofortigen Ausstieg aus der „Corona-Pandemie“ vor

20 internationale Mediziner und Wissenschaftler – alle Mitglieder oder Freunde des MWGFD e.V., der „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“ – haben in 10 konkreten Forderungspunkten Lösungsvorschläge vorgestellt, „die allesamt auf wissenschaftlicher Evidenz beruhen und zu einem sehr kurzfristigen und kostengünstigen Ausstieg aus der ´Corona-Krise` beitragen können.“ Sie fordern vor allem die sofortige Einstellung der COVID-Impfungen, der Impfpflicht und aller nicht-pharmazeutischer Maßnahmen, wie Schulschließungen, Maskenpflicht im öffentlichen Raum, Isolation, Quarantäne, Kontaktverfolgung, Abstandsregeln, sowie RT-PCR- und Schnelltests bei Menschen ohne Symptome. Hier ihr „Offener Brief“ (hl):

Wir fordern einen Ausstieg aus der „Corona-Pandemie“

und legen ein Konzept vor

Offener Brief



an die Bevölkerung

an alle politischen und administrativen Entscheidungsträger der Judikativen, der Exekutiven und der Legislativen im Bund, in den Ländern und auf Kommunalebene

Sehr geehrter Empfänger dieses Schreibens, sehr geehrte Damen und Herren,

seit fast zwei Jahren