Kasachstan: Die neue Grenze der NATO? Versuchter Staatsstreich? Geschichte und Analyse der „Farbrevolutionen“

Peter Koenig ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt in der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020)

Kasachstan erinnert mich an Armenien (September 2015), ebenfalls Energiepreiserhöhungen, an Georgien (April 2009), wo die Opposition versuchte, den prorussischen Präsidenten Micheil Saakaschwili von der Macht zu verdrängen, und bis zu einem gewissen Grad sogar an die Ukraine (2014) – Maidan-Unruhen, angeblich weil der damalige Präsident Viktor Janukowitsch in Verhandlungen mit Europa über ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union gelockt wurde, hinter denen – wer sonst – die NATO stand. Die Mehrheit der Ukrainer hatte keine Ahnung von diesen laufenden Verhandlungen und deren Hintergründen. Die Unruhen waren also von langer Hand geplant und hatten nichts mit den abgekürzten EU-Verhandlungen zu tun. Die Gespräche wurden schließlich unterbrochen, als Janukowitsch von Russland eine Zusicherung für einen „besseren Deal“ erhielt.

Daraufhin brach am 21. Februar 2014 die Hölle los und das Massaker auf dem Maidan fand statt. Die gewaltsame Zerstörung stand in keinem Verhältnis zum Anlass. Westliche Söldner steckten hinter dem gnadenlosen Morden. Bei dem Massaker auf dem Maidan wurden rund 130 Menschen ermordet, darunter etwa 18 Polizisten. Zu diesem Zeitpunkt wurde klar, dass eine weitere farbige Revolution vom Westen angezettelt wurde, immer mit der NATO im Rücken. Das Ziel der NATO war es, einen oder mehrere Stützpunkte in der Ukraine zu errichten, je näher an Moskau, desto besser.

Nur zur Erinnerung: Das Abkommen von 1991 zwischen Europa und dem neuen Russland, das vorsah, dass es keine neuen NATO-Stützpunkte weiter östlich (von Berlin) geben würde, wurde vom Westen nie eingehalten. Deshalb zieht Präsident Putin rote Linien, und das zu Recht.

Eine der ersten Farbrevolutionen der jüngeren Geschichte war vielleicht Serbien, als Anfang 2000 die serbische Jugend skandierte „Slobo, rette Serbien! Slobo rettet Serbien!“. Später im selben Jahr infiltrierte eine aus dem Ausland finanzierte und ausgebildete „reformorientierte“ Gruppe junger Leute die serbische Pro-Milosevic-Jugend und brachte Milosevic, den von den meisten Serben geliebten Präsidenten, im Oktober 2000 zu Fall. Er wurde sofort verhaftet und in das Gefängnis des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag gebracht, wo ihn ein Prozess wegen Hochverrats und Verbrechen gegen die Menschlichkeit erwartete, die er nicht begangen hatte.

Seine Anwälte sammelten genügend Beweise für Milosevic, um zu zeigen, dass der Westen hinter dieser Farbrevolution – und in der Tat hinter der totalen Zerschlagung des ehemaligen Jugoslawien – stand. Würden diese Dokumente dem Gerichtshof, dem ICC, bekannt werden, würde eine der bedeutendsten Einmischungen und Zerstörungen eines Landes in der jüngeren Geschichte ein unwiderrufliches Licht auf die Verbrechen des Westens, damals von Präsident Clinton und anderen, werfen. Am 11. März 2006 wurde er tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden, ein so genannter Selbstmord. Und das, obwohl er seit Juni 2001 unter ständiger Selbstmordbeobachtung stand.

Nun, das sind die Geschichten von Armenien, Georgien und Serbien – aber zurück zu Kasachstan, das in vielen Details den vorangegangenen Geschichten der so genannten farbigen Revolution ähnelt. Nachdem die NATO an Russlands strikter roter Linie gescheitert ist, um in der Ukraine oder zuvor in Weißrussland weiter auf Moskau zuzugehen, versucht sie es jetzt an der südlichen Front, in Kasachstan.

Es handelt sich eindeutig um einen Putschversuch, nicht mehr nur um Proteste gegen eine Gaspreiserhöhung. Er wurde vom Westen eingefädelt – siehe dieses Interview zur Kasachstan-Krise von Dr. Marcus Papadopoulos mit Kevork Almassian (Video 46 min. 6. Januar 2022).

Dieser neue Putschversuch hat keine Aussicht auf Erfolg – nur mehr Propaganda für den Westen.

Präsident Putin wird niemals zulassen, dass diese ehemaligen Sowjetrepubliken in die Machtbasis des Westens und der NATO abrutschen, vor allem jetzt nicht, da bekanntlich über 90 % der Bevölkerung all dieser ehemaligen Sowjetrepubliken fest in Russlands Orbit bleiben wollen.

Die wiederholten Proteste in Serbien, Armenien, Georgien, Weißrussland und jetzt in Kasachstan sind ein klares Indiz für den Druck des Westens bzw. der NATO, Russland zu destabilisieren und im Idealfall – davon träumen sie seit dem Zweiten Weltkrieg – Russland in die „westliche Einflussbasis“ zu bringen – nennen wir es Sklavenhaltung. In mehreren dieser Fälle waren massive Energiepreiserhöhungen der Hauptgrund für die Unruhen, die nur ein Vorwand für die gewaltsame Einmischung westlicher Söldner unter der Führung der NATO waren.

Man darf nie vergessen, dass die NATO immer die Machtbasis hinter diesen Aktionen ist, denn das Ziel ist ein oder mehrere NATO-Stützpunkte in den Ländern, die sie zu putschen versuchen. Doch das scheint nicht sehr klug zu sein, denn der Westen sollte wissen, dass keine dieser ehemaligen Sowjetrepubliken Russland verraten wird – fast alle Menschen, einschließlich aller hochrangigen Politiker, wollen fest in Russlands Einflusszone bleiben. Kiew war eine Ausnahme. Kiew ist seit dem Zweiten Weltkrieg eine Nazi-Hochburg, was für den Rest der Ukraine nicht gilt.

In Kasachstan wurden nach scheinbar eher friedlichen lokalen Unruhen gewalttätige Elemente von „außen“ eingeführt, in Form von gut ausgebildeten, fast paramilitärischen Demonstranten, die darauf aus waren, zu töten. Dies wurde als versuchte „Farbrevolution“ bekannt.

In Kasachstan wurden weit über 30 Menschen getötet, darunter 18 Polizisten, von denen mindestens zwei enthauptet wurden. Hunderte wurden verletzt. Nach Angaben des kasachischen Präsidenten Tokajew wurde die verfassungsmäßige Ordnung am vergangenen Freitag, dem 7. Januar, zwar weitgehend wiederhergestellt, doch gehen die Unruhen weiter, und fast 4000 Menschen wurden festgenommen. Die extremen Gewalttäter stürmten Regierungsgebäude und brannten sie nieder; der Flughafen wurde besetzt. Das Ausmaß der Gewalt war für eine Gaspreiserhöhung völlig unverhältnismäßig. Offensichtlich geht es um andere Motive.

Die überwiegende Mehrheit der 19 Millionen Kasachen ist nicht wegen der Gaspreiserhöhung auf die Straße gegangen, die nicht so dramatisch war, wie die westlichen Mainstream-Medien glauben machen wollen. Die Mehrheit lebt in ländlichen Gebieten und meidet Gewalt.

Diese jüngsten Unruhen in Kasachstan könnten auch als ein NATO-Ansatz unter der Gürtellinie bezeichnet werden, um Russland zu destabilisieren, da die NATO in der Ukraine offenbar gescheitert ist. Mit anderen Worten, die Position Russlands zur Ukraine wird untergraben.

Am Wochenende rief der chinesische Präsident Xi Jinping den kasachischen Präsidenten Tokajew an, wobei er auf die Einmischung der USA hinwies und Tokajew versicherte, dass China hinter Russland stehe. Außerdem sagte er Kasachstan direkte Unterstützung zu. Siehe Xi Jinping ruft den kasachischen Präsidenten Tokajew an, weist auf die Einmischung der USA hin, unterstützt Russland und sagt ihm Unterstützung zu.

Der russische Präsident Wladimir Putin führte am Freitag Gespräche mit den Mitgliedsstaaten der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS). Anfang letzter Woche wurden Friedenstruppen aus Armenien, Belarus, Kirgisistan, Russland und Tadschikistan nach Kasachstan entsandt. Präsident Tokajew erklärte, sie würden „für einen begrenzten Zeitraum“ bleiben, um die lokalen Sicherheitskräfte zu unterstützen.

Das russische Verteidigungsministerium stellte später klar, dass die OVKS-Kräfte auch mit dem Schutz wichtiger Einrichtungen und Schlüsselinfrastrukturen betraut wurden und nicht an „operativen und kämpferischen“ Aktivitäten teilnehmen sollten. Die EU, ein typischer unentschlossener und heuchlerischer Vertreter, bot ebenfalls ihre Hilfe bei der Lösung der Krise an, wobei mehrere Länder sowohl die Demonstranten als auch die Regierungstruppen aufriefen, auf Gewalt zu verzichten.

Ja, richtig: beide Seiten wurden aufgefordert, auf Gewalt zu verzichten, obwohl das gewalttätige Element eindeutig von den NATO-Mitgliedern, die zumeist Europäer sind, eingeführt wurde. Wieder einmal ist es um die Vertrauenswürdigkeit Europas schlecht bestellt. Alles, was es tun wird, ist, einige unwissende westliche, meist europäische Bürger mit einer massiven Flut pro-westlicher Propaganda zu beschwichtigen.

Die Frage, die sich stellt, ist, warum die russischen und kasachischen Spezialdienste diese Art von „Farbrevolution“ nicht vorausgesehen haben, insbesondere nachdem Russland eine rote Linie zur Ukraine gezogen hat. Und nachdem der Westen seinen Putschversuch in Weißrussland verloren hatte? Ist es möglich, dass das Ablenkungsmanöver in der Ukraine – das von den westlichen Medien mit der ständigen Androhung eines nuklearen Dritten Weltkriegs hochgespielt wurde – Präsident Putins Aufmerksamkeit von anderen verwundbaren Angriffsgebieten wie Kasachstan abgelenkt hat? Und möglicherweise von Belarus? Um Letzteres ist es derzeit ruhig. Für einen Außenstehenden sieht es jedoch nach einer vorübergehenden Ruhe aus. Und die Ukraine ist noch lange nicht am Ende.

Solange Russland dem Problem hinterherläuft, anstatt offensiv und überraschend vorzugehen, könnte Putin in einer defensiven Zwickmühle bleiben. Er reagiert eher, als dass er proaktiv handelt. Das ist immer ein Nachteil und sollte strategisch neu überdacht werden.

Stellen Sie sich nur einmal vor, wie ein proaktiver Überraschungszug aussehen könnte. Zum Beispiel, wenn Russland einen Militärstützpunkt in Mexiko einrichten würde. Und warum nicht? Russland hätte sicherlich die Statur und das Ansehen in Bezug auf eine freundschaftliche Beziehung zu Mexiko, um dies zu tun. Es wäre ein entscheidender Schritt. Es würde der Weltgeopolitik eine andere Wendung geben. Warum nicht einen Versuch wagen und Gespräche mit AMLO, Herrn Lopez Obrador, Mexikos Präsident, aufnehmen?

Die Absicht des Westens / der NATO besteht seit den 1990er Jahren darin, Kasachstan aus der Umlaufbahn der ehemaligen Sowjetunion und des heutigen Russlands herauszulösen. Bisher erfolglos, aus den bereits erwähnten Gründen. Kasachstan exportiert 30 % nach Russland und China und importiert 60 % aus diesen Ländern. Heute ist Kasachstan mehr denn je Teil des eurasischen Bündnisses. Es ist de facto eine integrierte Nation, die eine enge Partnerschaft unterhält.

Die Russen und Kasachen haben aus der Ukraine gelernt. Präsident Kassym-Jomart Kemelevich Tokayev brauchte nicht lange, um Russland um Hilfe zu bitten; und es dauerte nicht lange, bis Präsident Putin über die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (CSTO – Eurasische Sicherheitsorganisation; Mitglieder: Russland (De-facto-Führer), Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan).

Die ersten russischen Truppen sind bereits in Almaty eingetroffen, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Zusätzlich zu den OVKS-Truppen schickt Russland auch Luftwaffentruppen zur Bekämpfung der Militanten. Die Chancen stehen gut, dass es nicht zu einem neuen Kiew kommt, wo die stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland so wortgewandt „f*ck Europe!“ sagte, da die USA in den letzten Jahren bereits 10 Millionen Dollar für die Vorbereitung dieses Coups ausgegeben hatten…..

Was wir in Kasachstan sehen, sind sehr gut ausgebildete und bewaffnete Kämpfer – keine friedlichen Demonstranten, wie es der Fall gewesen wäre, als die Proteste wegen der Gaspreiserhöhungen begannen – es ist klar, dass friedliche Demonstranten keine Regierungsgebäude und Flughäfen stürmen, sie schießen nicht auf Polizisten, um sie zu töten – dies ist eindeutig eine ausländische Intervention.

Die Zeit wird zeigen, ob die OVKS-Truppen in der Lage sein werden, der Gewalt Einhalt zu gebieten, oder ob russische Truppen entsandt werden müssen – und eine neue „rote Linie“ von Moskau gezogen werden muss.

Es ist erstaunlich – und traurig – zu beobachten, wie Europa mitspielt und zulässt, dass NATO-Truppen schließlich das europäische Territorium verwüsten – wenn Russland sich einmischt. Nur hirnlose europäische Staats- und Regierungschefs (sic) lassen zu, dass die NATO Kriegsspiele spielt, die jederzeit „heiß“ werden könnten – wieder heiß auf europäischem Territorium.

Das ist es, was die Europäische Union geworden ist. An ihrer Spitze steht eine nicht gewählte Dame, Frau Ursula von der Leyen, ehemals deutsche Verteidigungsministerin, aber, was noch wichtiger und viel weniger sichtbar ist, sie ist Mitglied des Kuratoriums des Weltwirtschaftsforums. Wir wissen, wer in der Europäischen Union das Sagen hat – und die meisten der bösartig diktatorischen Führer (sic) der EU-Mitgliedsländer, die ihrer Souveränität beraubt wurden, sind Stipendiaten von Klaus Schwabs Spezialkursen für „Young Global Leaders“. Dies gilt auch für die covid-tyrannischsten Staatsoberhäupter der Welt.

Sie werden sich nicht durchsetzen.

Zurück zu Kasachstan. Dieselben Leute, die die Menschen im Westen wegen eines Virus, das nie isoliert und identifiziert wurde, in Todesangst versetzen, sind auch für die Zerstörung Russlands und Chinas verantwortlich.

Wenn sie in Kasachstan erfolgreich wären, hätten sie es geschafft, Russland erheblich zu schwächen, und der nächste Schritt wäre höchstwahrscheinlich, dass die NATO Moskaus rote Linie in Bezug auf die Ukraine ignoriert, mit dem Ziel, die Ukraine aufzurüsten und sie schließlich zu einem NATO-Land zu machen.

Dies ist jedoch nach wie vor unwahrscheinlich, da Putin dann nicht zögern würde, über das Donbass-Gebiet in die Ukraine einzumarschieren und die Interessen Russlands ohne Zögern zu verteidigen. Die NATO und die USA wissen, dass sie gegen Russlands neueste Verteidigungssysteme keine Chance haben. Würden sie es zulassen, dass Europa zum dritten Mal in etwas mehr als 100 Jahren ausgelöscht wird?

Der Kampf um Kasachstan, die Ukraine und Weißrussland ist ein entscheidendes strategisches Schachspiel. Zweifelsohne wird Russland ihn gewinnen. Aber zu welchem Preis für Europa – für Eurasien? Je strenger die Beschränkungen sind, die der Westen auferlegt, desto höher ist der Preis für die Erhaltung oder Wiedererlangung souveräner europäischer und eurasischer Länder.