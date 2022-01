Mit der Verweigerung der Sicherheit für Russland hat Washington die Tür zum Krieg geöffnet

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Wie die Leser wissen, halte ich die Weigerung Washingtons, auf die Sicherheitsbedenken Russlands einzugehen, für völlig unverantwortlich. Durch die Verweigerung von Sicherheitsgarantien für Russland hat Washington dem Kreml im Wesentlichen mitgeteilt, dass es beabsichtigt, Atomraketen an Russlands Grenzen zu stationieren und Farbrevolutionen in ehemaligen russischen Provinzen zur Destabilisierung der Russischen Föderation zu nutzen. Mit anderen Worten: Washington hat gezeigt, dass die USA eine lebensbedrohliche Feindschaft gegenüber Russland vertreten.

Russland wird nicht tatenlos zusehen, wie das geschieht. Die Ukraine wird ganz sicher nicht Mitglied der NATO werden. Russland würde die Ukraine eher wieder in Russland eingliedern, als dies zuzulassen. Die USA oder die NATO werden keine Raketenbasen in der Ukraine zulassen. Wenn sie dort vorhanden sind oder dorthin verlegt werden, werden sie zerstört werden.

Die bestehenden US-Raketenbasen in Rumänien und Polen werden vernichtet. Russland kann dies auf dem Luftweg oder mit Raketen erreichen und muss nicht einmarschieren. Eine Mobilisierung der NATO wäre sinnlos, da ihre konventionellen Streitkräfte im Vergleich zu Russland klein und nicht in der Lage sind, den russischen Armeen irgendetwas entgegenzusetzen. Russland könnte Osteuropa überrennen, lange bevor die USA genügend Streitkräfte mobilisieren könnten, um einen Kampf zu führen.

Stratfor, ein Unternehmen, das geopolitische Geheimdienstinformationen für Firmenkunden bereitstellt, sagt, dass die vier Armeen im östlichen Militärbezirk Russlands derzeit an die Westfront verlegt werden. Ich habe keine Meinung über die Zuverlässigkeit der Informationen von Stratfor und weiß auch nicht, wer hinter der Organisation stehen könnte.

Der Stratfor-Bericht ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass der Kreml mit einem Scheitern der Gespräche mit dem Westen rechnete und Russland in die Lage versetzt, die NATO zurückzudrängen, wie der stellvertretende russische Außenminister andeutete. Wenn die Sicherheitsprobleme Russlands nicht gelöst werden, so der stellvertretende Außenminister, werde das schlimme Folgen haben.

Bevor Russland Gewalt anwendet, wird es wahrscheinlich Atomraketen 200 Meilen vor der Atlantik- und Pazifikküste der USA in Stellung bringen, um Washington daran zu hindern, eine unbedeutende konventionelle Aktion in einen Atomkrieg umzuwandeln, um sein Gesicht zu wahren. Washington hat sich in seiner Arroganz und Dummheit auf eine Niederlage eingestellt, die es nur schwer akzeptieren kann, zumal es sich diese selbst zuzuschreiben hat.

Putin hat mehrfach seine Verzweiflung darüber zum Ausdruck gebracht, dass Washington nicht in der Lage ist, die Souveränität anderer Länder zu akzeptieren und zu lernen, in der Welt zusammenzuleben. Um den Frieden aufrechtzuerhalten, hätte Washington nur die an Russland angrenzenden NATO-Mitglieder entmilitarisieren und die Aufnahme neuer Länder in die NATO einstellen müssen. Stattdessen hat ein zu selbstbewusstes und in Selbstüberschätzung ertrinkendes Washington eine schlechte Entscheidung getroffen.

Es ist möglich, dass ein Atomkrieg die Folge sein wird. Aber dazu wären weitere dumme Entscheidungen in Washington erforderlich. Das ist nicht die Absicht Russlands.

Der stellvertretende russische Außenminister Alexander Grushko erklärte am Mittwoch vor Reportern, dass Russland und die NATO keine gemeinsame Basis gefunden hätten. Er fasste das Treffen vom Mittwoch zusammen: „Durch die Entscheidung der NATO wurde jede praktische Zusammenarbeit zwischen Russland und der Allianz in Bereichen von gemeinsamem Interesse ausgesetzt. Heute haben wir keine einheitliche positive Agenda, überhaupt keine“. Er sagte, der Westen habe Russland eine „inakzeptable Bedrohung“ präsentiert, der Russland entgegentreten müsse.

Mit anderen Worten: Weder Washington noch sein NATO-Arm haben den Russen zugehört, als sie ihnen sagten, dass Militärstützpunkte an Russlands Grenzen inakzeptabel sind. Da der Kreml Vernunft und Diplomatie im Umgang mit dem Westen als nutzlos erachtet, ist die Aussicht auf den Aufbau einer gemeinsamen europäischen Sicherheit nicht mehr gegeben. Russland hat „keine andere Wahl, als eine Politik der Gegeneindämmung und Gegeneinschüchterung zu betreiben“.

Da der idiotische Westen Russland Sicherheit verweigert, kann er mit einem Krieg rechnen.

Update

Die Dummheit Washingtons ist unfassbar. Demokratische Senatoren wollen Sanktionen gegen Putin persönlich verhängen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte dazu: „Die Verhängung von Sanktionen gegen das Staatsoberhaupt und gegen den Führer Russlands … ist eine Maßnahme, die mit dem Abbruch der Beziehungen vergleichbar ist.“