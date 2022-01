Der bevorstehende Rückzug der CSTO aus Kasachstan bestätigt den Erfolg ihrer Mission

Der Weg in die Zukunft ist klar: Die Militärs und Nachrichtendienste der OVKS-Länder werden auf diesem Erfolg aufbauen, um ihre Aktivitäten enger zu koordinieren und hoffentlich zu verhindern, dass ein ähnlicher Hybrider Krieg des Terrors jemals wieder gegen einen von ihnen geführt wird. Zu diesem Zweck wäre es ein Schritt in die richtige Richtung, wenn sie ihre Taktiken und Strategien zur Bekämpfung des hybriden Krieges offiziell als „demokratische Sicherheit“ bezeichnen würden, um dieses Konzept offiziell in der Welt einzuführen.

Präsident Tokajew gab am Dienstag bekannt, dass die begrenzte friedenserhaltende Mission der OVKS unter russischer Führung zur Sicherung strategischer Einrichtungen vor Terroristen erfolgreich war und Kasachstan bei der Wiederherstellung seiner verfassungsmäßigen Rechtsstaatlichkeit im ganzen Land geholfen hat. Dies geschah einen Tag nach dem Gipfeltreffen der OVKS-Führer, auf dem sie sich einig waren, dass es sich bei den jüngsten Ereignissen in Kasachstan tatsächlich um einen hybriden Terrorkrieg handelte, bei dem sich eine im Voraus geplante Farbrevolution in einen unkonventionellen Krieg verwandelte, der teilweise von externen Kräften inszeniert wurde. Genau das hat der Autor in der vergangenen Woche in einer Reihe von Analysen festgestellt:

US-Außenminister Blinken hingegen fürchtete: „Wenn die Russen erst einmal in deinem Haus sind, ist es manchmal sehr schwierig, sie wieder herauszubekommen.“ Dieser Spruch hat sich inzwischen als perfektes Beispiel für die von den USA geführte Fake-News-Kampagne gegen diese erstaunlich erfolgreiche Intervention erwiesen. Er sollte nichts anderes bewirken, als den westlichen Mainstream-Medien, die unter dem Einfluss seines Landes stehen, einen Wink mit dem Zaunpfahl zu geben und sie dazu zu bringen, zusätzliche Informationsprodukte zu produzieren, um die begrenzte Friedensmission der OVKS unter russischer Führung zu diskreditieren.

Diejenigen, die dem pflichtbewusst folgten, wurden so als Agenten des US-Infokriegs gegen Russland entlarvt. Es gab keine so genannte „russische Besatzung“, es gab keinen „afghanischen Sumpf“, und alles stabilisierte sich bald nach Beginn dieser Mission. Die verfassungsmäßige Rechtsstaatlichkeit wurde in ganz Kasachstan wiederhergestellt, was wiederum den chaotischen Absturz dieses geostrategischen Landes in ein schwarzes Loch des Terrorismus und die anschließenden massiven Menschenrechtsverletzungen an seinen Bürgern verhinderte. Durch dieses entschlossene Eingreifen wurde eine potenziell beispiellose regionale Sicherheitskrise abgewendet.

Beobachter sollten sich daran erinnern, dass diese Intervention ganz auf das Ziel der „Regimestärkung“ ausgerichtet war, das mit Russlands Konzept der „demokratischen Sicherheit“ verbunden ist. Zur Erläuterung für diejenigen, die den obigen Artikel nicht gelesen haben: „Demokratische Sicherheit“ bezieht sich einfach auf Taktiken und Strategien zur Bekämpfung des hybriden Krieges, die darauf abzielen, nationale Demokratiemodelle zu stärken, die durch von außen kommende farbige Revolutionen (bewaffnete Protestbewegungen) und unkonventionelle Kriege (Terrorismus) bedroht sind. Dies ist das Gegenteil der zerstörerischen „Demokratieförderungs“-Politik der USA, die auf illegale Regimewechsel abzielt.

Diese Mission war in so kurzer Zeit erfolgreich, weil sich die OVKS seit ihrer Gründung vor mehreren Jahrzehnten auf genau dieses Szenario vorbereitet hat. Ihre Mitglieder waren sich bewusst, dass sich die regionalen Sicherheitsbedrohungen infolge des chaotischen Rückzugs der USA aus dem benachbarten Afghanistan im vergangenen August verschärft hatten. Obwohl ihre militärischen Nachrichtendienste dieses genaue Szenario nicht im Voraus erkannt hatten, gab es bereits Pläne, wie man auf Ereignisse wie den hybriden Terrorkrieg gegen Kasachstan in der vergangenen Woche reagieren könnte. Die Verbündeten der OVKS haben schnell reagiert und sich professionell verhalten.

Durch die Sicherung strategischer Einrichtungen im ganzen Land vor Terroristen konnten sich die kasachischen Sicherheitsdienste auf dringende Anti-Terror- und andere Strafverfolgungsmaßnahmen konzentrieren. Dieses perfekte Zusammenspiel zwischen den Streitkräften mehrerer Länder zeigte, wie erfolgreich die jahrzehntelange Ausbildung war. Es steht im Gegensatz zu den Erfahrungen der USA und der NATO mit internationalen Interventionen, die stets destruktiv und regional destabilisierend waren. Der Westen hat nun keine andere Wahl, als zähneknirschend anzuerkennen, dass die OVKS unter russischer Führung trotz gegenteiliger Fake-News-Vorhersagen erfolgreich war.

In der Praxis könnten daran militärische, nachrichtendienstliche, politische, soziologische, ethnografische, historische, wirtschaftliche, mediale und andere Fachleute teilnehmen, denn „demokratische Sicherheit“ betrifft den ganzen Staat. Sie ist nicht nur kinetisch im Sinne der proaktiven Vereitelung von oder Reaktion auf Farbrevolutionen und unkonventionelle Kriege (deren phasenweise Abfolge als hybrider Krieg bezeichnet werden kann), sondern auch nicht-kinetisch, indem sie präventiv mit bereits bestehenden Identitätsspannungen (politisch, religiös, regional, sozioökonomisch, historisch usw.) so umgeht, dass sie gar nicht erst von außen ausgenutzt werden können.

Die nationalen Demokratiemodelle werden ständig verbessert, was sie nicht nur in jeder Hinsicht effizienter macht, sondern auch verhindern soll, dass ihre Schwächen von ausländischen Kräften ausgenutzt werden. Aus diesem Grund erklärte Präsident Tokajew am Dienstag, dass „eine Umgestaltung der Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft überfällig ist. Wir brauchen ein neues Format für einen Gesellschaftsvertrag. Genau darauf sollten die Verbündeten der OVKS in ihren eigenen Staaten hinarbeiten, und zwar in einem Tempo, mit dem sich alle verantwortlichen Akteure in ihren Gesellschaften wohlfühlen und das ihren aktuellen Bedingungen und nationalen Besonderheiten entspricht.

Die umfassenden paradigmenverändernden Folgen, die durch die unkoordinierten Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zur Eindämmung von COVID-19 („Weltkrieg C“) ausgelöst wurden, beschleunigten bereits bestehende sozioökonomische und politische Trends bis zu dem Punkt, an dem die gesamte Zukunft für alle ungewiss bleibt. Dies hat bei vielen Mitgliedern der Bevölkerung Angst ausgelöst, was sie wiederum anfällig für schädliche Vorschläge von feindlichen ausländischen Kräften macht, die ihre Emotionen ausnutzen könnten, um sie dazu zu bringen, kommende Farbrevolutionen entweder passiv zu akzeptieren oder aktiv daran teilzunehmen.

Die Verbündeten der OVKS sollten ihre Erfahrungen und ihr Fachwissen austauschen, um sich gegenseitig bei der Ausarbeitung realistisch reformierter Gesellschaftsverträge zwischen ihren Regierungen und den Regierten zu helfen. Die engen wirtschaftlichen Beziehungen dieser Länder (alle OVKS-Verbündeten mit Ausnahme Tadschikistans sind Teil der von Russland geführten Eurasischen Wirtschaftsunion) könnten synchronisiert weiter gestärkt werden, um sicherzustellen, dass ein möglichst großer Teil der Bevölkerung auf möglichst gerechte Weise von einer stärkeren Integration zwischen ihnen profitiert.

Die nachhaltige Schaffung gerechter und stabiler sozioökonomischer Beziehungen wird die solide Grundlage für die Aushandlung eines reformierten Gesellschaftsvertrags zwischen der Regierung und der Regierung bilden. Parallel dazu müssen die Behörden eine patriotischere Bürgerschaft heranziehen, die lernt, ihre politischen Meinungsverschiedenheiten verantwortungsbewusst zu äußern. Dadurch werden Versuche von außen, bereits bestehende Bruchlinien innerhalb der Gesellschaft zu verschärfen, wirkungsvoll unterbunden, und die staatlichen Militär-, Geheimdienst- und Strafverfolgungsbehörden können sich stärker auf kriminelle und terroristische Bedrohungen der Integrität ihres Staates konzentrieren.