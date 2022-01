Eine 18-Jährige wurde zur Einnahme des Impfstoffs von Sputnik V gezwungen. Jetzt ist sie tot.

Obligatorische Impfung in Russland beendet ein junges Leben. Ein Einzelfall?

Wie die COVID-Impfung der Big Pharma ist auch Sputnik V ein unbewiesener experimenteller genetischer Impfstoff. Anders als bei den COVID-Impfungen der Big Pharma ist es schwierig, die Sicherheit von Sputnik V zu beurteilen, da die russische Regierung keine Daten über Komplikationen nach der Impfung veröffentlicht. (Kein VAERS, nichts. Null Transparenz.) In Ländern, die Sputnik V verwenden und über ein gewisses Maß an Transparenz verfügen, zeichnet sich Russlands Vorzeigeimpfstoff“ nicht als besonders sicher aus. Im August meldete das argentinische Gesundheitsministerium, dass Sputnik V mit mehr schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen in Verbindung gebracht wurde als der Impfstoff von AstraZeneca.

Auch in Russland gibt es eine Pflichtimpfungspolitik. Millionen völlig gesunder Menschen werden gezwungen, ein experimentelles Medikament zu nehmen, das sie nicht brauchen, um an der Gesellschaft teilzuhaben oder ihren Arbeitsplatz zu behalten.

Im Folgenden finden Sie einen russischen Nachrichtenbericht über eine 18-jährige Schülerin aus Kamtschatka, die gezwungen wurde, sich impfen zu lassen, um ihre Ausbildung fortsetzen zu können. Jetzt ist sie tot.

Die Mutter der 18-jährigen Valentina, die im Regionalkrankenhaus gestorben ist, bestätigte gegenüber einem Journalisten von Kam 24, dass ihre Tochter mit dem Impfstoff Sputnik V geimpft wurde. Daraufhin traten Symptome auf, die zum Tod führten.

Wie die Nachrichtenagentur „Kam 24“ berichtet, starb die 18-jährige [Universitätsstudentin] Valentina Yazenok am 11. Januar auf der Intensivstation des Regionalkrankenhauses von Kamtschatka. Ihr Zustand hatte sich verschlechtert, nachdem sie im Dezember mit der zweiten Komponente des Impfstoffs Sputnik V gegen das Coronavirus geimpft worden war. Der Journalist der Nachrichtenagentur „Kam 24“ sprach mit der Mutter von Alena Engelsgard-Valentina. Sie sprach über die Umstände der Tragödie:

Im Prinzip hat Valentina die erste Komponente von Sputnik normal vertragen. Allerdings hatte sie mehrere Tage lang Migräne. Die zweite Komponente wurde ihr am 12. Dezember verabreicht. Fast sofort begann ihr Kopf zu schmerzen – an der linken Schläfe. Es wurde jeden Tag schlimmer, so sehr, dass sie sich bei mir beschwerte. Ich war dagegen, dass sie geimpft wird. Aber laut Valentina wurde der Universität mitgeteilt, dass sie vom Unterricht suspendiert und nicht zur Sitzung der nicht Geimpften zugelassen würden. Meine Tochter sagte, sie wolle das Leben in vollen Zügen genießen. Und das ist jetzt nur noch mit einem QR-Code möglich… Drei Tage nach der zweiten Impfung begann ihre rechte Hand taub zu werden, und vier Tage später weigerte sich ihr Bein. Valya hörte auf, normal zu gehen. Sie erzählte mir, dass sie nicht mehr verstand, was geschah, ihre Sehkraft verschlechterte sich, ihr Bewusstsein trübte sich ein.

In der Nacht zum 17. Dezember ging es ihr noch schlechter. Wir riefen einen Krankenwagen, aber dort sagten sie, sobald sie hörten, dass ihre Tochter geimpft worden war, dass ihr Zustand nur eine Reaktion auf den Impfstoff sei und sie Ibuklin trinken müsse. Am nächsten Morgen rief ich erneut den Krankenwagen an, nannte die Symptome, sprach aber nicht über die Impfung. Dann wurde die Tochter ins Krankenhaus gebracht. In der neurologischen Abteilung begann man, ihr zu helfen. Walja fühlte sich besser – ihre Sprache und ihr Bewusstsein kehrten in den Normalzustand zurück, ihr Arm und ihr Bein begannen zu funktionieren. Die Ärzte planten, ihre Tochter am 30. Dezember zu entlassen. Doch am 25. Dezember hatte sie erneut Kopfschmerzen und Fieber. Valya rief mich an und klagte über Bauchschmerzen. Das Foto wurde am 27. Dezember aufgenommen. Die Ärzte sagten, sie hätten eine Lungenentzündung festgestellt, also wurde Valya in die therapeutische Abteilung verlegt. Am 28. und 29. Dezember konnte ich meine Tochter nicht erreichen. Am 30. Dezember erfuhr ich, dass sie auf der Intensivstation lag. Ich kam im Krankenhaus an. Der Arzt sagte, dass ihre Nieren versagt hätten und sie ein Hirnödem habe. Sie sagten auch, sie habe eine Enzephalitis [Entzündung des aktiven Gehirngewebes, verursacht durch eine Infektion oder eine Autoimmunreaktion]. Außerdem sagte der Neurologe, dass es die Impfung war, die ihn provoziert hat.

Die Tochter wurde zusätzlich untersucht, es wurde ein MRT gemacht, die Bilder wurden nach Moskau geschickt. Die Neurologen – sowohl in Moskau als auch bei uns – kamen zu dem Schluss, dass es sich um eine Enzephalitis handelte. Und ein Lungenödem, wie man jetzt in den sozialen Netzwerken sagt, hatte sie nicht. Es war eine Entzündung des Gehirns, eine Enzephalitis, die sich nach der Impfung entwickelte. Und sie starb, wie man mir sagte, an einer Autoimmun-Enzephalitis. […]

Die Information über den Tod des Mädchens wurde im regionalen Gesundheitsministerium kommentiert. Die Beamten glauben, dass „die Verstorbene eine chronische Krankheit gehabt haben könnte, von der sie nichts wusste.“