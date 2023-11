Katholische Frauenhochschule nimmt nun auch männliche Studenten auf, die sich als Frauen „identifizieren“, und beruft sich dabei auf Papst Franziskus.

„Das St. Mary’s College ist nicht mehr katholisch. Es ist keine Fraueninstitution mehr“, sagt Claire Bettag.

Ein historisch weibliches katholisches College in Indiana plant, ab Herbst 2024 Männer aufzunehmen, die sich als Frauen „identifizieren“, und begründet dies mit den Worten von Papst Franziskus.

The Daily Signal berichtete, dass sie eine E-Mail von Katie Conboy, der Präsidentin des St. Mary’s College, erhalten haben, in der sie die Fakultät darüber informierte, dass das College Bachelor-Bewerberinnen in Betracht ziehen wird, „deren bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht weiblich ist oder die konsequent als Frauen leben und sich als solche identifizieren“. Sie behauptete, diese Politik stimme „nicht nur mit den besten Praktiken für heutige College-Studierende überein, sondern auch mit unserer Verpflichtung, als katholisches Frauen-College zu arbeiten“, um „die Würde aller Personen zu ehren, die am College tätig sind“, während „unsere Identität als katholisches Frauen-College erhalten bleibt“.

Die Einzelheiten der Umsetzung dieser Politik müssen noch festgelegt werden, werden aber einer Arbeitsgruppe der Präsidentin für Geschlechtsidentität und -ausdruck überlassen, die „Informationen und bewährte Praktiken von anderen katholischen Colleges und Frauen-Colleges“ sammeln und „ihre Empfehlungen zu Überlegungen über die Unterbringung von Studenten vorlegen“ wird.

Conboy zitiert die Nichtdiskriminierungspolitik der Schule, die im Juni formell vom Kuratorium verabschiedet wurde und bestätigt, dass „Saint Mary’s die Aufnahme von Bewerbern in Betracht zieht, deren Geschlecht weiblich ist oder die konsequent als Frauen leben und sich als solche identifizieren. In der Richtlinie heißt es, dass die Schule „alle staatlichen und bundesstaatlichen Antidiskriminierungsgesetze einhält“ und dass ihre „Mission“ darin besteht, „Frauen durch Bildung in allen Lebensphasen zu stärken“, wobei ein „wesentlicher“ Bestandteil dieser Mission eine „vielfältige, gerechte und integrative Campus-Erfahrung“ ist. Diese Mission sei „untrennbar mit der Vision und den Werten unserer Gründerinnen und Trägerinnen, den Schwestern vom Heiligen Kreuz, verbunden“.

Die E-Mail zitiert auch Papst Franziskus‘ Beschreibung der Liebe als „eine Vereinigung, die sich immer mehr auf die anderen richtet, indem sie sie als wertvoll, würdig, angenehm und schön betrachtet, unabhängig von ihrem physischen oder moralischen Aussehen“ aus seiner Enzyklika Fratelli tutti, in der Transgenderismus nicht diskutiert wird, als Rechtfertigung für die Politik als Teil des „angemessenen Umgangs mit denen, die anders sind als wir selbst“.

Fox News stellt fest, dass Papst Franziskus an anderer Stelle die Gender-Ideologie als „eine der gefährlichsten ideologischen Kolonisierungen“ verurteilt hat, weil sie „die Unterschiede und den Wert von Männern und Frauen verwischt“. LifeSiteNews stellte jedoch fest, dass er auch widersprüchliche Signale zu diesem Thema gegeben hat, von der Aufnahme von Transgender-Gruppen in den Vatikan bis zu der Aussage, dass „Transgender“-Personen Taufpaten sein könnten.

„Das St. Mary’s College ist nicht länger katholisch“, sagte Claire Bettag, eine Studentin des St. Mary’s College, dem Signal. „Es ist nicht mehr länger eine Institution für Frauen. Das ist bestenfalls eine betrügerische Täuschung. Jede Studentin sollte das Recht auf Rückerstattung wegen betrügerischer Falschdarstellung haben. Ein Anwalt sollte eine Sammelklage gegen die Universität einreichen. Sie haben ihren Glauben aufgegeben und die Frauen im Stich gelassen. Keine Frau sollte gezwungen werden, ein Bad oder einen Wohnraum mit einem Mann zu teilen.

„Im Namen der Emanzipation der Frauen hat St. Mary’s die Frauen im Stich gelassen“, sagte Riley Gaines, eine Athletin und Verfechterin biologisch begründeter Regeln. „Es wäre seltsam, wenn es keine wirklichen Konsequenzen für Frauen gäbe. Männer würden diese Misshandlung und dieses Gaslighting nicht eine Sekunde lang tolerieren. Es ist an der Zeit, dass Frauen unsere Räume, unsere Möglichkeiten und unsere Sprache zurückerobern.

Signal stellt fest, dass St. Mary’s sich zuvor geweigert hatte, eine Campusgruppe der konservativen Gruppe Turning Point USA zuzulassen, mit der Begründung, dass die „Botschaften der Gruppe zu LGBTQ+-Themen“ nicht „mit der Mission und den Werten von Saint Mary’s“ übereinstimmten, „vielfältig, inklusiv und gleichberechtigt“ zu sein.

Es gehört zum progressiven Glauben, dass das Geschlecht nur eine Frage der Selbstwahrnehmung ist, die das Individuum nach Belieben ändern kann. Nach Auffassung der modernen Biologie ist das Geschlecht jedoch keine subjektive Selbstwahrnehmung, sondern eine objektive wissenschaftliche Realität, die durch die Chromosomen eines Individuums vom ersten Augenblick seiner Existenz an festgelegt ist und sich in Hunderten von genetischen Merkmalen widerspiegelt. Für Christen ist die Frage auch durch Genesis 1:27 geklärt, wo es heißt, dass Gott beide Geschlechter nach seinem Bild schuf.

Dennoch arbeiten LGBT-Aktivisten seit Jahren daran, „Geschlechtsfluidität“ zu fördern, d.h. die Idee, dass die Geschlechtsidentität von der Biologie getrennt und nur durch die persönliche Wahrnehmung erkennbar ist, und zwar im öffentlichen Bildungswesen, in Bibliotheken, im Gesundheitswesen und in kulturellen Traditionen wie Schönheitswettbewerben, Schuljubiläen und Sportwettkämpfen.

Kritiker warnen davor, dass diese Bestrebungen zu einer Vielzahl von Schäden geführt haben, sowohl für die körperliche und geistige Gesundheit der geschlechtsverwirrten Individuen selbst als auch für die Rechte, die Gesundheit und die Sicherheit derjenigen, die nicht damit einverstanden sind, wie z.B. Mädchen und Frauen, die gezwungen werden, intime Räume mit Männern zu teilen, weibliche Athleten, die gezwungen werden, gegen biologische Männer mit natürlichen körperlichen Vorteilen anzutreten, und Menschen, die gezwungen werden, unter Verletzung ihres Gewissens, ihres Verständnisses wissenschaftlicher Tatsachen und/oder ihrer religiösen Überzeugungen falsche Geschlechtsidentitäten zu bestätigen.