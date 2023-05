Dmitri Rogozin, der ehemalige Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, bezweifelt, dass die amerikanische Apollo 11 im 1969 wirklich auf dem Mond gelandet ist. Auf jeden Fall hat er keine überzeugenden Beweise gesehen.

Am Sonntag schrieb er in einem Beitrag auf Telegram, dass er seine persönliche Suche nach der Wahrheit vor etwa 10 Jahren begann, als er noch in der russischen Regierung arbeitete. Die Kosmonauten waren nach ihren Weltraumreisen völlig erschöpft, während die Besatzung von Apollo 11 nicht müde aussah.

Rogozin begann sich zu fragen, ob die Amerikaner wirklich auf dem Mond gelandet waren, und bat Roscosmos um einen Beweis. Alles, was er bekam, war ein Buch mit Gesprächen zwischen dem Kosmonauten Aleksey Leonov und US-Astronauten über die Mondlandung.

Als er 2018 Chef von Roscosmos wurde, setzte er seine Nachforschungen fort. Rogosin wartet immer noch auf Beweise. Mehrere Wissenschaftler wurden wütend auf ihn, weil er die Zusammenarbeit mit der NASA „untergrub“.

Auch ein hoher Beamter rief ihn verärgert an und warf ihm vor, die internationalen Beziehungen zu verschlechtern.

Rogosin glaubt nicht, dass die Amerikaner auf dem Mond gelandet sind. Er sagte, er habe entdeckt, dass Washington seine eigenen Leute im russischen Establishment hat.

Vergangenen Monat kündigte Präsident Wladimir Putin die Wiederaufnahme des russischen Mondprogramms an.