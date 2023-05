Generalmajor Kyrylo Budanov, der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, sprach in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit Yahoo News über die jüngste Serie von Attentaten und grenzüberschreitenden Angriffen auf russischem Gebiet.

Unter Bezugnahme auf den Autobombenanschlag auf Daria Dugina im August (Yahoo betonte in seinem Vorspann, dass „der US-Geheimdienst Duginas Ermordung der ukrainischen Regierung zuschreibt“), gab General Budanow die folgende, äußerst provokante Erklärung ab:

Er schien sich dazu zu bekennen, dass die Ukraine hinter den Attentaten steckt. Was Russland „Terrorismus“ nennt, nennen wir „Befreiung“, sagte er auf die Frage, ob Kiew hinter den Anschlägen stecke, zu denen auch der Bombenanschlag auf ein Café im April und der Tod des russischen Bloggers Wladlen Tatarski gehören.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wies die Drohungen als „wirklich abscheulich“ zurück und verurteilte sie „auf das Schärfste“. In seiner Antwort vom Montag sagte Peskow: „Was Budanow gesagt hat, ist eine direkte Bestätigung dafür, dass das Kiewer Regime terroristische Aktivitäten nicht nur fördert, sondern auch direkt organisiert.“

Er betonte weiter, dass die russischen Geheimdienste „alles tun werden, was sie vor dem Hintergrund solcher Aussagen tun sollten“.

„Es ist sehr schwer vorstellbar, dass solche terroristischen Äußerungen aus Kiew ohne Verurteilung bleiben werden. Deshalb werden wir heute auf diese Verurteilungen warten“, fügte er in Bezug auf die internationale Gemeinschaft hinzu.

Das Weiße Haus hat sich jedoch zu dem sich abzeichnenden verdeckten „schmutzigen Krieg“ gegen russische Beamte und „pro-russische“ Journalisten und Aktivisten nicht geäußert und ist möglicherweise sogar an der nachrichtendienstlichen Aufklärung und Planung solcher Operationen beteiligt. Moskau hat genau diesen Vorwurf erhoben. Keiner der bisher Getöteten war tatsächlich ein Entscheidungsträger des Kremls, sondern Zivilperson…

Im vergangenen Jahr wurden in Russland Daria Dugina und Vladlen Tatarsky ermordet, und heute wurde ein Anschlag auf den Schriftsteller Zachary Prilepin verübt. Alle waren Bombenanschläge, alle hatten einen Bezug zur Ukraine. Bei keinem dieser Ziele handelt es sich um Entscheidungsträger, sondern eher um Meinungsmacher.

