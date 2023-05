Ein Blick über die Kante des Abgrunds

Die amerikanischen Neokons mit ukrainischen Wurzeln versuchen derzeit, die Ukraine in eine Frühjahrsoffensive zu treiben, von der jeder weiß, dass es ein Massaker wird, das nur ihren eigenen Arsch retten soll. Nur damit sie eine Entschuldigung für die Zeit der kommenden Präsidentschaftswahl haben. Angesichts der widerlichen Allianz zwischen einem Bundesregime, das einen Atomkrieg ohne ordentliche Autorisierung des amerikanischen Volkes riskiert, und dessen, was einst eine Presse war, die heute nichts weiter als ein Regierungskollaborateur ist und Fakten zum Geschehen unterdrückt, so hat das amerikanische Volk KEINE AHNUNG von dem, was in ihrem Namen geschieht.

Der gegenwärtige Kongress kümmert sich nicht um die Überschreitungen der Exekutive bezüglich der Befugnisse zum „Kriegsrecht“, genauso wenig wie um die Verantwortlichkeit bezüglich des Haushalts. Beide politischen Parteien sind nur zu leicht bei der Hand, ihre legislativen Verantwortlichkeiten der Regierung zu überlassen und konzentrieren sich nur auf das, was für sie wirklich wichtig ist: das Spendensammeln. Das amerikanische Volk wird mit der Lüge eingelullt, man würde „eine tapfere kleine ukrainische Demokratie gegen eine totalitäre Invasion durch die bösen Russen unterstützen, die auf Eroberung aus sind.“ Gleichzeitig erhebt sich ihr gewählter Kongress im Applaus für einen „Churchillschen“ Selenski, den Diktator des korruptesten Staates in Europa, der ihnen ihr Geld stiehlt.

Aber die Russen spulen methodisch ihre geplanten Angriffe ab und zerstören das Aufmarschgebiet der 13 Brigaden, die laut Pentagon Papers für die Offensive bereitgestellt wurden. Bisher wurden 9 der wichtigen Hauptquartiere angegriffen. Sie haben eine Menge des wichtigen erfahrenen Personals aufs Korn genommen, das zur Führung der unerfahrenen neuen Truppen benötigt wird, das für einen verzweifelten letzten Versuch der Ukrainer aufgeboten wird.

Die ukrainischen Aufmarschgebiete selbst sind nahe den Eisenbahnknotenpunkten versammelt, wo Munition und andere Vorräte gelagert sind und wo die Truppen konzentriert sind. Hunderte Tonnen von Artilleriemunition wurden vernichtet und Tausende Truppen wurden getötet oder verwundet.

Die Ukrainer hatten Schwierigkeiten, ihre Aufmarschgebiete zu verteilen, weil die Schlammlöcher der Rasputitsa überall sind und der Boden nicht trocknet. Sie hängen buchstäblich im Schlamm fest. Sie haben sich zu früh versammelt. Und die Russen nutzen diesen Vorteil aus.

Die Russen haben einen Mix aus Hunderten von Raketen und Drohnen aus Murmansk, dem Kaspischen Meer, der Krim und ihren Bombern mit Gleitbomben aus Russland losgeschickt. Und sie haben noch viel davon, während die Ukrainer, denen es bereits an wichtiger Ausrüstung und Munition mangelt, gerade weitere Verluste erlitten haben, was ihre bevorstehende Offensive weiter beeinträchtigt. Die russische Aufklärung ist exzellent. Ihre Planung und Antwort ist kompromisslos.

Wie Mark Wauck zusammenfasst: „Das professionelle ukrainische Militär weiß, dass die Offensive selbstmörderisch ist. Die ukrainischen Verluste an Menschenleben sind weiterhin extrem hoch – Russland behauptet, die Ukraine hätte allein im April 15.000 Männer verloren. Die Verluste an Ausrüstung erreichen katastrophale Ausmaße, da russische Angriffe die Aufmarschgebiete für Munition und Ausrüstung schwer attackiert haben.“

Wenn Selenskis Feigheit dem außenpolitischen Neokon-Abschaum Amerikas gestattet, die Ukraine in eine zum Scheitern verurteilte Offensive zu treiben, dann wird es das unnützeste Blutvergießen in diesem katastrophalen „Stellvertreterkrieg“ werden. Und es wird das schändlichste Ende des 30-jährigen „ewigen Krieg“ der Neokonservativen sein, das die Vereinigten Staaten von der Illusion einer dominanten Hegemonie zu einem Land mit einem veralteten Verteidigungsapparat und einer zerstörten Wirtschaft geführt hat. Und das Ganze in weniger als zwei Jahren.